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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güneş enerjisini toplayıp depolayan filament geliştirildi

Araştırmacılar, güneş enerjisini toplayan ve depolayan yeni bir filament geliştirildi. İnce şerit şeklindeki taşınabilir ve esnek olan filament kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak.
2 ay
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Central Florida Üniversitesinde görevli araştırmacılar, güneş enerjisini hem toplayan hem de depolayabilen ve dokunmaya hazır özelliklere sahip bir filament icat ettiler. Daha önceki benzer ürünler güneş enerjisini ya toplayabiliyor ya da depolayabiliyordu. Alanında bir ilk olan katı haldeki ince ve kurdele biçimli filamente, Tümleşik Enerji Toplama ve Depolama Cihazı (Integrated Energy Harvesting and Storage Device-IEHSD) adı verilmiş.

Birçok alanda kendine yetebilir ve taşınabilir enerji sistemleri üretmek için kullanılacak cihaz, örneğin askeri üniformalar üzerine dokunmak suretiyle askerlerin teçhizatına güç sağlayan hantal pillerin kullanımına son verebilecek.

Normalde, güneş enerjisini toplamak ve depolamak için iki ayrı cihaz gerekmekte. Bunlardan biri elektrik üreten güneş hücresi, diğeri ise üretilen enerjiyi depolayan pil ya da süper kapasitör olmak durumunda. Tahmin edilebileceği üzere bahse konu cihazların boyutları, taşınabilirlik ve giyilebilir teknolojilere uyum konusunda sıkıntı yaşatabiliyor.

Yeni üretilen filament ise bu noktada rakiplerinden ayrılıyor. Güneş hücresini ve pili tek bir potada eriten ürün böylece diğer elektrik ileten filamentlerin aksine topladığı enerjiyi de depolayabiliyor.

Uzmanlar, IEHSD’de bulunan güneş hücresinin perovskit (ilk olarak Rusya’nın Ural dağlarında keşfedilmiş, kristalli bir mineral sınıfı) ve pilin ise lityum iyon teknolojisi kullanılarak üretilebileceğini ifade ediyorlar. Bakır gibi bir metalin de elektrotlar yardımıyla ilgili parçaları birleştirebileceği belirtilmiş. Cihazın böylece; hızlı ve etkin bir şekilde enerji yakalaması, enerjiyi transfer etmesi ve depolaması mümkün kılınabilmiş.

Kullanılamayacağı alan neredeyse yok

IEHSD’nin esnekliği, hafifliği, taşınabilirliği ve verimliliği sayesinde; giyilebilir tekstil ürünlerinde enerji üretme ve depolamada, otomobil tavanlarında, akıllı cam ve pencerelerde, askeri ve sivil savunma alanları ile konut projeleri ve havacılık sektöründe kullanılabileceği vurgulanıyor.


https://www.wearabletechnologyinsights.com/articles/16677/new-filament-combines-solar-energy-harvesting-and-storage-capabilities Yorum Yaz
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Askaparta 2 ay
Sandıktan danteller çıksın, güzel.
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