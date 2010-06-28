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Steve Jobs: Bizi izlemeye devam edin

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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26
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4'ü satın alın kullanıcıların neredeyse yarısının karşılaştığı sinyal sorunuyla ilgili ilk yaptığı ilk açıklaması, kullanıcılar arasında, hoş karşılanmayan Apple'ın tepe yöneticisi Steve Jobs'dan yine ses getirecek bir açıklama geldi.

MacRumors forumundaki"rfbandit " kullanıcının "Facetime harika. Karşılaştığım sinyal sorunu dışında herşey mükemmel. Benzer sorunla karşılaşan arkadaşıma AppleCare ile yaptığı görüşme sonrasında ücretsiz Bumper kılıf gönderildi ancak benim görüşmemde kimsenin ücretsiz Bumper kılıfı vermedikleri söylendi. İlk gün Bumper almaya çalıştım ancak mağazada kalmadığı için alamadım. Sizin veya çevrenizdeki insanların yapabileceği birşeyler var mı ? Sinyal sorunu dışında iPhone 4'ü çok seviyorum ve güzel haberler duymak istiyorum" cümlelerine yer verdiği elektronik postasına Steve Jobs'dan oldukça farklı bir cevap gelmiş;

"Sinyal sorunu bulunmuyor. Bizi izlemeye devam edin."

İlk açıklamalarında da iPhone 4'ün sinyal sorunu bulunmadığını söyleyen Steve Jobs, sözlerinin arkasında durmaya devam ediyor. Bakalım bugün içersinde yayınlanması beklenen iOS 4.0.1 ile iddia edildiği gibi bazı kullanıcıların karşılaştığı çekim sorununa çözüm getirilip, Steve Jobs haklı mı çıkacak ?


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abdulmusavvir 9 yıl
Ne kadar yüzsüz insanlar var, tepe yöneticisi olmak bile insanları belli bir seviyeye getiremiyor demekki, bu adamın her lafı lakayıt, sansasyonel, şaklabanlık yaptığını falan zannediyor olabilir, hiç hoşlanmadığım şeyler.
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aLTuu 9 yıl

baba_mustafa

Ne kadar yüzsüz insanlar var, tepe yöneticisi olmak bile insanları belli bir seviyeye getiremiyor demekki, bu adamın her lafı lakayıt, sansasyonel, şaklabanlık yaptığını falan zannediyor olabilir, hiç hoşlanmadığım şeyler.


hele otur bi soluklan yiğenim...
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Batuist 9 yıl
tamamen fiziksel olan şartlarda gerçekleşen bir olayı yazılımla nasıl düzelteceklerini anlamıyorum... antene dokunan insanların uğradığı bir sorunu yazılımla düzletmek!!! herhalde yazılım antenin etrafına yalıtkan bir yüzey oluşturmayacaktır.. Ama apple tüm sar değerlerini umursamadan telefonun çekim gücü üzerinde oynayabilirse belki bir nebze düzelebilir..
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Quattro 9 yıl
Donanımsal bir problem firmware ile nasıl düzeltilir bunu aklım almıyor.
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Vipracing 9 yıl
There is no spoon.

Stay tuned.
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dreampowder 9 yıl

Quattro_tr

Donanımsal bir problem firmware ile nasıl düzeltilir bunu aklım almıyor.



sinyal gücünü arttırarak olabilir
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CanTasci 9 yıl

Quattro_tr

Donanımsal bir problem firmware ile nasıl düzeltilir bunu aklım almıyor.



muhtemelen çıkış gücünü artırmak zorunda kalacaklar, sonuçta yazılımla kısılan bişey. sar değeri bi hayli yükselecektir, hatta bence üst sınıra kadar çekecektir apple.
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orhan--k 9 yıl
E Steve Jobs un kabul etmediği bir sorun için güncelleme düzeltme çıkarmayacağı kesin gibi.. Çok garip...
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Brainy 9 yıl
İnş. güncelleme olurda sorun ortadan kalkar.
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King_Arthur 9 yıl
inşallah öyle olur, güncellemenin sonucunu merakla bekliyorum
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aLTuu 9 yıl
Güncelleme kesin gelecek mi? Resmi bir haber göremedim ben?
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, steve jobs ve
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