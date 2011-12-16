SteelSeries, Kinzu v2 Pro Edition'ın Avrupa'ya sevkiyatına başladı

Oyuncuları hedef alan fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan SteelSeries firması, Kinzu v2 Pro Edition olarak isimlendirdiği faresinin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladı.

117 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 36 mm kalınlığında, 77 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan ve kullanıcı beğenisine göre siyah, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen farede 3200 dpi'lik optik sensör konumlandırılmış. Hassasiyet tek tuş aracılığıyla 400, 800, 1600 ve 3200 dpi arasında değiştirilebiliyor.



Bu bilgilerin yanısıra 30G'ye kadar maksimum ivme, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit veriyolu, saniyede 3600 kare işleme kapasitesi ve 2 metre kablo uzunluğu sunan Kinzu v2 Pro'nun fiyatı 44.90 Euro olarak belirlenmiş. Ocak ayına doğru farenin diğer pazarlara da giriş yapması bekleniyor.



http://steelseries.com/products/mice/steelseries-kinzu-v2-pro-edition#specifications