Yeni The Exorcist filmi iddialı geliyor; Başrolde Scarlett Johansson olacak

Tam Boyutta Gör Bir döneme damga vurmuş korku filmlerini alıp yeni film serilere dönüştüren Blumhouse, 2023 yapımı The Exorcist: Believer ile bunu Exrocist'e de yapmaya çalıştı ama ortaya çıkan sonuç hayal kırıklığı oldu. Film gişede çakılmadı belki ama beklendiği kadar büyük ilgi de görmedi. Bu yüzden stüdyo şimdi The Exorcist: Believer'a devam filmi çekmek yerine, yepyeni bir Exorcist filmi hazırlıyor. Üstelik bu film için dikkat çekici iki isimle anlaşıldı.

Yeni Exorcist Filminin Başrolü Scarlett Johansson Olacak

Başrolünü üstlendiği Jurassic World Rebirth ile Jurassic serisini yeniden rayına oturtan Scarlett Johansson, şimdi aynı başarıyı Exorcist serisinde de tekrarlamayı umuyor. Oscar adayı oyuncu, yeni Exorcist filminin başrolünü üstlenmek için Blumhouse ile anlaştı.

Yeni The Exorcist filmini, Netflix'te yayınlanan The Haunting of Hill House ve The Fall of the House of Usher gibi dizilerle adından söz ettiren Mike Flanagan hazırlıyor. Hem Mike Flanagan'ın varlığı, hem de Scarlett Johansson gibi yıldız bir isimle anlaşılmış olması, bunun The Exorcist: Believer'dan çok daha büyük bir proje olacağını gösteriyor. Yani Blumhouse, Believer sonrası geri adım atmak yerine vites yükseltiyor.

Exorcist'in ana temasını koruyan yepyeni bir hikâye anlatacak olan bu yeni filmin konusu ve vizyon tarihi gibi detaylar şimdilik paylaşılmadı.

