Netflix, Münevver Karabulut cinayetine odaklanan belgeselini kısa bir fragmanla duyurdu

Tam Boyutta Gör Gerçek hayatta yaşanmış suç hikâyelerine odaklanan true-crime (gerçek suç) türü, son yıllarda bir hayli popüler hâle gelmiş durumda. Özellikle Netflix gibi dijital platformlarda bu tarz içerikler büyük ilgi görüyor. Bu yüzden sayıları da giderek artıyor. Bu alanda dikkat çekici işler ortaya koyan Netflix, Türkiye'de de bir gerçek suç belgeseli hazırladı. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adını taşıyan belgesel, uzun süre gündemden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetini konu alıyor.

Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası, Yakında Netflix'te Yayınlanacak

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti, hem canice işlenmiş olması, hem sonrasında katil Cem Garipoğlu'nun aylarca firari olarak kalmasıyla Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Garipoğlu'nun yakalanmasının ardından yaşananlar ise bugün bile komplo teorilerine konu oluyor. Bu yüzden Netflix'in bu konuda bir içerik üretmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu tarz bir içerik Karabulut ailesini yarasını tekrar deşebileceği için aslında etik olarak gri bir yerde duruyor. Bu yüzden belgeselin nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Aslında bu biraz da yapım ekibinin konuyu ele alma şekline bağlı olacak.

Netflix, Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası için henüz net bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak belgeselin "pek yakında" yayınlanacağı belirtiliyor.

