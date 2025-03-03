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    Kayseri’ye uzay ve savunma sanayisi için 1,6 milyar dolarlık dev yatırım

    Kayseri’de yüksek teknolojik ürün üretmek ve savunma sanayinde yerlileşme oranını artırmak için yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırımla dev ölçekli Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor.

    Kayseri’ye uzay ve savunma için 1,6 milyar dolarlık dev yatırım Tam Boyutta Gör

    Kayseri, Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir üretim ve teknoloji merkezi olma yolunda büyük yatırım alıyor. Yaklaşık 1,6 milyar dolarlık yatırımla kurulacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile hem şehir hem de bölge için son derece önemli bir adım atılıyor.

    Teknoloji, savunma ve uzay odaklı bir OSB olacak

    Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen "Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları" toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu dev yatırımın detaylarını paylaştı. Fizibilite çalışmalarına göre 3 milyon 400 bin metrekare alana kurulacak OSB'nin, yüksek teknoloji üretimini artırarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileşme oranına katkı sağlayacağını belirtti.

    Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de toplantıda yaptığı sunumda, Kayseri’deki savunma sanayii ekosisteminin büyüdüğüne dikkat çekerek, 2019’da 34 firmanın 22,5 milyon dolar ciro yaparken, 2024’te 55 firmanın 72 milyon dolar ciroya ulaştığını açıkladı.

    Kayseri, savunma sanayinde yeni bir merkez olma yolunda ilerlerken, geçmişten gelen güçlü bir mirasa sahip. 1926 yılında kurulan TOMTAŞ Uçak Fabrikası, Türkiye’nin havacılık sektöründeki ilk adımlarından biri olmuştu. Kayseri, yıllar içinde bu birikimi geliştirerek A400M nakliye uçaklarının bakımı, tank modernizasyonu ve yerli pil üretimi gibi kritik projelere ev sahipliği yaptı. Bugün Kayseri’de faaliyet gösteren 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türkiye’nin stratejik savunma sanayii altyapısında önemli bir yere sahip.

    ASPİLSAN ve TOMTAŞ öne çıkıyor

    Kayseri’nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önde gelen kuruluşları olan ASPİLSAN Enerji, KİM Teknoloji ve TOMTAŞ Havacılık hakkında bilgiler veren Büyüksimitci, “ASPİLSAN Enerji, 1984 yılında Kayserili iş insanlarının katkılarıyla kurulmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmıştı. ASPİLSAN Eenerji bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli pil üreticisi konumunda. Ayrıca Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde ileri malzemeler konusunda faaliyet göstermek ve yeni bir ortaklık modeli oluşturmak üzere KİM Teknoloji’yi hayata geçirdik. Yine Kayserili sanayicilerimizin ortaklık yapısı ile kurulmuş olan TOMTAŞ Havacılık da, yapılan yatırım modeli bakımından birçok kişiye örnek olacak. TOMTAŞ’ın yeniden canlandırılması süreci, Kayseri’nin yeniden bir havacılık üretim merkezi haline gelmesi açısından önemli” ifadelerini kullandı.

    “Başkanlığımızın destek ve teşvik programlarının yakından takip edilmesi önemli” diyen Görgün ise Kayseri’ye somut çıktılar almak adına ve emeklerin karşılığının alınması niyetiyle geldiklerini belirterek, “Kayseri’nin savunma sanayi alanında daha fazla sorumluluk alabileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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    apranax plus kafa yapar mı absürt sorular d&r çalışma şartları en iyi arazi aracı sol kulaktan çıt çıt ses gelmesi

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