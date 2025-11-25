Netflix, Münevver Karabulut cinayetine odaklanan belgeselini kısa bir fragmanla duyurdu

Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası, Yakında Netflix'te Yayınlanacak
2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti, hem canice işlenmiş olması, hem sonrasında katil Cem Garipoğlu'nun aylarca firari olarak kalmasıyla Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Garipoğlu'nun yakalanmasının ardından yaşananlar ise bugün bile komplo teorilerine konu oluyor. Bu yüzden Netflix'in bu konuda bir içerik üretmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu tarz bir içerik Karabulut ailesini yarasını tekrar deşebileceği için aslında etik olarak gri bir yerde duruyor. Bu yüzden belgeselin nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Aslında bu biraz da yapım ekibinin konuyu ele alma şekline bağlı olacak.
Netflix, Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası için henüz net bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak belgeselin "pek yakında" yayınlanacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: