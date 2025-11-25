Yeni The Exorcist filmi iddialı geliyor; Başrolde Scarlett Johansson olacak

Yeni Exorcist Filminin Başrolü Scarlett Johansson Olacak
Başrolünü üstlendiği Jurassic World Rebirth ile Jurassic serisini yeniden rayına oturtan Scarlett Johansson, şimdi aynı başarıyı Exorcist serisinde de tekrarlamayı umuyor. Oscar adayı oyuncu, yeni Exorcist filminin başrolünü üstlenmek için Blumhouse ile anlaştı.
Yeni The Exorcist filmini, Netflix'te yayınlanan The Haunting of Hill House ve The Fall of the House of Usher gibi dizilerle adından söz ettiren Mike Flanagan hazırlıyor. Hem Mike Flanagan'ın varlığı, hem de Scarlett Johansson gibi yıldız bir isimle anlaşılmış olması, bunun The Exorcist: Believer'dan çok daha büyük bir proje olacağını gösteriyor. Yani Blumhouse, Believer sonrası geri adım atmak yerine vites yükseltiyor.
Exorcist'in ana temasını koruyan yepyeni bir hikâye anlatacak olan bu yeni filmin konusu ve vizyon tarihi gibi detaylar şimdilik paylaşılmadı.