Steve Jobs ve "Think Different"...

Think Different... Mac kullanıcılarına "farklı olma" duygusunu aşılayan teknoloji dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı reklam kampanyalarından biri.

Steve Jobs'un Apple'a dönüşüyle birlikte başlayan reklam kampanyasının merkezine Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Jr., John Lennon, Muhammad Ali, Mahatma Gandhi, Jim Henson, Pablo Picasso oturtulmuştu. Bu kampanyanın başlamasından tam 14 yıl sonra ise, aynı sözler bu sefer farklı bir insan için dile getiriliyordu; Steve Jobs...

Beklenmeyen bir anda koltuğunu çalışma arkadaşına devreden Steve Jobs'un görüntüleri ve "Think Different" reklamındaki sözlerle hazırlanan videoda denildiği gibi "Çılgın olanlar, insanlığı ileri götürdüler." ve şüphesiz Steve Jobs'da bunlardan biri.

Teşekkürler Steve Jobs...

İşte çılgın olanlar.

Uyumsuzlar.

Asiler.

Sorun çıkaranlar.

Bulunduğu yere uygun olmayanlar.

Farklı şeyler görenler.

Kurallara düşkün değiller,

ve statükoya hiç saygıları yok.

Onların sözlerini aktarabilirsiniz,

aynı fikirde olmayabilirsiniz.

Övebilir ya da kötüleyebilirsiniz.

Ancak yapamayacağınız tek şey onları göz ardı etmektir.

Çünkü onlar birşeyleri değiştirdiler.

İnsanlığı daha ileriye götürdüler.

Bazıları onları çılgın olarak nitelendirebilir;

biz ise dahi.

Çünkü yeterince çılgın insanlar,

dünyayı değiştirmeyi düşünebilir,

ve bunu gerçekleştirebilirler...