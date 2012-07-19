Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SteelSeries, oyuncular için hazırladığı yeni faresi Sensei Raw'u satışa sundu

6 yıl
7,4b
1
8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SteelSeries, oyuncular için hazırladığı yeni faresi Sensei Raw'u satışa sundu
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar oyuncuları için fare, fare altlığı, kulaklık ve klavye gibi ekipmanlar hazırlayan SteelSeries, yeni modeli Sensei Raw'u satışa sundu.
125.5 mm uzunluğunda, 68.3 mm genişliğinde, 38.7 mm kalınlığında ve 90 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Sensei Raw, Sensei'nin bazı özellikleri kırpmış bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Sensei Raw'da 32-bit'lik ARM işlemci, dahili bellek, LCD menü sistemi bulunmadığı gibi logonun ve tekerlek (scrool) tuşunun LED rengi değiştirilemiyor. Sadece beyaz LED seçeneği mevcut.
5670 cpi (counts per inch) lazer sensör, 30G maksimum hızlanma, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit sensör veri yolu sunan farenin hassasiyeti 90 ile 5670 arasında ayarlanabilmekte ve 8 tane tuşu bünyesinde barındıran farenin tuşları istendiği takdirde yeniden programlanabilmekte.
Son olarak örgülü kabloya yer verilen Sensei Raw'da parlak yüzeyli ve mat yüzeyli olmak üzere iki farklı versiyon var. Farenin Avrupa satış fiyatı 59.99 Euro, ABD'de satış fiyatı 59.99$.
SteelSeries, oyuncular için hazırladığı yeni faresi Sensei Raw'u satışa sundu
Tam Boyutta Gör
SteelSeries, oyuncular için hazırladığı yeni faresi Sensei Raw'u satışa sundu
Tam Boyutta Gör
SteelSeries, oyuncular için hazırladığı yeni faresi Sensei Raw'u satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merkuL. 5 yıl
ben mouseyi aldım ama 190 liralık mouse kullanıyomuş hissi vermiyo açıkçası. performansına lafım yok ama malzeme kalitesi çok kötü scroll 5 tl lik mouselerin scrollarından kötü açık ve net yani.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silence34 5 yıl merkuL.
Zaten fareyi yurtdışında 50 dolara kadar bulabiliyorsunuz Türkiye fiyatı o kadar pahalı sadece. İade etme şansınız varsa 190 liraya çok daha kaliteli fareler bulabilirsiniz hatta aynı fareyi 150 lira civarlarına bile bulabilirsiniz Türkiye fiyatıyla.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
divercats 6 yıl
Katılıyorum yorumlarınıza. +1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidanj 6 yıl
yapılan bütün yorumlara katılıyorum. türkiyede bu markanın fareleri oyuncular arasında ''fazla'' abartılıyo diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
59.99$ etmeyecek bir tasarımı var ürünün.Piyasada daha iyi alternatifler varken,fiyatları daha uygunken bu üründen beklediklerini alamayacaklarını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2kol3bacak 6 yıl
Klasik SS mouse'u. Yine renkli üç boyutlu fotokopi makinasını açık unutmuşlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P.Escobar 6 yıl Recharged
Eagle Claw

59.99$ etmeyecek bir tasarımı var ürünün.Piyasada daha iyi alternatifler varken,fiyatları daha uygunken bu üründen beklediklerini alamayacaklarını düşünüyorum.

Klasik SS mouse'u. Yine renkli üç boyutlu fotokopi makinasını açık unutmuşlar.


kesinlikle ikinizin yorumunada katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... 6 yıl Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim