SteelSeries, oyuncular için hazırladığı yeni faresi Sensei Raw'u satışa sundu

Bilgisayar oyuncuları için fare, fare altlığı, kulaklık ve klavye gibi ekipmanlar hazırlayan SteelSeries, yeni modeli Sensei Raw'u satışa sundu.



125.5 mm uzunluğunda, 68.3 mm genişliğinde, 38.7 mm kalınlığında ve 90 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Sensei Raw, Sensei'nin bazı özellikleri kırpmış bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Sensei Raw'da 32-bit'lik ARM işlemci, dahili bellek, LCD menü sistemi bulunmadığı gibi logonun ve tekerlek (scrool) tuşunun LED rengi değiştirilemiyor. Sadece beyaz LED seçeneği mevcut.



5670 cpi (counts per inch) lazer sensör, 30G maksimum hızlanma, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit sensör veri yolu sunan farenin hassasiyeti 90 ile 5670 arasında ayarlanabilmekte ve 8 tane tuşu bünyesinde barındıran farenin tuşları istendiği takdirde yeniden programlanabilmekte.



Son olarak örgülü kabloya yer verilen Sensei Raw'da parlak yüzeyli ve mat yüzeyli olmak üzere iki farklı versiyon var. Farenin Avrupa satış fiyatı 59.99 Euro, ABD'de satış fiyatı 59.99$.

