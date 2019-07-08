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Microsoft’un Stranger Things kampanyası başladı

Stranger Things üçüncü sezon nedeniyle bir promosyon yapan Microsoft; özel bir arcade kabini, Xbox One X konsolu, Xbox Game Pass Ultimate üyelik gibi hediyeler hazırladı.
8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Microsoft’un Windows 1.0 temalı paylaşımı ilgi toplamış ve Stranger Things üçüncü sezonu ile ilgili olduğu düşünülmüştü. Microsoft beklentilerin daha üzerinde bir kampanyaya başladı.

Avantajlı kampanya

Kampanyanın ilki çocuklara yönelik STEM odaklı kodlama atölyeleri oldu. 13 yaş ve üzeri için hazırlanan atölyelerde Stranger Things dizisinden esinlenen teknoloji temaları yer alıyor. 20 Temmuz’da başlayacak atölyelerin teması Rule the Arcade ve Strange-ify Your World.

Ayrıca Bkz. "Resmi Marshmello oyunu indirmeye sunuldu"

İkinci olarak konsol odaklı hediyeler var. 15 Temmuz tarihine kadar Microsoft’un gönderisini paylaşan kişiler arasında yapılacak çekilişle bir Xbox One X, 12 aylık Xbox Game Pass Ultimate ve Stranger Things temalı bir arcade kabini hediye edilecek.

Son olarak Microsoft bir de Windows 1.11 adında bir uygulama hazırlamış. Bu paket uygulama içerisinde Stanger Things temalı bulmacalar, özel içerikler, klasik Paint ve Terminal uygulamaları yer alıyor. Bununla birlikte uygulama ve kampanya ülkemizde erişilebilir değil.


 

https://www.engadget.com/2019/07/08/microsofts-windows-1-0-announcement-was-about-stranger-things Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JESKO 7 sa.
Ülkemizde erişilebilir değilse daha ne haber yapma gereği duydunuz Ekrem efendi? Siz bence Apple haberleri yapmayı devam edin.
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suicide sheep 7 sa. yeni yorumcu
"Bununla birlikte uygulama ve kampanya ülkemizde erişilebilir değil."
her uygulama ve oyun haberinde bu cümleyi arıyorum çok şükür yine boş geçmedi.
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