Microsoft’un Stranger Things kampanyası başladı

Bir süre önce Microsoft’un Windows 1.0 temalı paylaşımı ilgi toplamış ve Stranger Things üçüncü sezonu ile ilgili olduğu düşünülmüştü. Microsoft beklentilerin daha üzerinde bir kampanyaya başladı.

Avantajlı kampanya

Kampanyanın ilki çocuklara yönelik STEM odaklı kodlama atölyeleri oldu. 13 yaş ve üzeri için hazırlanan atölyelerde Stranger Things dizisinden esinlenen teknoloji temaları yer alıyor. 20 Temmuz’da başlayacak atölyelerin teması Rule the Arcade ve Strange-ify Your World.

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İkinci olarak konsol odaklı hediyeler var. 15 Temmuz tarihine kadar Microsoft’un gönderisini paylaşan kişiler arasında yapılacak çekilişle bir Xbox One X, 12 aylık Xbox Game Pass Ultimate ve Stranger Things temalı bir arcade kabini hediye edilecek.

Son olarak Microsoft bir de Windows 1.11 adında bir uygulama hazırlamış. Bu paket uygulama içerisinde Stanger Things temalı bulmacalar, özel içerikler, klasik Paint ve Terminal uygulamaları yer alıyor. Bununla birlikte uygulama ve kampanya ülkemizde erişilebilir değil.



