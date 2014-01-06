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SteelSeries, "Stratus" adlı MFi kontrolcüsünü gün yüzüne çıkardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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SteelSeries,
Oyunculara özel aksesuarlar üreten SteelSeries, iOS 7 ile uyumlu "Stratus" adlı oyun kontrolcüsünü gün yüzüne çıkardı.

Kontrolcü, iOS 7 ve üzeri yazılıma sahip iPhone 5/5c/5s, beşinci nesil iPod Touch, iPad Mini/Air ve dördüncü nesil iPad ile çalışıyor. Kontrolcü üzerinde bir adet d-pad, aksiyon tuşları, L1/R1 L2/R2 tuşları, duraklatma tuşu, iki adet analog ve bir led panel yer alıyor.

Yapısındaki Bluetooth 2.1 sayesinde, cihazlarla kablosuz olarak iletişime geçebilen kontrolcü, destekleyen oyunlarda tek cihaz üzerinden 4 kişiye kadar çok oyunculu deneyim sunabiliyor. Cihaz üzerindeki led panel ise, çok oyunculu modda oyuncuların sırasını gösteriyor.

USB bağlantısıyla şarj edilebilen 1800 mAH'lik bir pile sahip olan kontrolcü, mobil cihazlarınızı şarj edemeyecek olsa da 10 saatlik bir kullanım süresi vaat ediyor. 75 gramlık ağırlığı, 110 mm'lik uzunluğu, 60 mm'lik genişliği ve 33 mm'lik kalınlığıyla rahatlıkla taşınabilecek olan Stratus'ün 99$'lık bir fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim. Kontrolcünün ön siparişi şu an için Apple'ın çevrimiçi mağazası ve steelseries.com adresi üzerinden gerçekleştirilmekte.

http://steelseries.com/products/controllers/steelseries-stratus-wireless-gaming-controller Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kule_genclik 5 yıl
Sonunda bekledigim urun cikti. 1 ay once yazmistim foruma ipade kontrolcu onerisi olan var mi diye :D
Gameloftun 7$ dusmustu en son o da 6 oyuna destek veriyormus patladi.
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war3z 5 yıl
artık çıksın şöyle güzel bir joistik te bizde keyfini çıkartalım umarım oyun desteği çok olur çıkiş tarihi ?
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mehmetoguzderin 5 yıl
Sonunda! Dışbükey analoglar, kablosuz kullanım, tam tuş dizini.
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