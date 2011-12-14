Stratolaunch Systems en kalabalık uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Aya ilk ayak basıldığından bu yana bilimadamlarının ve uzay mühendislerinin standart uçak yolculukları şeklinde uzaya da yolculuk yapılabilmesini sağlamak için yaptıkları çalışmalar son dönemlerde meyvesini vermeye başladı. Rusya'nın uzay oteli projesinden sonra Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, uzay sanayisinin efsanevi mühendisi Burt Rutan ve özel uzay yolculukları destekçisi Elon Musk uzay yolculuklarında bir devrim olarak adlandırdıkları projelerini tamamlamak üzere.





Projenin merkezinde Allen'ın yeni şirketi Stratolaunch Systems bulunuyor. Tamamen yeni bir hava aracı da Rutan'ın Scaled Composites firması tarafından tasarlanıp üretilecek.





Herşey yolunda giderse Stratolaunch adını alacak taşıyıcı hava aracı iki Boeing 747 büyüklüğünde olacak ve kanat açıklığı bir futbol sahasının uzunluğuna denk gelecek. Aracı fırlatmak için gerekli enerji Musk'un firması SpaceX tarafından 36m boyunda üretilen bir roket olacak. Pistten kalkan aracın altına entegre edilen roket atmosfere girdikten sonra ayrılacak. Taşıyıcı araç bir süre seyahat ettikten sonra dünyaya dönebilecek.





Bunu yanında rokete bir uzay kapsülü de eklenebilecek. Taşıyıcı hava aracından ayrılan roket bu kapsülü yörüngeye oturtana kadar eşlik edecek. Ardından roket ayrılacak ve kapsül kendi enerjisiyle yoluna devam edecek. Projenin en büyük artısı bir rampaya ihtiyaç olmadan aracın havalanabilmesi olacak.





Taşıyıcı hava aracı 100 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek ve 544 ton olan ağırlığını 6 adet Boeing 747 motoru kaldıracak. Bu şimdiye kadarki en kalabalık uzay yolculuğu olacak. Sadece seyahat amaçlı değil iş gücü ve kargo taşınması gibi faaliyetlerde de kullanılabilecek.





Aracın 2015 yılı içerisinde testlere başlaması bekleniyor. Bir yıl sonra ise ilk resmi uçuş gerçekleşecek.