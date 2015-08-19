Stephen Hawking'in konuşmasına yardımcı olan yazılımın kaynak kodları yayımlandı

Intel yaklaşık 20 yıldır ünlü fizikçi Stephen Hawking'in iletişimi için özel bir yazılım geliştiriyor. Böyle bir yazılıma ihtiyaç duyulmasının sebebi ise Hawking'in ALS hastalığına yakalanarak sinir sisteminin felç olması. Beyin fonksiyonlarına dokunmayan bu hastalık vücudun hareket kabiliyetini engellediği için hastalar düşünseler ve duysalar dahi konuşamıyorlar. Ancak Hawking'in çok önemli bir bilimci olması özel bir yazılım ve bilgisayar ile birlikte konuşabilmesinin önünü açıyor.
ACAT adındaki bu yazılım artık herkesin erişebilmesi ve ekstra geliştirmeler yapabilmesi için açık kaynak kodlu hale getirildi. Bu sayede hem benzer hastalığa sahip olanlar hem de farklı hastalıklar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden kişiler için önemli bir adım atılmış oldu.
Yazılımın kontrol edilebilmesi için yüzü izleyen bir kamera kullanılıyor. Kamerada yakalanan göz hareketleri ve ufak mimikler kontrol için yeterli veriyi sağlıyor. Bu özel teknolojinin ilerleyen dönemlerde farklı hastalara da uygun hale getirilebilecek olması sevindirici bir gelişme.
http://www.engadget.com/2015/08/18/the-software-stephen-hawking-uses-to-talk-is-now-free/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence çok büyük kâr ederiz sadece okulda ingilizce olacak geri kalan her yerde zaten türkçe konuşabiliriz böyle olursa bırakın turistlerle konuşmayı filmleri bile direk orjinalini izlersiniz dünyanın en büyük ingilizce olarak milli kütüphaneye girip herşeyi araştırabilir kitapları ilk elden okuyabiliriz milyonlarca da arşive ulaşabiliriz ana dilimiz gibi okumak yazmak konuşmak dinlemek öğrenmek oynamak mümkün ve zaman bile kazanacaz ama nerdeee o zekÂ..............!
Oha çok zekisin. Biz niye dusunemedik ya?
Turkce dersini İngilizce mi gorecekler yada matematiği ? 1800lü yıllara doneriz. Ha arapça ogretmissin ha İngilizce.sonuçta bizim dilimiz değil. Oyle bisey yaparsan al sana %20 okuma yazma bilen
Hece hece okuyan gerizekali bir ülke.ha sen ogrenmissin ama onunda faydası olmamış boş ver.
İlk söylediğin adam sadece yüzünü hareket ettirebiliyor birde kendine küçük PC uyarlayıp onu mors alfabesine kodlayacak falan nasıl yapsın la felç adam bunu? Akşama kadar yatıp kolayina kaçıyor diyon napsin la afsafsgsfahd adam felç
Edit- yakın zamanda nokta işaretini paragraf vs nasıl yazılır ogren
Bu adam bu halde bile bunca şey başarıyorsa, hasta olmasaydı kim bilir neler olurdu
inanılmaz bir yorum yahu, gerçekten inanılmaz. Beyefendinin küçümsediği teorilere bir açıp bakın.
güzel bir haber.73 yaşına gelmiş 1 tane dehanın değil belki ama yüzbinlerce zeki insanın hayatı değişir.
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