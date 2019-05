Stephen Elop: Windows Phone 8 Ekim'de yayınlanacak

Nokia'nın 2012 yılı ikinci çeyreği mali sonuçlarının duyurusunda konuşan CEO Stephen Elop, Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sistemi hakkında yeni bilgiler verdi. Analistlerin tahminlerinden daha fazla Lumia cihazı satmayı başaran Finlandiyalı üretici, satışları arttırmak ve kötü gidişatı önleyebilmek için WP8'e bel bağlamış durumda.

Elop duyuruda sadece, Windows Phone 8'in Lumia satışları için önemli bir katalizör olduğunu ifade etmişti. Sonrasında The New York Times'ta yayınlanan sözleriyle, Kasım ayını işaret eden söylentileri dolaylı olarak yalanlayarak Microsoft'un Windows Phone 8'i Ekim'de yayınlayacağını müjdeledi. Windows 8'in resmen 26 Ekim'de çıkış yapacağı açıklanmıştı. Gelen son bilgiler, her iki işletim sisteminin de aynı tarihte tüketicinin beğenisine sunulacağı ihtimalini doğurdu.

İlk Windows Phone 8 telefonlarının Nokia tarafından üretileceği yönünde bir söz verilmese de gerek üreticinin Microsoft ile olan sıkı ilişkileri gerekse WP geliştiricileri zirvesinde Windows Phone 8'in sergilendiği prototipin Nokia tarafından hazırlanmış olması, mobil sektörün eski liderinin bir süredir WP8 üzerinde çalıştığını gösteriyor ve ilk örneklerinin Nokia'dan gelme olasılığını arttırıyor. Tabi ki Samsung, HTC ve Huawei'nin cihazları da 2012 yılı sonunda satışa çıkacaktır. Sonraki dönemlerde diğer telefon üreticilerinin de bu ekosisteme dahil olacağı tahmin ediliyor.

Lumia 610, 710, 800, 900 modelleriyle Nisan-Mayıs-Haziran'da 4 milyon satış yapan Nokia, çok daha fazla özellliğe sahip Windows Phone 8 ile bu rakamları katlamayı planlıyor. Önümüzdeki aylarda istenilen satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

