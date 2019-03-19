Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf

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Türk yazılımcılar tarafından hazırlanan ‘Su yönetim sistemi’ adındaki yazılım ile Kayseri’de 1,5 yılda 4 milyon lira tasarruf sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından kullanılmaya başlanan yazılım, 3 zamanlı elektrik tarifesini dikkate alarak elektriğin ucuz olduğu saatlerde su depolarını doldurup suyu dağıtarak elektrik faturasında tasarruf sağlıyor.

Daha önce yabancı bir yazılım kullandıklarını ve memnun kalmadıklarını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Eskiden kullandığımız yazılım bize yeteri kadar destek vermiyordu. Ayrıca kullanımı pahalıydı. Dolayısıyla biz yerli bir yazılım seçtik. 5 yıldır bu yazılımı kullanıyoruz ve çok memnunuz. Son 18 ayda bu yerli yazılım sayesinde elektrik tüketiminden 4,1 milyon lira tasarruf ettik. Elektriğin en ucuz olduğu saatlerde biz sistemimizi çalıştırıp depolarımızı dolduruyoruz. Bu aradaki fark, bu rakamı bize elde ettirdi. Bu yazılımı yaklaşık 1060 noktada kullanıyoruz. Eskiye kıyasladığımız zaman 10'da 1'i fiyata bu sistemi kullanıyoruz. Kendi yazılımımız olduğu için her uygulama eklenebiliyor."

Su ile ilgili pek çok bilgi görüntülenebiliyor

Yazılım sayesinde şebekeden dağıtılan ve tüketilen su miktarının anlık olarak izlenebiliyor. Sudaki anlık klor miktarı, bulanıklığı ve mikrobik olaylar da görüntülenebiliyor. Web site üzerinden çalışan sistem Windows, Mac ve akıllı telefonlar üzerinden kullanılabiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-yazilimla-sudan-4-milyon-lira-tasarruf-saglandi/1419949