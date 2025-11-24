Yeni Superman filmi Man of Tomorrow'un çekim tarihi belli oldu

Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek
Superman filminde Lex Luthor karakterine hayat veren Nicholas Hoult, Superman'in devam filmi olan Man of Tomorrow'un çekimlerine Nisan ayında başlayacaklarını açıkladı. Film, 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek.
Man of Tomorrow'un konusu hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak şu ana kadar paylaşılan ipuçları, Superman ile Lex Luthor'un Dünya'yı ele geçirmeye gelen Braniac'ı durdurmak için güçlerini birleştirdiği bir film izleyeceğimizi gösteriyor.
David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) ve Nicholas Hoult (Lex Luthor) ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Hawkgirl'e hayat veren Isabela Merced ve daha önce Guardians of the Galaxy serisinde James Gunn ile çalışan Pom Klementieff da oyuncu kadrosunda yer alacak.