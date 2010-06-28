Steve Jobs: Bizi izlemeye devam edin

iPhone 4'ü satın alın kullanıcıların neredeyse yarısının karşılaştığı sinyal sorunuyla ilgili ilk yaptığı ilk açıklaması, kullanıcılar arasında, hoş karşılanmayan Apple'ın tepe yöneticisi Steve Jobs'dan yine ses getirecek bir açıklama geldi.

MacRumors forumundaki"rfbandit " kullanıcının "Facetime harika. Karşılaştığım sinyal sorunu dışında herşey mükemmel. Benzer sorunla karşılaşan arkadaşıma AppleCare ile yaptığı görüşme sonrasında ücretsiz Bumper kılıf gönderildi ancak benim görüşmemde kimsenin ücretsiz Bumper kılıfı vermedikleri söylendi. İlk gün Bumper almaya çalıştım ancak mağazada kalmadığı için alamadım. Sizin veya çevrenizdeki insanların yapabileceği birşeyler var mı ? Sinyal sorunu dışında iPhone 4'ü çok seviyorum ve güzel haberler duymak istiyorum" cümlelerine yer verdiği elektronik postasına Steve Jobs'dan oldukça farklı bir cevap gelmiş;

"Sinyal sorunu bulunmuyor. Bizi izlemeye devam edin."

İlk açıklamalarında da iPhone 4'ün sinyal sorunu bulunmadığını söyleyen Steve Jobs, sözlerinin arkasında durmaya devam ediyor. Bakalım bugün içersinde yayınlanması beklenen iOS 4.0.1 ile iddia edildiği gibi bazı kullanıcıların karşılaştığı çekim sorununa çözüm getirilip, Steve Jobs haklı mı çıkacak ?