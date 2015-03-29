Stresi ölçen akıllı saat Emvio destekçilerini arıyor

Günümüzde akıllı saatler artık yaygın olarak piyasada bulunuyor. Teknolojiden modaya bu iş ile bilgilenen bir çok şirket de farklı çözümler üretip kullanıcıların dikkatini çekmek için yarışıyor.

Emvio adındaki akıllı saatin farklılaşmak için seçtiği yol ise stresiniz.Akıllı saat özellikle büyük şehirlerde günlük hayatta stresten uzak durmamıza yardımcı olmayı amaçlıyor. Kalp ritmini ölçebilen ve aktivite takibi yapabilen akıllı saat elde ettiği verilerle stresini tahmin edebiliyor. 0 ile 10 arasındaki derecelendirme ile stresiniz akıllı saat ekranında gösterilirken 4 ve 7'nin üzerine çıktığında uyarıda bulunuyor. 7'nin üzerindeki seviyeler zararı olarak görülürken stresinizi azaltmanız için yardımcı oluyor.

Kickstarter ile destek arayan proje 250 bin dolar hedefliyor ancak şimdilik yaklaşık 20 bin dolar toplanmış durumda. Şimdilik erken sipariş verenler 167 dolar karşılığında saate sahip olabiliyorlar ancak satın alanlar 2015 yılının son dönemlerinde Emvio akıllı saatlerine kavuşabilecekler.