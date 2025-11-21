Giriş
    Pluribus, Apple TV'de izlenme rekorları kırıyor

    Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olarak tanınan Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus, izleyiciden büyük ilgi görüyor. Dizi, Apple TV adına yeni bir rekora imza attı.

    Pluribus, Apple TV'de izlenme rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Breaking Bad ve Better Call Saul gibi televizyon tarihine damga vurmuş iki dizinin yaratıcısı olan Vince Gilligan, başarı hikâyelerine bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor. Gilligan'ın kısa süre önce Apple TV'ede izleyici ile buluşan yeni dizisi Pluribus, platformda izlenme rekorları kırıyor.

    Pluribus, Severance'ı Bile Geride Bıraktı

    Apple, bugün bir açıklama yaparak, Pluribus'un Severance'ın 2. sezonundan bile daha iyi bir açılış yaptığını ve böylece çıkış haftasında en çok izlenen Apple TV draması olduğunu duyurdu. Nielsen gibi bağımsız kaynaklar tarafından paylaşılan izlenme rakamları da Apple'ın bu açıklamasını doğruluyor. Pluribus, Severance'ın büyük ilgi gören 2. sezonundan bile daha geniş bir kitleye ulaşmış durumda.

    Şimdi asıl soru Pluribus'un sonraki haftalarda bu performansını sürdürüp sürdüremeyeceği. İzleyiciler Vince Gilligan'ın yeni dizisini heyecanla beklediği için ilk iki bölüm büyük ilgi gördü. Ancak bundan sonra dizinin aynı rakamları koruyabilmesi için kendi meziyetlerine bel bağlaması gerekiyor. Pluribus'un bu noktada başarılı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Gerçi performansından bağımsız olarak dizi 2. sezonuyla geri dönecek. Çünkü Apple, daha en başta Pluribus'a iki sezonluk onay vermişti.

    Pluribus'un merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. 

