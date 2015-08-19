Stephen Hawking'in konuşmasına yardımcı olan yazılımın kaynak kodları yayımlandı

Intel yaklaşık 20 yıldır ünlü fizikçi Stephen Hawking'in iletişimi için özel bir yazılım geliştiriyor. Böyle bir yazılıma ihtiyaç duyulmasının sebebi ise Hawking'in ALS hastalığına yakalanarak sinir sisteminin felç olması. Beyin fonksiyonlarına dokunmayan bu hastalık vücudun hareket kabiliyetini engellediği için hastalar düşünseler ve duysalar dahi konuşamıyorlar. Ancak Hawking'in çok önemli bir bilimci olması özel bir yazılım ve bilgisayar ile birlikte konuşabilmesinin önünü açıyor.

ACAT adındaki bu yazılım artık herkesin erişebilmesi ve ekstra geliştirmeler yapabilmesi için açık kaynak kodlu hale getirildi. Bu sayede hem benzer hastalığa sahip olanlar hem de farklı hastalıklar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden kişiler için önemli bir adım atılmış oldu.

Yazılımın kontrol edilebilmesi için yüzü izleyen bir kamera kullanılıyor. Kamerada yakalanan göz hareketleri ve ufak mimikler kontrol için yeterli veriyi sağlıyor. Bu özel teknolojinin ilerleyen dönemlerde farklı hastalara da uygun hale getirilebilecek olması sevindirici bir gelişme.

http://www.engadget.com/2015/08/18/the-software-stephen-hawking-uses-to-talk-is-now-free/