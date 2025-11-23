Pixar filmi Hoppers'ın yeni fragmanı yayınlandı

Hoppers, 6 Mart 2026'da Vizyona Girecek
Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.
Projenin başında, Kafadar Ayılar (We Were Bears) serisiyle tanınan Daniel Chong yer alıyor. Daniel Chong'un yazıp yönettiği filmin bilim kurgu ile komediyi harmanlayarak çevreci mesajıyla dikkat çeken bir hikâyeyi ekrana taşıyacağı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: