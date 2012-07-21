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Stephen Elop: Windows Phone 8 Ekim'de yayınlanacak

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia'nın 2012 yılı ikinci çeyreği mali sonuçlarının duyurusunda konuşan CEO Stephen Elop, Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sistemi hakkında yeni bilgiler verdi. Analistlerin tahminlerinden daha fazla Lumia cihazı satmayı başaran Finlandiyalı üretici, satışları arttırmak ve kötü gidişatı önleyebilmek için WP8'e bel bağlamış durumda.
Elop duyuruda sadece, Windows Phone 8'in Lumia satışları için önemli bir katalizör olduğunu ifade etmişti. Sonrasında The New York Times'ta yayınlanan sözleriyle, Kasım ayını işaret eden söylentileri dolaylı olarak yalanlayarak Microsoft'un Windows Phone 8'i Ekim'de yayınlayacağını müjdeledi. Windows 8'in resmen 26 Ekim'de çıkış yapacağı açıklanmıştı. Gelen son bilgiler, her iki işletim sisteminin de aynı tarihte tüketicinin beğenisine sunulacağı ihtimalini doğurdu.
İlk Windows Phone 8 telefonlarının Nokia tarafından üretileceği yönünde bir söz verilmese de gerek üreticinin Microsoft ile olan sıkı ilişkileri gerekse WP geliştiricileri zirvesinde Windows Phone 8'in sergilendiği prototipin Nokia tarafından hazırlanmış olması, mobil sektörün eski liderinin bir süredir WP8 üzerinde çalıştığını gösteriyor ve ilk örneklerinin Nokia'dan gelme olasılığını arttırıyor. Tabi ki Samsung, HTC ve Huawei'nin cihazları da 2012 yılı sonunda satışa çıkacaktır. Sonraki dönemlerde diğer telefon üreticilerinin de bu ekosisteme dahil olacağı tahmin ediliyor.
Lumia 610, 710, 800, 900 modelleriyle Nisan-Mayıs-Haziran'da 4 milyon satış yapan Nokia, çok daha fazla özellliğe sahip Windows Phone 8 ile bu rakamları katlamayı planlıyor. Önümüzdeki aylarda istenilen satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.nytimes.com/2012/07/20/technology/despite-a-loss-nokia-reports-a-windows-based-lift.html?_r=2 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen mbugra19
mbugra19


sugar_klavyeci

Diğerlerinden farkın kalmadı be Nokia. Eskiden telefon üreticilerini sınıflandırdığımızda Nokia, Apple ve diğerleri diyorduk çünkü kendi yazılımlarını kullanıyorlardı ve farklıydılar. Ama şimdi Apple ve diğerleri oldu artık.

Cesitlilik olmasi guzel birsey ama emin ol boylesi daha iyi...samsung,lg,htc,sony...v.s hepsi kendi isletim sistemini cikartsaydi hepsinde en fazla 100bin uygulama olurdu...tek platformda birlesmeleri kendileri icin de android icin de bizim icin de cok daha iyi oldu

100 bin uygulama az mı? Hepsini kullanıyor musun da az gibi görüyorsun? O kadar uygulamayı deneyip kullanmana ömrün yetmez. Her programın en az 100 tane değişik çeşidi var. 100 bin gayet de yeterlidir. Zaten herkes kendi işletim sistemini yapsın demedim. Yaparsa ne olur bazıları rekabet edemeyeceği için mecburen batacaktır. Herkesin işletim sistemi yok. Üretici bazında sadece Nokia ve Apple'ın vardı. Ama şimdi sadece Apple'ın var. O üreticiler zaten Google'a destek vermekle Android gibi bir belayı başımıza sardılar. Sürekli kullanıcı verilerini alarak kişilerin mahremiyetleri üzerinden para kazanan bir kurumun işletim sistemi. Kaliteli olsa içim yanmayacak ama o da yok. Sanal makina üzerine kurulmuş, temeli Linux'a dayanan ama gördüğü değişiklikler yüzünden Linux ile alakası neredeyse olmayan bir sistem.
mbugra19sugar_klavyeciDiğerlerinden farkın kalmadı be Nokia. Eskiden telefon üreticilerini sınıflandı...
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Esposito Bandolero 6 yıl
sugar_klavyeci
Orijinalden alıntı: mbugra19 O ureticiler senin dedigin gibi android e destek vermiyorlar.google isini iyi yaptigi icin sen android kullanmak zorunda kaliyorsun. Samsung, wp,tizen,bada,android belki yakinda firefox isletim sistemli telefonlar uretiyor 100bin yeter diyorsan git bada kullan.symbianda da 100bine yakin uygulama var git n8 al...hem guvenlik konusunda da sikinti cekmezsin...
Nasıl vermiyorlar? Google işini falan da iyi yapmıyor. Androidi anca 4.1 sürümü ve 4 çekirdekli mimarilerle adam ettiler. Hala da stabilite olarak bir iOS ya da WP ile atışamaz. Destek vermelerinin sebebi de ücretsiz olmasıdır. Android yokken üreticiler ya Microsofta ya da Nokiaya ücret ödemek zorunda kalıyorlardı. Ama açık kaynaklı ücretsiz bir yazılım çıkınca kısa zamanda tüm üreticilerin desteğini gördü ve artık Microsoft ve Nokia gibi şirketlere lisans ücreti ödemekten kurtuldular. Badada 100 bin tane uygulama mı var acaba bilinçsiz arkadaşım? 100 bin tane olsaydı Bada yürür giderdi. Git bir araştır bakalım 100 bin tane mi var? Sen cihazında kaç tane uygulama kullanıyorsun? 1000 tane var mı? Adam gibi kaliteli uygulamalar olduktan sonra 100 bin haydi haydi yeter.
Orijinalden alıntı: Raven Microsoftun kullanıcı bilgilerini kullanmadığı ne malum? Google gizlilik konusunda güvenilir değilde hangisi güvenilir ki?
Microsoft da kullanıyor kullanmıyor demiyorum. Zaten ben WPu savunmuyorum. Güvenilir bir sistem şu için sadece Symbian ve MeeGo. iOS, WP ve Android üçlüsü kullanıcı bilgilerini kullanıyorlar.

donanimhaber.com/... sen unut artık o stabiite olayını
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xander 6 yıl
Arkadaşlar Windows Phone bence mobil işletim sistemleri arasında yeni bir çığır açmıştır. Nedenini çok teknik olarak anlatamam ama şunları söyleyebilirim. Gerek iOS olsun, gerek symbian, gerek android, gerek blackberry hep mantık aynıydı ana bir ekran üzerinde ikonlara tıklanınca aktıralan yeni yeni pencereler. Bu olay tüm işletim sistemlerinin windows mantığıyla dizayn edilmesi gibi kalıplaşmak üzereyken windows phone çıktı ve çok farklı bir arabirim (metro) sundu (şimdi baktığımda metroda ikonlaşmaya yani diğer sistemlere benzemeye başlamış ama iOS ve Andorid'de de özellikle uygulama mağzalarında metro arabirimine benzer menuler kullanılmaya başlandı) bu arabirim bir mobil işletim sisteminin bu kadar baya olmaması gerektiğini elle çizilmiş çizgi film tadında ikonlardan daha fazlasını hakkettiğini ilk hissettiren sistem oldu, daha dinamik ve hızlı bir sistem. Asıl windows phone 8'in vurcu noktası windows 8'le uyum ve benzerliği olacak kısacası mobil cihazlarla bilgisayarlar arasındaki uçurumu tamamen kapatmış gibi olacak. Eğer bu tutarsa ileride çok söz sahibi olan bir işletim sistemi olması kaçınılmaz. Diğer tüm işletim sistemlerinin karşılaştırılırken sürekli vurgu yapılan nokta uygulamadır değil mi? O zaman düşünün neredeyse pc çıktığından beri kullandığımız windows için yazılmış tüm uygulamalar bu telefonlarda çalışırsa durum ne olur
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OverClocK1ng 6 yıl
Ya arkadaşlar. Kimse darılmasın ama doğru olduğunu düşündüğüm şeyi söyleyeceğim:
Bu Nokia zannediyor ki: Windows Phone 8 çıkınca her şey düzelecek, herkes WP8'li telefon almak için sıraya girecek, her şey günlük gülistanlık olacak.
Neyin hayalini yaşıyor anlamıyorum. Tabi ki satışları olumlu yönde artacaktır. Ama öyle aman aman bir beklenti içerisine girmesini anlamıyorum. Nokia kaç zamandan beridir Microsoft'a bel bağlamış durumda. Microsoft'ta Nokia ile iyi partner olduğu için ona yapacaklarını ve Windows Phone 8 ile yapacağı yenilikleri söyleyince Nokia tam tav oluyor. Tamam geliştirmiştir, bir diyeceğim yok ama rakiplerinin de elinin armut toplayacağını düşünmek gibi bir hata yapıyorlar. Yani WP8 süper iyi olacak, Android aynı kalacak ve deli gibi satacaklar.
Ya daha dün Android 4.1 li Nexus telefon incelemesi yapıldı burada.
Gördük ki Goolge çok büyük yol kat etmiş. Telefon nerdeyse 2 kat hızlanmış. Ekrana dokunduğun anda tepki veriyor, Internet sayfaları süper hızlı yükleniyor ve ekranı kaydırdığında bile yağ gibi kayıyor. Hatta orda bir laf geçti: Android kullanıcılarının yıllardır "iPhone'ların ekranını kaydırdığın zaman yağ gibi kayıyor. Bizde niye olmuyor." dedikleri ve bu yeni sürüm 4.1 ile ondan bile daha iyi ekranın yağ gibi aktığından bile bahsediliyor. Ayrıca Android'in serbestliği ve özgürlüğü var. Android bu kadar şahane bir yeni sürüm çıkartmışken ve Microsoft'un YASAK politikasını herkes bilirken Nokia nasıl oluyor da bu Microsoft'a bu kadar körü körüne bağlanıyor anlamış değilim.
Eninde sonunda WP8 çıkacak. Nokia ya süper satış yapacak ve Microsoft ile devam edecek, ya da bir cacık olmayacak ve Nokia'da Android'e dönecek veya MicroDOST! tarafından satın alınacak. Nasıl bir dostsa artık canına okudu Nokia'nın...
Bence Nokia akıllı telefonları geliştirirken bu kadar bel bağlamayıp yine ucuz telefon segmentinde daha iyi cihazlar yapsaydı bu kadar kan kaybetmezdi. O alanda da Samsung çok müşteri kaptı Nokia'dan...
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janparey 6 yıl
sugar_klavyeci
mbugra19
sugar_klavyeci Diğerlerinden farkın kalmadı be Nokia. Eskiden telefon üreticilerini sınıflandırdığımızda Nokia, Apple ve diğerleri diyorduk çünkü kendi yazılımlarını kullanıyorlardı ve farklıydılar. Ama şimdi Apple ve diğerleri oldu artık.
Cesitlilik olmasi guzel birsey ama emin ol boylesi daha iyi...samsung,lg,htc,sony...v.s hepsi kendi isletim sistemini cikartsaydi hepsinde en fazla 100bin uygulama olurdu...tek platformda birlesmeleri kendileri icin de android icin de bizim icin de cok daha iyi oldu
100 bin uygulama az mı? Hepsini kullanıyor musun da az gibi görüyorsun? O kadar uygulamayı deneyip kullanmana ömrün yetmez. Her programın en az 100 tane değişik çeşidi var. 100 bin gayet de yeterlidir. Zaten herkes kendi işletim sistemini yapsın demedim. Yaparsa ne olur bazıları rekabet edemeyeceği için mecburen batacaktır. Herkesin işletim sistemi yok. Üretici bazında sadece Nokia ve Appleın vardı. Ama şimdi sadece Appleın var. O üreticiler zaten Googlea destek vermekle Android gibi bir belayı başımıza sardılar. Sürekli kullanıcı verilerini alarak kişilerin mahremiyetleri üzerinden para kazanan bir kurumun işletim sistemi. Kaliteli olsa içim yanmayacak ama o da yok. Sanal makina üzerine kurulmuş, temeli Linuxa dayanan ama gördüğü değişiklikler yüzünden Linux ile alakası neredeyse olmayan bir sistem.

Android geliştiricilere kaynak kodunu istedikleri gibi görmelerini üreticilere istedikleri gibi müdahele etme lüksü sağlıyor hemde dağıtımı ve kullanımı ücretsiz.diğer sistemlerdeki dayatma ve kısıtlamaların aksine kullanıcı ise androidi ister sense ile ister timescape ile ister ise spb ile tadıyor isterse daha fazlası...Artı olarak android kullanıcılarını zorla bir ekosisteme sokmak için uğraşmıyor.Tavuk gibi yolma peşinde değil.ayrıca stabilite konusu artık çok abartılmaya başlandı.Bunları söyleyenlerin çoğu androidin 2.3 versiyonunun bile xperia arc gibi bir telefonda nasıl çalıştığıı konusunda bir fikri yok.Daha fazla söylerdim ama yoruldum terledim gecenin şu saatinde anlayan bu kadardan da anlar.Sonuç olarak tam anlamıyla fikir sahibi olmadığımız konularda yorum yapmayalım.
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mbugra19 6 yıl
sugar_klavyeci
mbugra19 O ureticiler senin dedigin gibi android e destek vermiyorlar.google isini iyi yaptigi icin sen android kullanmak zorunda kaliyorsun. Samsung, wp,tizen,bada,android belki yakinda firefox isletim sistemli telefonlar uretiyor 100bin yeter diyorsan git bada kullan.symbianda da 100bine yakin uygulama var git n8 al...hem guvenlik konusunda da sikinti cekmezsin...
Nasıl vermiyorlar? Google işini falan da iyi yapmıyor. Androidi anca 4.1 sürümü ve 4 çekirdekli mimarilerle adam ettiler. Hala da stabilite olarak bir iOS ya da WP ile atışamaz. Destek vermelerinin sebebi de ücretsiz olmasıdır. Android yokken üreticiler ya Microsofta ya da Nokiaya ücret ödemek zorunda kalıyorlardı. Ama açık kaynaklı ücretsiz bir yazılım çıkınca kısa zamanda tüm üreticilerin desteğini gördü ve artık Microsoft ve Nokia gibi şirketlere lisans ücreti ödemekten kurtuldular. Badada 100 bin tane uygulama mı var acaba bilinçsiz arkadaşım? 100 bin tane olsaydı Bada yürür giderdi. Git bir araştır bakalım 100 bin tane mi var? Sen cihazında kaç tane uygulama kullanıyorsun? 1000 tane var mı? Adam gibi kaliteli uygulamalar olduktan sonra 100 bin haydi haydi yeter.
Raven Microsoftun kullanıcı bilgilerini kullanmadığı ne malum? Google gizlilik konusunda güvenilir değilde hangisi güvenilir ki?
Microsoft da kullanıyor kullanmıyor demiyorum. Zaten ben WPu savunmuyorum. Güvenilir bir sistem şu için sadece Symbian ve MeeGo. iOS, WP ve Android üçlüsü kullanıcı bilgilerini kullanıyorlar.

üslubuna dikkat et!
senin mantıgınla gidersek...badanın yaklaşık 5 bin uygulaması var...hepsini kullanmaya ömrün yetmez...o zmn bada yeterli bir platform,fazlasını arama.
ha badayı begenmedin mi! gec o zmn symbian'a, rahat et...100 bin uygulama..! bütün sülale bir araya gelseniz hepsini kullanamazsınız...
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MrDj 6 yıl
hiç kendinizi yormayın amerika her türlü öpüyor zaten.dokunmatikte android iyi ios ve wp yi denemedim.android telefonlarda fiyat ta uygun.istesekte istemesekte amerikan ürünlerini kullanacağız.istedikten sonrada google dahil tüm birimleri istedikleri bilgiye ulaşırlar.
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vitor reis 6 yıl
Direk at çöpe
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filteke 6 yıl
nokia lumia 900e %50 indirim yaptı amerikada bu haber yayınlanmadı
ntvmsnbc.com/...
ve apple içinde ntvmsnbc.com/...
bu haberi burada göremedim
win 8 ve wp8 güzel olur ama sadece hızlı açılış ve metro arayüzünden ibaretse tema yüklerim daha iyi
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klongs 6 yıl
SystemApps
Raven
sugar_klavyeci
mbugra19
sugar_klavyeci Diğerlerinden farkın kalmadı be Nokia. Eskiden telefon üreticilerini sınıflandırdığımızda Nokia, Apple ve diğerleri diyorduk çünkü kendi yazılımlarını kullanıyorlardı ve farklıydılar. Ama şimdi Apple ve diğerleri oldu artık.
Cesitlilik olmasi guzel birsey ama emin ol boylesi daha iyi...samsung,lg,htc,sony...v.s hepsi kendi isletim sistemini cikartsaydi hepsinde en fazla 100bin uygulama olurdu...tek platformda birlesmeleri kendileri icin de android icin de bizim icin de cok daha iyi oldu
100 bin uygulama az mı? Hepsini kullanıyor musun da az gibi görüyorsun? O kadar uygulamayı deneyip kullanmana ömrün yetmez. Her programın en az 100 tane değişik çeşidi var. 100 bin gayet de yeterlidir. Zaten herkes kendi işletim sistemini yapsın demedim. Yaparsa ne olur bazıları rekabet edemeyeceği için mecburen batacaktır. Herkesin işletim sistemi yok. Üretici bazında sadece Nokia ve Appleın vardı. Ama şimdi sadece Appleın var. O üreticiler zaten Googlea destek vermekle Android gibi bir belayı başımıza sardılar. Sürekli kullanıcı verilerini alarak kişilerin mahremiyetleri üzerinden para kazanan bir kurumun işletim sistemi. Kaliteli olsa içim yanmayacak ama o da yok. Sanal makina üzerine kurulmuş, temeli Linuxa dayanan ama gördüğü değişiklikler yüzünden Linux ile alakası neredeyse olmayan bir sistem.
Microsoftun kullanıcı bilgilerini kullanmadığı ne malum? Google gizlilik konusunda güvenilir değilde hangisi güvenilir ki?
masaüstünde windows kullanmıyormusun?Masaüstünde güvendiğine göre wpyede çok rahat güvenebilirsin :) ama google başta bedava olan ve reklama izin vermiş işletim sistemine biraz zor güvenirim.Bedava diye hadi maliyeti reklamdan çıkarıyorsun ancak bu resmi marketini boşlamaya sebep olamaz.Ztaen açık kaynak kapalı kaynakdan daha güvenli olamaz.Hırsız evin herköşesini biliyorwsa işini daha profesyonel yapabilir herzman bu böyledir.

windowsa hiç virüs girmiyor sanki
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wustti 6 yıl
1- fiyatları aşağı düşürmezse ekstra bi şansı yok hatta fiyatlar aynı olsa gidip htc alırım. 5800 aldığım gün soğudum nokiadan yeniden almam için bana bi fiyat avantajı sunması lazım
2- önemli olan uygulama sayısı değil işe yarayan popüler uygulama sayısıdır bu tip güncel 5000 uygulama olsa mağazada o mağaza coşar :)
3- wp8 i sabırsızlıkla bekliyorum.
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LKLC 6 yıl
en basit yazım kurallarını bile bilmiyorsunuz.



"Windows Phone 8" den sonra virgül olmalı.
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