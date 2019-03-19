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Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf

Kayseri'de kullanılmaya başlanan su yönetim sistemi yazılımı 1,5 yılda 4 milyon lira tasarruf sağlandı. Yabancı bir yazılımının yerine kullanılan bu yazılım, tüm platformlarda çalışabiliyor.
2 ay
5,6b
1
35
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf
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Türk yazılımcılar tarafından hazırlanan ‘Su yönetim sistemi’ adındaki yazılım ile Kayseri’de 1,5 yılda 4 milyon lira tasarruf sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından kullanılmaya başlanan yazılım, 3 zamanlı elektrik tarifesini dikkate alarak elektriğin ucuz olduğu saatlerde su depolarını doldurup suyu dağıtarak elektrik faturasında tasarruf sağlıyor.

Daha önce yabancı bir yazılım kullandıklarını ve memnun kalmadıklarını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Eskiden kullandığımız yazılım bize yeteri kadar destek vermiyordu. Ayrıca kullanımı pahalıydı. Dolayısıyla biz yerli bir yazılım seçtik. 5 yıldır bu yazılımı kullanıyoruz ve çok memnunuz. Son 18 ayda bu yerli yazılım sayesinde elektrik tüketiminden 4,1 milyon lira tasarruf ettik. Elektriğin en ucuz olduğu saatlerde biz sistemimizi çalıştırıp depolarımızı dolduruyoruz. Bu aradaki fark, bu rakamı bize elde ettirdi. Bu yazılımı yaklaşık 1060 noktada kullanıyoruz. Eskiye kıyasladığımız zaman 10'da 1'i fiyata bu sistemi kullanıyoruz. Kendi yazılımımız olduğu için her uygulama eklenebiliyor."

Su ile ilgili pek çok bilgi görüntülenebiliyor 

Yazılım sayesinde şebekeden dağıtılan ve tüketilen su miktarının anlık olarak izlenebiliyor. Sudaki anlık klor miktarı, bulanıklığı ve mikrobik olaylar da görüntülenebiliyor. Web site üzerinden çalışan sistem Windows, Mac ve akıllı telefonlar üzerinden kullanılabiliyor.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-yazilimla-sudan-4-milyon-lira-tasarruf-saglandi/1419949 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Güzel gelişmeler.
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Muhafız. 2 ay
AKP döneminde gerçekleşmiştir
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3qzotix 2 ay WB
Dinozor heykeli mi?
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1 Avatar
metehanturt 2 ay yeni yorumcu
İnşallah patlamazlar
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DH Misafiri 2 ay
benzeri sistemler her alanda artacak...
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Ezkici 2 ay
Güzel haberler
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Kevin GroBkreutz 2 ay
Büyükerşen hala heykel yapsın...
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koca_el 2 ay
koru1000.com/... bu da yazılımı yapan firma
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Hendrik Johannes Cruijff 2 ay
Devir teknoloji devri herşeyi yapmak mümkün.yapılan iş basit zaten daha üstün şekilde perfromans sergilenen şeyler vardır.Kayseri uleması genellikle Alman özentisidir.İlla oradan gelme yada oradan görüp burada hayata geçirilmiş şeyler görebilirsiniz.Bisiklet yolu belediye eli ile köşelerde bulunan bisiklet uygulamasıda bu sebeple gelmiştir mesela.
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Askaparta 2 ay
Aferin. Tebrik ediyor devamını diliyorum.
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Mugetsuga 2 ay
Yıl olmuş 2019, devir teknoloji devri.
Bir zahmet böyle bir yazılım geliştirilsin.
Dünyadaki büyük barajların hepsinde zaten bu tür yazılımlar kullanılıyor.
Akp veya Akp zamanı diye bir şey yok, teknoloji zaten bunu gerektiriyor.
Ama diğer yandan halkın o tasarruftan faydalanamayıp zam üstüne zam yerken sorun olmuyor öyle değil mi?
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ogameci 2 ay
tasarruflar güzel ama o tasarruflar tutulmadıktan sonra FAYDASIZ
su gibi akıp gidiyor 200 araba ile

Yanıtla +12
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AnotherPlanet 2 ay
Bunu 5 kredilik yüksek lisans dersinde proje ödevi olarak veriyorlar. Bir de yazılım yazmışlarmış, simplexle yazdığın şeyi çalıştıracak basit bir şeyi yazılım yaptık diye övmek de...
1 Yanıt Yanıtla +8
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iCrush 2 ay AnotherPlanet
Tasarruf ettiriyor mu ettiriyor. Basit ve kolay olması belediyenin işine gelir. Ayrıca 2 satırda olsa 10 bin satırda olsa yazılım yazılımdır, siyanür mü desin ?
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