Strategy Analytics : Nokia, MWC 2013 etkinliğinde sadece akıllı telefonlarını tanıtacak





Bu yıl için hazırladığı yeni Lumia modelleri arasında 41MP çözünürlükte gerçek PureView teknolojili bir modele de yer vereceği sık sık dile getirilen Nokia'nın, bir tablet hazırlığında olduğu da iddia ediliyordu.





Bununla ilgili bir kaç görsel internete sızdırılmış ve MWC 2013 etkinliğinde Nokia'nın bir tablet sürprizi yapabileceği bekleniyordu. Ancak Strategy Analytics bunun şimdilik pek mümkün olmadığını belirtiyor.





Firmanın yayınladığı analiz raporuna göre, Nokia MWC 2013 etkinliğinde en az 3 yeni Lumia modeli tanıtacak. Bir model Verizon operatörü için üst seviye bir cihaz olacakken, diğer model ise orta seviye segmente hitap edecek bir cihaz olacak. Sonuncu cihaz ise 41MP çözünürlükte bir kamera sunacak olan bir Lumia modeli.





Nokia Windows RT üzerinde çalışan bir tablet hazırlığında olsa da planlarını değiştirmiş durumda. Windows Phone 8 ekosisteminin lider üreticisi durumunda olan Nokia, hem bu ekosistemdeki hakimiyetini artırmak, hem de akıllı telefon pazarında iddiasını artırmak için MWC 2013 etkinliğinde sadece akıllı telefonlara odaklanma kararı aldı. Tablet planları ise görünüşe göre sonraki aylara kaldı.

http://blogs.strategyanalytics.com/TTS/post/2013/02/15/Nokia-Will-Focus-on-Smartphones-Rather-Than-Tablets-at-MWC-2013.aspx