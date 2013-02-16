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Strategy Analytics : Nokia, MWC 2013 etkinliğinde sadece akıllı telefonlarını tanıtacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Strategy Analytics : Nokia, MWC 2013 etkinliğinde sadece akıllı telefonlarını tanıtacak

Bu yıl için hazırladığı yeni Lumia modelleri arasında 41MP çözünürlükte gerçek PureView teknolojili bir modele de yer vereceği sık sık dile getirilen Nokia'nın, bir tablet hazırlığında olduğu da iddia ediliyordu.

Bununla ilgili bir kaç görsel internete sızdırılmış ve MWC 2013 etkinliğinde Nokia'nın bir tablet sürprizi yapabileceği bekleniyordu. Ancak Strategy Analytics bunun şimdilik pek mümkün olmadığını belirtiyor. 

Firmanın yayınladığı analiz raporuna göre, Nokia MWC 2013 etkinliğinde en az 3 yeni Lumia modeli tanıtacak. Bir model Verizon operatörü için üst seviye bir cihaz olacakken, diğer model ise orta seviye segmente hitap edecek bir cihaz olacak. Sonuncu cihaz ise 41MP çözünürlükte bir kamera sunacak olan bir Lumia modeli. 

Nokia Windows RT üzerinde çalışan bir tablet hazırlığında olsa da planlarını değiştirmiş durumda. Windows Phone 8 ekosisteminin lider üreticisi durumunda olan Nokia, hem bu ekosistemdeki hakimiyetini artırmak, hem de akıllı telefon pazarında iddiasını artırmak için MWC 2013 etkinliğinde sadece akıllı telefonlara odaklanma kararı aldı. Tablet planları ise görünüşe göre sonraki aylara kaldı.

http://blogs.strategyanalytics.com/TTS/post/2013/02/15/Nokia-Will-Focus-on-Smartphones-Rather-Than-Tablets-at-MWC-2013.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
n9un genişletilmiş vesiyonula bu baksanıza ama n9u severim nokiayı severim ve çıkarmasını umduğum lumia 950yi çıkarırsa daha çok severimxd
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omeriyibas 6 yıl
memoseler
Sizi bilmem fakat bu fotoğraftaki tablet tasarımı şimdiye kadar gördüğüm en güzel tablet tasarımı... Açık ve Net.

ipod nanoyu alıp tablet yapmışler nesi güzel anlamıyorum...
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Rusty 6 yıl
Lumia yı bildiğin sündürmüşler. Tablette kulak dayama yeri olması zaten ayrı bir mevzu. Tasarım farklı olabilir, güzel ama o nokia yazısı oraya gitmemiş. En azından arka köşede veya ön köşede bir yerde olması lazım.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
41 mp lik lumia büyük ses getirecek.
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bellair 6 yıl
büyük boy lumia 920 gibi olmuş :)
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hawloo 6 yıl
Arkadaşlar tablet tasarımına inanmayın. Tablet haberleri için Lumia 920'yi tablet gibi yapmış photoshopta. 3 dakikalım iş dikkat ederseniz sağ taradı sol taradı almış lumiadan orta tarafında uzatmış. İçinide w8 resmi koymuşlar.
Gerçek olabilcek olan: donanimhaber.com/...
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mutercim 6 yıl
Bu gerçek bir ürün fotoğrafı değil. Spesifikasyonlara göre Windows tabletlerde geniş kenarda Windows tuşu şart. Bunda olmadığına göre böyle bir cihaz beklemeyelim.
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thinkwithbrain 6 yıl
Eğer nokia gerçekten bu tableti çıkartırsa hem lumia tarzını bozmaz hemde sadelikten ödün vermeyen mükemmel bi tasarım ortaya koymuş olur. Uzun süre sonra nokia'yı tekrar tebrik etmek gerekir.
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memoseler 6 yıl
Sizi bilmem fakat bu fotoğraftaki tablet tasarımı şimdiye kadar gördüğüm en güzel tablet tasarımı... Açık ve Net.
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savasserter 6 yıl memoseler
memoseler
Sizi bilmem fakat bu fotoğraftaki tablet tasarımı şimdiye kadar gördüğüm en güzel tablet tasarımı... Açık ve Net.

Düğmeler yanlış yerde.Mavi siyah renk geçişinden dolayı ekran çok büyük çerçeve çok inceymiş hissi veriyor insan.
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