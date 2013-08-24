SteelSeries, Siberia Elite isimli yeni oyuncu kulaklığını tanıttı

Oyuncu donanımları hazırlayan firmaların GamesCon fuarı kapsamında duyurduğu ekipmanlar arasına SteelSeries firması tarafından eklenen Siberia Elite kulaklık modeli, farklı tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Windows, Mac OSX, iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar ile tam uyumlu olarak çalışabilen SteelSeries Siberia Elite oyuncu kulaklığı, beyaz renkli şık gövde yapısı ve 16,8 milyon renk destekli özel ışık sistemi ile farklı bir görüntü sergiliyor. Üst seviye ses deneyimi için 7.1 sanal surround ve Dolby Pro Logic IIx destekleriyle geliştirilen kulaklık, gövdesi üzerinde boyu ayarlanabilen mikrofon ve özel ses kontrol bölümü taşıyor. Üst bağlantı kısmının isteğe bağlı olarak ayarlanabildiği kulaklık, SteelSeries Engine 3 yazılım desteğiyle de kişiselleştirilebiliyor.

Üzerinde kullanılan hafızalı sünger bölümüyle her kullanımda üst seviye konfor sağlayabilen SteelSeries Siberia Elite oyuncu kulaklığı, önümüzdeki aydan itibaren 199,99$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://steelseries.com/siberiaelite