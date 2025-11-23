Pixar filmi Hoppers'ın yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Pixar son yıllarda daha inişli çıkışlı bir grafik çiziyor olsa da geçmişte imza attığı unutulmaz filmler, her yeni projesini merakla bekletiyor. Nitekim yeni bir Pixar yapımı olan Hoppers (Hoplayanlar) da 2026'nın en merakla beklenen animasyon filmleri arasında yer alıyor. 20 Mart'ta gösterime girecek olan Hoppers için tanıtım çalışmalarını sürdüren Pixar, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Hoppers, 6 Mart 2026'da Vizyona Girecek

Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.

Projenin başında, Kafadar Ayılar (We Were Bears) serisiyle tanınan Daniel Chong yer alıyor. Daniel Chong'un yazıp yönettiği filmin bilim kurgu ile komediyi harmanlayarak çevreci mesajıyla dikkat çeken bir hikâyeyi ekrana taşıyacağı söyleniyor.

