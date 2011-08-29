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Steve Jobs ve "Think Different"...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,7b
1
54
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Think Different... Mac kullanıcılarına "farklı olma" duygusunu aşılayan teknoloji dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı reklam kampanyalarından biri.

Steve Jobs'un Apple'a dönüşüyle birlikte başlayan reklam kampanyasının merkezine Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Jr., John Lennon, Muhammad Ali, Mahatma Gandhi, Jim Henson, Pablo Picasso oturtulmuştu. Bu kampanyanın başlamasından tam 14 yıl sonra ise, aynı sözler bu sefer farklı bir insan için dile getiriliyordu; Steve Jobs...

Beklenmeyen bir anda koltuğunu çalışma arkadaşına devreden Steve Jobs'un görüntüleri ve "Think Different" reklamındaki sözlerle hazırlanan videoda denildiği gibi "Çılgın olanlar, insanlığı ileri götürdüler." ve şüphesiz Steve Jobs'da bunlardan biri.

Teşekkürler Steve Jobs...



İşte çılgın olanlar.
Uyumsuzlar.
Asiler.
Sorun çıkaranlar.
Bulunduğu yere uygun olmayanlar.
Farklı şeyler görenler.
Kurallara düşkün değiller,
ve statükoya hiç saygıları yok.
Onların sözlerini aktarabilirsiniz,
aynı fikirde olmayabilirsiniz.
Övebilir ya da kötüleyebilirsiniz.
Ancak yapamayacağınız tek şey onları göz ardı etmektir.
Çünkü onlar birşeyleri değiştirdiler.
İnsanlığı daha ileriye götürdüler.
Bazıları onları çılgın olarak nitelendirebilir;
biz ise dahi.
Çünkü yeterince çılgın insanlar,
dünyayı değiştirmeyi düşünebilir,
ve bunu gerçekleştirebilirler...


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Şahi_13 8 yıl en beğenilen
I think so different steve,i think you are a bloodsucker vampire.
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Batuist 8 yıl
kim ne derse desin.. appleı bugününe getiren sitiv jabstır.. bunu kabul etmek neden zor olsun ki? bu bir realite sizin düşüncelerinizle şekillenecek birşey değil.. siz kabul etsenizde etmesenizde gerçek ortada istediğinizi söyleyebilirsiniz. bu gece olduğunda güneş yok oldu demek gibi birşey.. sadece sen göremiyorsun o hep yerinde...
şöyle diyenler var sanki iphoneu yada ipodu sitiv oturup kendisi mi yaptı diyenler var.. burada hemen şu aklıma geldi.. önemli olan beyindir.. Mesela kurtuluş savaşında da Mustafa Kemal tek başına savaşmadı ama kim bu zafer onun sayesinde olmadı diyebilir ki!! beyin yoksa diğer organlarda işe yaramaz..
kim ne derse desin.. appleı bugününe getiren sitiv jabstır.. bunu kabul etmek neden zor olsun ki? bu bir realite sizin düşüncelerinizle şekillenecek birşey deği...
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ironbird 8 yıl
3aylik omru kaldi diyorlar steve in
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CodeMachine 8 yıl
Escape595
CodeMachine Bu adamı ve firmayı amma büyüttünüz. Apple ürünlerini bende beğeniyorum, iyi firma güzel ürünleri var ama Apple ürünlerinin reel anlamda insanların hayatını kolaylaştırma bakımından rakiplerinden daha üstün değil. Microsoft Windows ile her eve pc denilen cihaz girdi, bugün çoğu bilgisayar kullanıcısı office kullanıyor, internette gezmemizi sağlayan serverların işletim sistemlerinin çoğu win veya linux türevi. Yazılım anlamında microsoft directx, c#, basic, visual basic gibi hayatımıza direk etki eden yazılımların oluşturulmasını sağlayan programlama dillerini geliştirdi, linux ile özgür yazılım denilen olgu ortaya çıktı, Google sayesinde arama motoru denilen kavram girdi hayatımıza.... Yani gerçekten bilişim dünyasında en önemli gelişmeler ipod,iphone,ipad den ziyade bunlardır. Apple işin kaymak kısmını almıştır yani insanların zevk ve eğlence açlığını doyurdu ama gereçek dünyada işlerimizin kolaylaşmasına pekte faydası olmadı ve benim için önemli olan günlük hayatımın kolayşmasıdır.
Öncelikle hiçbir firma fanı falan değilim onu belirtiyim de yorumuna içimden biraz güldüm...firmayı amma büyüttünüz demişsin...aç bak daha geçenlerde apple dünyanın en büyük şirketi oldu biz büyütsek küçültsek ne olur

Sen büyüklük derken maddi değeri baz alıyorsan yapacak bişey yok. Gülmeye devam et.
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sendemail 8 yıl
Şöyle ki;
S.Jobs Apple'ın başına geçtiğinden bu yana senede 1 dolar para alıyordu,5.5 milyon hissesi vardır ve apple temettü geliri ile yaşamaz,Aksine geçimini Walt Disney hisse senetlerinden idame ettirir. Lakin Apple firması Jobbs'un işini rahat bir şekilde yürütebilmesi için tüm kaynakları seferber eder,hizmetine jet,arabalar,binalar vs.r herşey verilmiştir.Ancak Steve abimiz haftasonu aldığı pizzasının parasının Apple ile alakası yoktur.Oldukça garip değil mi?
Bugunku Macosx ,Next bilgisayarının Os u olan nextstep os'un cilalı halidir.WWW next bilgisayar uzerınde geliştirilmiştir.Next ;laboratuvarlar ,kurumlar,unıversıteler,ordulara hıtap eden bır bılgısayar çeşididir,donanımı direk IBM'den dır ve yazılımı unix omurgasına bağlı ozgun bır ısletım sıstemıdır.Grafık arayuzu Steve Jobs ıle pıyasaya gırmıstır,reklamcılar yatsın kalksın dua etsın steve Jobs'a ,bılgısayara dayalı anımasyon Pixar ıle başlamıstır ve Next bılgısayar turevı olan SGI bılgısayarları uzerınde yapılmıstır.Neyse ki sonradan Apple, Next'i 500 milyon dolara Steve den alarak Apple'a çekmiştir.
Bunun haricinde imac,ipod,ipad,iphone onun eseridir,ve BİR GERÇEKTİR Kİ o akıl etmeseydi endüstri çok zor dokunmatik ile tanışırdı yıllar surerdı ya da hic goremezdık.Macbook Air deki işçilik,zerafet bir sanat eseridir.Macbook'a düşmanlıgınız yoksa asla bozamazsınız senelerce çalışır durur,bunlar S.Jobs kararıdır.(gerçi dokunmatik ekran LG firmasının başlattığı süreçtir,Apple ona da hakkını ödemiştir,isteyen google da aratıp bulsun).Zaten Apple'ın bir çalışma tarzı da şudur ,yeryuzunde patente kote edılen ,veya arastırma surecındekı yenılıklerı delicesine takıp eder ve işine yarayacagı şeyi paldır kuldur satın alıp kendısı pıyasaya surer (mouse kullanımı ,xerox'tan.Dokunmatık Lg'den vs.re)
Steve Jobs kabul edelim veya etmeyelim ,endüstriyi adam etmiştir.Diğer üreticiler,şirketler paso taklit edip dursunlar.Bakın görün S.Jobs 'a rahmet okuyacak hepsi,çünkü onun endüstriye getirdiği yenilikler kimsenın aklına gelmedi ,diğer taraftan alıntı yapacagım arkadasın sozlerıne katılıyorum.
Orijinalden alıntı: CodeMachine
Bu adamı ve firmayı amma büyüttünüz. Apple ürünlerini bende beğeniyorum, iyi firma güzel ürünleri var ama Apple ürünlerinin reel anlamda insanların hayatını kolaylaştırma bakımından rakiplerinden daha üstün değil. Microsoft Windows ile her eve pc denilen cihaz girdi, bugün çoğu bilgisayar kullanıcısı office kullanıyor, internette gezmemizi sağlayan serverların işletim sistemlerinin çoğu win veya linux türevi. Yazılım anlamında microsoft directx, c#, basic, visual basic gibi hayatımıza direk etki eden yazılımların oluşturulmasını sağlayan programlama dillerini geliştirdi, linux ile özgür yazılım denilen olgu ortaya çıktı, Google sayesinde arama motoru denilen kavram girdi hayatımıza.... Yani gerçekten bilişim dünyasında en önemli gelişmeler ipod,iphone,ipad den ziyade bunlardır. Apple işin kaymak kısmını almıştır yani insanların zevk ve eğlence açlığını doyurdu ama gereçek dünyada işlerimizin kolaylaşmasına pekte faydası olmadı ve benim için önemli olan günlük hayatımın kolayşmasıdır.
Ne diyeyim adam pankreas kanseri.6 senedir de bununla mucadele ediyor ,pankreas direk kan deposu oldugundan çaresi yok,yenisini monte etseniz dahi vücuttaki en kılcak damara kadar ulaştıgından tümor yine kanser başlayacak yine yayılacak.
Doktorlar -bugun okudugum habere gore-3-4 ay omru kaldıgını soyluyorlar.
Sonuc olarak, ergonomı,tasarım,eglence,gorsellık mefhumları ahenklı bır sekılde Apple urunlerınde ve Steve Jobs sayesınde bulundu.
Açıkçası Steve Jobs ,Yogurt çıkarsa gıder mutlaka iyi ve kalıtelı bır yanı vardır.
He dıyeceksınız kı hıc mı serserılıgı yok Apple'ın ,var tabi ,başta kazıkçıdır, Yahu kutuda aynı harddisk (western digital hdd caviar 1 TB..) apple ın sıtesınde external olarak satılıyor 435 dolar ,yazıcıoglunda 65 dolar.) Itunes denılen bır ezıyet vardır kı , sormayın.Bılgısayarın duvar kagıdını degıstırsen sankı para odeyeceksın apple'a ...ne bılım işte oyle.
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kuantum21 8 yıl
Appple şuan da göklere çıkmasını sağlayan en önemli faktör mevcut düzeni kullanmadaki muhteşem başarısıdır.Adamlar iphone sürerler piyasaya sonra hop 1-2 özellik yeni(!) ürünü piyasaya da insanlarda gerek duymadıkları halde yenisini alırlar kapış kapış işte bu noktada apple kapitalizmi sömürürcesine kullanıyor.

Hatırlarsanız Fight Club ta buna benzer bi replikte vardı.

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lTriviuml 8 yıl
Steve'in gidişine üzülmedim desem yalan olur. Kesinlikle işinde cok başarılı bir insandı.
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FullHD 8 yıl
Stive Teknolojiye Bütük hemde çok büyük bir ivme kazandıran Sayılı kişilerdendir.Ve Dünyaya tasarladığı cihazlarla Akla gelmeyecek yenilikleri sağlamıştır.
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isosonsuz 8 yıl
Steve Jobs'un istifasından sonraki günleri kesin böyle geçecektir...



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veto1214 8 yıl
[DHTUBE=]
Vipracing
Woz (S.Wozniak&çok sever ve takdir ederim) mükemmel bir mucittir,Steve ise dahi. Şöyle çevrenize bir bakın mutlaka Steve den izler görüceksiniz.

Sana gelince benbişey goremeiom Hocam hiçbi arakdaşım Apple malı kulanmaıo ben kyulanmıom :D Televizyonu apple icat etmediğne gore
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nibbleArt 8 yıl
steve iyidir hoştur ama apple gereğinden fazla büyütülüyor :)
Büyük bir firmadı tabki küçük değil.Ama aşığı olunacak cinsten değil...
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Vipracing 8 yıl

veto1214

[DHTUBE=]
Vipracing

Woz (S.Wozniak&çok sever ve takdir ederim) mükemmel bir mucittir,Steve ise dahi. Şöyle çevrenize bir bakın mutlaka Steve den izler görüceksiniz.


Sana gelince benbişey goremeiom Hocam hiçbi arakdaşım Apple malı kulanmaıo ben kyulanmıom :D Televizyonu apple icat etmediğne gore


Merhaba;

Konuya fazla hakim olmadığınız için görmüyor olabilirsiniz : Okuduğunuz dergilerden izlediğiniz filmlerden (reklamlar da dahil) kısaca görsel medyanın pek çok alanında izleri vardır.Illaki Mac kullanan ya da iPhone sahibi birisini tanıyor vs olmanız gerekmemekte.
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veto1214 8 yıl
Adam masasında oturup para harciyo Yatiyo Bişey yapmiyo Fiyatları kazık seviyelre dusurup Arkaya elma logosu koyuo Sonra THİNK Difrent İşi kendi yapmiyoki yanındakiler yapiyo Ordaki hisedar ceoo sadece
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Vipracing 8 yıl

Woz (S.Wozniak&çok sever ve takdir ederim) mükemmel bir mucittir,Steve ise dahi.

Şöyle çevrenize bir bakın mutlaka Steve den izler görüceksiniz.
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Şahi_13 8 yıl en beğenilen
I think so different steve,i think you are a bloodsucker vampire.
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detroit21 8 yıl
Hangi akli devran kisi apple kullanicisiyim diye not ederki ...
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