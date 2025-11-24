Giriş
    Yeni Superman filmi Man of Tomorrow'un çekim tarihi belli oldu

    Superman ve Lex Luthor'un yeni maceralarına odaklanacak Man of Tomorrow filminin çekim tarihi belli oldu. Superman'in yeni devam filmi için çok yakında sete çıkılacak.   

    Yeni Superman filminin çekim tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yaz vizyona giren Superman, öyle gişe rekorları kıran bir performans sergilemedi belki ama genel olarak stüdyonun yüzünü güldürdü. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, dünya genelinde 616 milyon dolar hasılat yaptı. Böyle olunca devam filminin de önünü açıldı. Eylül ayında resmi olarak duyurulan bu devam filminin çekimlerine çok yakında başlanacak.

    Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

    Superman filminde Lex Luthor karakterine hayat veren Nicholas Hoult, Superman'in devam filmi olan Man of Tomorrow'un çekimlerine Nisan ayında başlayacaklarını açıkladı. Film, 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek.

    Man of Tomorrow'un konusu hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak şu ana kadar paylaşılan ipuçları, Superman ile Lex Luthor'un Dünya'yı ele geçirmeye gelen Braniac'ı durdurmak için güçlerini birleştirdiği bir film izleyeceğimizi gösteriyor.

    David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) ve Nicholas Hoult (Lex Luthor) ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Hawkgirl'e hayat veren Isabela Merced ve daha önce Guardians of the Galaxy serisinde James Gunn ile çalışan Pom Klementieff da oyuncu kadrosunda yer alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

