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Stephen Hawking'in konuşmasına yardımcı olan yazılımın kaynak kodları yayımlandı

3 yıl
4,3b
1
60
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Stephen Hawking'in konuşmasına yardımcı olan yazılımın kaynak kodları yayımlandı
 
Intel yaklaşık 20 yıldır ünlü fizikçi Stephen Hawking'in iletişimi için özel bir yazılım geliştiriyor. Böyle bir yazılıma ihtiyaç duyulmasının sebebi ise Hawking'in ALS hastalığına yakalanarak sinir sisteminin felç olması. Beyin fonksiyonlarına dokunmayan bu hastalık vücudun hareket kabiliyetini engellediği için hastalar düşünseler ve duysalar dahi konuşamıyorlar. Ancak Hawking'in çok önemli bir bilimci olması özel bir yazılım ve bilgisayar ile birlikte konuşabilmesinin önünü açıyor.
ACAT adındaki bu yazılım artık herkesin erişebilmesi ve ekstra geliştirmeler yapabilmesi için açık kaynak kodlu hale getirildi. Bu sayede hem benzer hastalığa sahip olanlar hem de farklı hastalıklar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden kişiler için önemli bir adım atılmış oldu.
Yazılımın kontrol edilebilmesi için yüzü izleyen bir kamera kullanılıyor. Kamerada yakalanan göz hareketleri ve ufak mimikler kontrol için yeterli veriyi sağlıyor. Bu özel teknolojinin ilerleyen dönemlerde farklı hastalara da uygun hale getirilebilecek olması sevindirici bir gelişme.

http://www.engadget.com/2015/08/18/the-software-stephen-hawking-uses-to-talk-is-now-free/ Yorum Yaz
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emiLL 3 yıl en beğenilen
Bu adam büyük dahi . Yaşına rağmen sürekli kendini yeniliyor. Eskiden savunduğu fakat şu an yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri hata yaptım diye açık açık paylaşıyor .
Bu adam büyük dahi . Yaşına rağmen sürekli kendini yeniliyor. Eskiden savunduğu fakat şu an yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri hata yaptım diye açık açık paylaş...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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çaydan çıkan sinek 3 yıl
sadece teori var daha fazlası yok
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DH Misafiri 3 yıl
google çeviriyi açın türkçe dilini seçip yazın herhangi bir yazı ve oku deyin bu işlemleri cepten yaparsak klavye yerine 0-9 arası 10 tuş ve onay ve silme için 2 tuş yeterli olur toplam da 12 mimik göz,kaş yada ağız hareketi yeterli olur ki her insan en azından 15 farklı şey üretebilir sadece göz ile bile sola 1, sağa 2, yukarı 3, aşağı 4 bakmak ,tek göz kapatma-açma 5,6,çift göz kapatma-açma 7-8 ,iki kez seri tek göz kırpması 9 ve iki kez seri çift göz kırpması 10 onay için de herhangi bir mimik hareketi 11 ve silme için burun kıvırma 12 alın size en kolay programlanabilir kod , ki bunu yüzde belirli noktadaki sinirler ile çalıştırırsanız mikro butonlarla ki yapılamayacak bir şey değil alın size konuşabilen ALS hastaları ki hiç paranız diyelim ama zekiniz konuşmak için en basiti 2 dudak arasına yerleştireceğiniz 2 kabloya bakar mors alfabesi ile yaparsınız uzun - kısa bunu çevirecek program bedava adı da 'Morsecode' açık kaynak kodlu ama biz türkler erinen insanlarız kılımızı kıpırdatmamak için her türlü şeyi yapabilecek kapasite de insanlara sahibiz milyon tane aklımızda şey var ama kendimizi geliştirecek şeylerden aciziz misal çok yetenekli bir abim vardı ressamlar yanına almak istiyorlardı babam izin vermedi ressam olup naapacan adam gibi iş bul, 5 yaşında futbol topuyla her hareketi yapabilen bir çocuk vardı mahallede biz büyürken o çocukta harcandı bir daha top oynamak yasak git ders çalış denirdi, annem hafızasında anne ve baba tarafında ki herkesin ev iş cep adres doğum tarihlerini vs bilirdi fotoğrafik hafızası var ama ev hanımı yani yıllarca ingilizce dersi alıyoruz ama kimse adam gibi bir şey öğrenemiyor her 100 öğrenciden 1 i anca kendini ifade ediyor yinede konuşamıyor bir turist gördüğünde öyle bakıyor bu ne diyor lan diyor yıllardır biz derslerde görüyoruz ama bu adam tamamen farklı , hazırlık sınıfı olarak lisede ve üniversitede görüyoruz genelde bunun dışında ilk okulda orta okulda lisede ve üniversitede de ekstra görüyoruz bu dersi bunun yerine öğrenim dilini ingilizce yaparsak kazancımız mı olur zararımız mı ?
Bence çok büyük kâr ederiz sadece okulda ingilizce olacak geri kalan her yerde zaten türkçe konuşabiliriz böyle olursa bırakın turistlerle konuşmayı filmleri bile direk orjinalini izlersiniz dünyanın en büyük ingilizce olarak milli kütüphaneye girip herşeyi araştırabilir kitapları ilk elden okuyabiliriz milyonlarca da arşive ulaşabiliriz ana dilimiz gibi okumak yazmak konuşmak dinlemek öğrenmek oynamak mümkün ve zaman bile kazanacaz ama nerdeee o zekÂ..............!
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Al1mert 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

google çeviriyi açın türkçe dilini seçip yazın herhangi bir yazı ve oku deyin bu işlemleri cepten yaparsak klavye yerine 0-9 arası 10 tuş ve onay ve silme için 2 tuş yeterli olur toplam da 12 mimik göz,kaş yada ağız hareketi yeterli olur ki her insan en azından 15 farklı şey üretebilir sadece göz ile bile sola 1, sağa 2, yukarı 3, aşağı 4 bakmak ,tek göz kapatma-açma 5,6,çift göz kapatma-açma 7-8 ,iki kez seri tek göz kırpması 9 ve iki kez seri çift göz kırpması 10 onay için de herhangi bir mimik hareketi 11 ve silme için burun kıvırma 12 alın size en kolay programlanabilir kod , ki bunu yüzde belirli noktadaki sinirler ile çalıştırırsanız mikro butonlarla ki yapılamayacak bir şey değil alın size konuşabilen ALS hastaları ki hiç paranız diyelim ama zekiniz konuşmak için en basiti 2 dudak arasına yerleştireceğiniz 2 kabloya bakar mors alfabesi ile yaparsınız uzun - kısa bunu çevirecek program bedava adı da 'Morsecode' açık kaynak kodlu ama biz türkler erinen insanlarız kılımızı kıpırdatmamak için her türlü şeyi yapabilecek kapasite de insanlara sahibiz milyon tane aklımızda şey var ama kendimizi geliştirecek şeylerden aciziz misal çok yetenekli bir abim vardı ressamlar yanına almak istiyorlardı babam izin vermedi ressam olup naapacan adam gibi iş bul, 5 yaşında futbol topuyla her hareketi yapabilen bir çocuk vardı mahallede biz büyürken o çocukta harcandı bir daha top oynamak yasak git ders çalış denirdi, annem hafızasında anne ve baba tarafında ki herkesin ev iş cep adres doğum tarihlerini vs bilirdi fotoğrafik hafızası var ama ev hanımı yani yıllarca ingilizce dersi alıyoruz ama kimse adam gibi bir şey öğrenemiyor her 100 öğrenciden 1 i anca kendini ifade ediyor yinede konuşamıyor bir turist gördüğünde öyle bakıyor bu ne diyor lan diyor yıllardır biz derslerde görüyoruz ama bu adam tamamen farklı , hazırlık sınıfı olarak lisede ve üniversitede görüyoruz genelde bunun dışında ilk okulda orta okulda lisede ve üniversitede de ekstra görüyoruz bu dersi bunun yerine öğrenim dilini ingilizce yaparsak kazancımız mı olur zararımız mı ?
Bence çok büyük kâr ederiz sadece okulda ingilizce olacak geri kalan her yerde zaten

türkçe konuşabiliriz böyle olursa bırakın turistlerle konuşmayı filmleri bile direk orjinalini izlersiniz dünyanın en büyük ingilizce olarak milli kütüphaneye girip herşeyi araştırabilir kitapları ilk elden okuyabiliriz milyonlarca da arşive ulaşabiliriz ana dilimiz gibi okumak yazmak konuşmak dinlemek öğrenmek oynamak mümkün ve zaman bile kazanacaz ama nerdeee o zekÂ..............!

Oha çok zekisin. Biz niye dusunemedik ya?
Turkce dersini İngilizce mi gorecekler yada matematiği ?

1800lü yıllara doneriz. Ha arapça ogretmissin ha İngilizce.sonuçta bizim dilimiz değil. Oyle bisey yaparsan al sana %20 okuma yazma bilen
Hece hece okuyan gerizekali bir ülke.ha sen ogrenmissin ama onunda faydası olmamış boş ver.


İlk söylediğin adam sadece yüzünü hareket ettirebiliyor birde kendine küçük PC uyarlayıp onu mors alfabesine kodlayacak falan nasıl yapsın la felç adam bunu? Akşama kadar yatıp kolayina kaçıyor diyon napsin la afsafsgsfahd adam felç





Edit- yakın zamanda nokta işaretini paragraf vs nasıl yazılır ogren
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Havya Makinesi 3 yıl
adamlar profillerini gizleyecek kadar zeki ve kültürlüler
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Çok genç yaşta yakalandı als hastalığına . Als nin ortalama gorulme yaşı 40-60
Bu adam bu halde bile bunca şey başarıyorsa, hasta olmasaydı kim bilir neler olurdu
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ManoMachine 3 yıl
Havya Makinesi
emiLL Bu adam büyük dahi . Yaşına rağmen sürekli kendini yeniliyor. Eskiden savunduğu fakat şu an yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri hata yaptım diye açık açık paylaşıyor .
teori den ilerisi yok.

inanılmaz bir yorum yahu, gerçekten inanılmaz. Beyefendinin küçümsediği teorilere bir açıp bakın.
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bilgehankalkan 3 yıl
Bildiğim kadarıyla hastalığının da ilerlemesiyle aygıtın algılama durumu da değişti. Yanı saha önceleri yanak hareketleriyle çalışıyorken şimdi göz hareketleriyle çalışıyor. Böylesi bir sistemin geç de olsa açık kaynak olması sevindirici, benzer durumdaki, en azından durumu olan, hastalar için geliştirilebilir.
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aycibin 3 yıl
stephen hawking'in hastalığı tam olarak sinir sisteminin felci değil aslında.vucudunda sadece biliniçli kontrol edilen kasların(kol,bacak,sırt,yüz,konuşma,yutkunma...) kontrolünü kaybetmiş.felç olsa sinir kaybı da olurdu.hastalık belirtileri doktorasına hazırlandığı yaşlarda başlamış.böyle büyük bir beynin böyle talihsiz bir hastalığa yaklanması çok acı."theory of everything" filminde hayatı çok güzel anlatılmış.

güzel bir haber.73 yaşına gelmiş 1 tane dehanın değil belki ama yüzbinlerce zeki insanın hayatı değişir.
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aydinsukru 3 yıl
ben hastalığının komplo olduğunu düşünüyorum çok yazık
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TheDcdy 3 yıl
*yayımlamak
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kaskas123 3 yıl
Adamı hacklemesinler ondan sonra. Uluslararası konferansta küfür ettirirler.
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tecnikadamoguz01 3 yıl
Stephen Hawking e her zaman gıpta ederdim neden mi dehası yüzünden ama biryanda da üzülürdüm çünkü düşünsenize çok zekisiniz ve dünyayı değiştirebilicek fikirleriniz var ama siz bir şeyler yapamıyorsunuz ne yazık
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emiLL 3 yıl
Bu adam büyük dahi . Yaşına rağmen sürekli kendini yeniliyor. Eskiden savunduğu fakat şu an yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri hata yaptım diye açık açık paylaşıyor .
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