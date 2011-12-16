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SteelSeries, Kinzu v2 Pro Edition'ın Avrupa'ya sevkiyatına başladı

7 yıl
49,6b
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13
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SteelSeries, Kinzu v2 Pro Edition'ın Avrupa'ya sevkiyatına başladı
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Oyuncuları hedef alan fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi ekipmanlar hazırlayan SteelSeries firması, Kinzu v2 Pro Edition olarak isimlendirdiği faresinin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladı.
117 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 36 mm kalınlığında, 77 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan ve kullanıcı beğenisine göre siyah, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen farede 3200 dpi'lik optik sensör konumlandırılmış. Hassasiyet tek tuş aracılığıyla 400, 800, 1600 ve 3200 dpi arasında değiştirilebiliyor.
Bu bilgilerin yanısıra 30G'ye kadar maksimum ivme, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit veriyolu, saniyede 3600 kare işleme kapasitesi ve 2 metre kablo uzunluğu sunan Kinzu v2 Pro'nun fiyatı 44.90 Euro olarak belirlenmiş. Ocak ayına doğru farenin diğer pazarlara da giriş yapması bekleniyor.
SteelSeries, Kinzu v2 Pro Edition'ın Avrupa'ya sevkiyatına başladı
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SteelSeries, Kinzu v2 Pro Edition'ın Avrupa'ya sevkiyatına başladı
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http://steelseries.com/products/mice/steelseries-kinzu-v2-pro-edition#specifications Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Audrian 7 yıl en beğenilen
Bu mouselar Fps oyunlari icin ozel gelistirilmis mouselardir. Microsoft Intelli-Mouse 1.1 gibi yok satmis mouse'a cok benziyor. FPS oyunlari icin cok onemli baska bi ozellik maximum ivme ozelligi, mouse'u ani cevirislerde negatif ivmeye maruz kalinmamasi icin bu degerin yuksek olusu arti. Lift-off distance gibi mousepad'e de bagli olabilen, yazida belirtilmeyen daha bircok parametre var. Kablosuz mouse ile FPS oyunu oynanmaz (competitive duzeyde). Ayrica mouse'un FPS'side onemli bi etken. Nereden baksaniz 10 dan fazla parametre mevcut. Ancak sunu soyleyebilrim ki profosyenel (tr'de boyle bi kavram yok, bildigimiz isleri oyun oynamak olan) oyuncularin cok kullandigi bir mouse bu. Bilgilendirme amacli yazdim benim icin hala Microsot IME 3.0 en guzel mouse.
Bu mouselar Fps oyunlari icin ozel gelistirilmis mouselardir. Microsoft Intelli-Mouse 1.1 gibi yok satmis mouse'a cok benziyor. FPS oyunlari icin cok onemli bas...
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DH Misafiri 7 yıl
abi aynen 3 gündür satışı var zaten ürünün acayip güzel bir ürün ama ayrıca kana modeli de mükemmel deneme fırsatınız olrsa deneyin adekste vardı ıkı ürünü de deneme fırsatı buldum baya ıyı yanı..
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LOCOO 7 yıl
çok küçük ama fps oyunları için gayet güzel ama eli küçük olanlar için
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konix 7 yıl
Adamlar inatla yan tuşları koymak istemiyor, böyle satış politikasının ta...
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.mert 7 yıl konix
konix
Adamlar inatla yan tuşları koymak istemiyor, böyle satış politikasının ta...

SS kana var onda olmasi lazim
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Audrian 7 yıl en beğenilen
Bu mouselar Fps oyunlari icin ozel gelistirilmis mouselardir. Microsoft Intelli-Mouse 1.1 gibi yok satmis mouse'a cok benziyor. FPS oyunlari icin cok onemli baska bi ozellik maximum ivme ozelligi, mouse'u ani cevirislerde negatif ivmeye maruz kalinmamasi icin bu degerin yuksek olusu arti. Lift-off distance gibi mousepad'e de bagli olabilen, yazida belirtilmeyen daha bircok parametre var. Kablosuz mouse ile FPS oyunu oynanmaz (competitive duzeyde). Ayrica mouse'un FPS'side onemli bi etken. Nereden baksaniz 10 dan fazla parametre mevcut. Ancak sunu soyleyebilrim ki profosyenel (tr'de boyle bi kavram yok, bildigimiz isleri oyun oynamak olan) oyuncularin cok kullandigi bir mouse bu. Bilgilendirme amacli yazdim benim icin hala Microsot IME 3.0 en guzel mouse.
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Hater- 7 yıl
Performans olarak gayet iyi. Fakat ben biraz da görsellikten yanayım bir daha şık bir görünüşü olabilirdi(bana göre).
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ftd 7 yıl
1996'da aldığım ilk mouse benziyor. Hala kablolu kullanan var mı acaba? İstediğin teknolojiyi koy icine kablosuz olmadıktan sonra ne anlamı var.
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devrimdoga 7 yıl
Çoğunluk olarak sadeden hoşlanıldığından yola çıkarak böyle bir fare yaptıklarını düşünüyorum.Öyleyse bu normal zaten.
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KODTECH 7 yıl
Tasarımı dışında özellikleri çok iyi. Özellikle FPS oyunlarında anında tepki verebilecek bir ürün. 1000hz raporlama hızı şahane ..
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nuri504 7 yıl
@Stanislas Xavier
sen counter oynamıyorsun belli oynasan bu mousenin herkes tarafından beğenildiğini bilirdin.Bu mouseyi dışardan sipariş eden bile var.
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Stanislas Xavier 7 yıl
tasarım aşırı sade 10 milyonluk farelerden faksız görünüyor..
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