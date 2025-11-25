Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, Münevver Karabulut cinayetine odaklanan belgeselini kısa bir fragmanla duyurdu

    Netflix, uzun süre gündemden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetine odaklanan bir belgesel hazırladı. Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası belgeselden ilk fragman paylaşıldı.

    Netflix, Münevver Karabulut cinayetine odaklanan belgeselinin fragmanını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Gerçek hayatta yaşanmış suç hikâyelerine odaklanan true-crime (gerçek suç) türü, son yıllarda bir hayli popüler hâle gelmiş durumda. Özellikle Netflix gibi dijital platformlarda bu tarz içerikler büyük ilgi görüyor. Bu yüzden sayıları da giderek artıyor. Bu alanda dikkat çekici işler ortaya koyan Netflix, Türkiye'de de bir gerçek suç belgeseli hazırladı. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adını taşıyan belgesel, uzun süre gündemden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetini konu alıyor.

    Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası, Yakında Netflix'te Yayınlanacak

    2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti, hem canice işlenmiş olması, hem sonrasında katil Cem Garipoğlu'nun aylarca firari olarak kalmasıyla Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Garipoğlu'nun yakalanmasının ardından yaşananlar ise bugün bile komplo teorilerine konu oluyor. Bu yüzden Netflix'in bu konuda bir içerik üretmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu tarz bir içerik Karabulut ailesini yarasını tekrar deşebileceği için aslında etik olarak gri bir yerde duruyor. Bu yüzden belgeselin nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Aslında bu biraz da yapım ekibinin konuyu ele alma şekline bağlı olacak.

    Netflix, Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası için henüz net bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak belgeselin "pek yakında" yayınlanacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şiir seslendirme programı atiker lpg devre dışı bırakma en iyi otogaz hangisi 2025 cayma bedeli nasıl hesaplanır aion 2

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum