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Stresi ölçen akıllı saat Emvio destekçilerini arıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Stresi ölçen akıllı saat Emvio destekçilerini arıyor

Günümüzde akıllı saatler artık yaygın olarak piyasada bulunuyor. Teknolojiden modaya bu iş ile bilgilenen bir çok şirket de farklı çözümler üretip kullanıcıların dikkatini çekmek için yarışıyor. 

Emvio adındaki akıllı saatin farklılaşmak için seçtiği yol ise stresiniz.Akıllı saat özellikle büyük şehirlerde günlük hayatta stresten uzak durmamıza yardımcı olmayı amaçlıyor. Kalp ritmini ölçebilen ve aktivite takibi yapabilen akıllı saat elde ettiği verilerle stresini tahmin edebiliyor. 0 ile 10 arasındaki derecelendirme ile stresiniz akıllı saat ekranında gösterilirken 4 ve 7'nin üzerine çıktığında uyarıda bulunuyor. 7'nin üzerindeki seviyeler zararı olarak görülürken stresinizi azaltmanız için yardımcı oluyor.
Kickstarter ile destek arayan proje 250 bin dolar hedefliyor ancak şimdilik yaklaşık 20 bin dolar toplanmış durumda. Şimdilik erken sipariş verenler 167 dolar karşılığında saate sahip olabiliyorlar ancak satın alanlar 2015 yılının son dönemlerinde Emvio akıllı saatlerine kavuşabilecekler.

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szr1907 4 yıl
-Şefim benim stresim gelmiş iki dakika yapıp geleyim. :)
+Ooo stresin 9 olmuş çabuk git çabuk.

Bildiğin tuzak bu.

En az 3 stres.

Kimse bizim stresimizi ölçmeye kalkmasın.
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kımyasal 4 yıl
Şöyle düşünelim,şirkette çalışan tüm personele bu cihazlardan takılıp iş saatlerinde stres vb. sağlık durumlarını öğrenip analiz edilebilir.
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0rka 4 yıl
Stresi ölçmeye ne gerek var bir insan kendini stresinin zaten farkındadır. Kaldı ki stresi azaltmaya yardımcı olacak diyor onu da nasıl yapacaksa artık kafamızdakileri silecek mi yane :D
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reshthesucker 4 yıl 0rka
stres bahsettiğiniz kadar basit bi problem değil canlılar için.
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Golden Gate 4 yıl
Para tuzağı.

Diğer akıllı saatlerde kalp ritmini ölçüyor.
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