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Strato’nun Almanya’daki veri merkezini gezdik, sorular sorduk

Deutsche Telekom bünyesindeki Strato, Şubat 2016’dan bu yana ülkemizde hizmet veriyor. Almanya’daki veri merkezine yaptığımız ziyarette hem merkezi gezdik hem de Türkiye’deki problemleri ilettik.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Strato’nun Almanya’daki veri merkezini gezdik, sorular sorduk
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60 Milyar Dolar’ın üzerindeki cirosu ile Almanya’nın en büyük şirketlerinden biri olan Deutsche Telekom bünyesindeki Strato, Avrupa’daki en büyük web hosting, sunucu ve bulut depolama çözümleri sağlayıcılarından biri. 2016 yılı Şubat ayından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren şirket, henüz bir yıl olmadan 10 binin üzerinde müşteriye ulaşmış durumda.

Türkiye pazarına girmeden önce yaptıkları araştırma neticesinde kullanıcıların büyük bölümünün fiyat ve Türkçe müşteri hizmetleri desteği konularını önemsediği sonucuna ulaşan Strato, Türkiye’deki planlamasını da bu ölçekte yapmış. Almanya, Hollanda gibi pazarlarda %50’nin üzerinde paya sahip olan Strato, ülkemize de ciddi önem veriyor. Türkiye’deki kullanıcıların yaşadığı problemlere ilişkin yetkililere bazı sorular ilettik ve çözüm bulunup bulunmayacağını öğrenmeye çalıştık.

Domain ve Hosting Taşıma Sorunları 

Türkiye’deki kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Strato’dan aldıkları alan adını farklı bir şirketteki hosting hesaplarına bağlayamamaktan ya da tam tersi bir senaryodan şikayetçi. Bu konuyu Strato CEO’suna ilettiğimizde durumdan haberdar olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sorunun neyden kaynaklandığını sorduğumuzda ise faaliyette oldukları ülkelerde böyle sorunlar yaşamadıkları için bu duruma tecrübesiz yakalandıklarını açık yüreklilikle ifade etti. Problemi çözmek için de çalışmaları başlatmışlar. Kullanıcılar yakında çok kolay bir şekilde değişiklik yapabilecek panele kavuşacakmış.

Almanya’da Veri Merkezi Güvenliği

Almanya’da veri merkezlerinin güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten Strato, yaptığımız ziyarette de bu noktadaki hassasiyeti her aşamada gösterdi. Çok iyi şekilde kamufle olmuş veri merkezine telefonlarımızla bile giriş yapamadık.

Almanya’da bilişim suçlarına karşı özel olarak yetişmiş yargıçlar, avukatlar ve savcılar görev yapıyor. Yasalar da zaman içinde bu şekilde evrimleşmiş durumda. Strato, diğer ülkelerdeki mahkemelerden gelen verilere erişim talebini kesinlikle kabul etmiyor. Şayet Alman mahkemeleri de yapılan yargılama neticesinde talebi kabul ederse ancak o zaman erişilebiliyor.

Veri merkezinde yer alan sunuculardaki tüm dosyalar şifrelenmiş olarak yedekli bir yapıda saklanıyor. Bu Almanya’da veri merkezi işletebilmek için yasal bir yaptırım. Merkezin adresinin gizliliği, dışardan kamufle olması, elektrik alt yapısından havalandırma sistemine kadar yedekli bir yapının bulunması gerekiyor ve tesis düzenli olarak kontrole tabi tutuluyor.

Strato’nun Almanya’daki veri merkezini gezdik, sorular sorduk
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Türkiye’de Şirket Açacaklar mı?

Türkiye’de ofis açma konusuna çok da uzak durmayan şirket, müşteri sayısı artar, latency problemleri yaşanmaya başlarsa Türkiye’de yerel bir şirketle işbirliği, satın alma veya doğrudan Strato olarak hizmet verme gibi konuların gündemde olabileceği vurgusunu yapıyor. Ayrıca Türkiye’de verilerin ülke içinde tutulması gibi yasal bir yaptırım uygulanırsa da durumun gözden geçirilebileceği bilgisi veriliyor.

Sunucular Turkcell Üzerinden Türkiye’ye Bağlı

Almanya’da yer alan sunucular Türkiye’ye Turkcell omurgası üzerinden bağlantı sağlıyormuş. Strato veri merkezinden hem Avrupa’daki hizmet verilen ülkelere hem de Türkiye’ye çıkan ağ 870Gbps bant genişliğine sahip.

2007 Yılından Bu Yana Temiz Enerji

Veri merkezinde kullanılan sunucuların ihtiyaç duyduğu enerjiyi daha yüksek maliyet getirmesine karşın yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Strato, 2007 yılından bu yana bu alanda yatırım yapıyormuş.

Adil Kullanım Kotası ile ISP’lerin İzinsiz Reklam Gösterimi İçin Ne Düşünüyorlar? 

Adil kullanım kotası konusundaki durumu iletip görüşlerini sorduğumuzda ise internetin özgür olması gerektiğini ve kullanıcıların daha fazla ya da daha az kullandığı için bağlantılarının yavaşlatılmasının mantık çerçevesi dışında kaldığını düşündüklerini ifade ediyorlar.

Ayrıca Türkiye’deki internet servis sağlayıcılarının HTTPS kullanmayan sitelerde, bağlantı şifrelenmediği için operatörlerin kendi reklamlarını göstermesi, rakiplerin reklamlarını kamufle etmesi gibi durumların etik olmadığını, Almanya’da böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemediklerini vurguluyorlar.

Aşağıdaki galeride veri merkezi içinden bazı fotoğraflar yer alıyor:


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Virinom 2 yıl en beğenilen
Yorum yazmak istiyorum ama aklıma küfürden başka bir şey gelmiyor. Ne hallere getirdiler bizi ruh sağlığımız bozuldu.
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DH Misafiri 2 yıl
İnsan şu yaptığı kablolamadan utanır. Bi de gururla göstermişler. yazık..
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veleciraptor 2 yıl
Türk webmasterların en nefret ettiği, hakkında olumlu bir yoruma rastlamanın neredeyse olanaksız olduğu bir hosting şirketi. R10 ya da Wmaracı'nıdaki kullanıcı yorumlarına bakmak yeter de artar anlamak için. Bir ara fiyatları nedeniyle ben de düşünmüştüm ama arkadaşların uyarısıyla caydım. Üç kuruşa daha ucuza hosting almak için sinir katsayımı tavan yaptırmayı göze alamadım.
Madem Türkiye'de iş yapmayı düşünüyorlar gelip burada bir veri merkezi alıp yönetimini Türk kültürünü bilen Türk çalışanlara bıraksınlar.
Mr Christian Böing: "global brand local touch" Understand?
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TheOrdery 2 yıl
Deli gibi gecikme süreleri sunan bir hosting firması . Arayüzleri berbat , hizmetleri berbat . 2 kuruş ucuz olsun diyr bunlara dusmemek lazım .
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Neyinkafasi 2 yıl
Strato, Sat ve unut politikası uyguluyor, aldığınız domaini geri onlardan almak diye bir kavram yok, ns yönetim paneli yok, tamamiyle milleti soymaya yönelik, ya kullanacağın süre tamamen benimle çalışacaksın yada aldığın domaini unutup gideceksin kafası ile çalışırlar, elinizi verseniz kolunuzu alamazsınız.sistemleri manuel, siz bir alan adını tescillemeye kalkarsanız sizden önce başkasıda tescilleyebilir çünkü siz değil kendileri elleri ile tescillerler.Transfer edebilmek icin domainin süresinin bitmesi gerekiyor.Zar zor ulaşıp bir yazı yazarsanız, sanki alman vatandaşıyız gibi almanca bir cevap yazmanızı beklerler veya önceden hazırlanmış yazıyı yapıştırırlar.

Ulaşabileceğiniz ne telefon numarası ne mail adresi nede adresleri sitelerinde yazmaz.1 tane domain almıştım bunlardan belirli bir süre icin kıymetli olan, elimde patladı, Allah belalarını versin, o para haram zıkım olsun.
Dünyanın en kötü 1 numaralı hosting ve domain firmasıdır,uzak durun. Tuv sertifikaları ile reklam yapmayla olmuyor. Bir sahtekar fake siteden bile domain alsanız enazından sizi süründürmez, bunlar adamı kanser eder.

Icann bunlara nasıl izin veriyor anlamıyorum, düpesüz sahtekarlar bunlar.
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alemburda34 2 yıl
Strato'ya donanımhaber'den kim gitti?
Strato alan adı alımında kullandım ama henüz hosting yada sunucu işinde onlarda değilim hostingden başlar bir bakarım.
Benim için en önemli şey kendi dilimde müşteri desteği sağlayabilmeleri özellikle e-ticaret sitelerinde Türkiye içinde olmasına dikkat ediyorum.
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Virinom 2 yıl en beğenilen
Yorum yazmak istiyorum ama aklıma küfürden başka bir şey gelmiyor. Ne hallere getirdiler bizi ruh sağlığımız bozuldu.
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