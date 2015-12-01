Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi

Geçmiş yılın nimetlerine ve getirdiklerine şükretmek amacıyla kutlanan Şükran Günü genellikle ABD'de yılın en çok alışveriş yapılan günü olarak tarihe geçiyor. Bu gelenek bu yıl da bozulmadı ve Şükran Günü alışverişleri 2014'e oranla %10.4 seviyesinde yükseldi. Bu yükseliş ise gelirlere %12.5 artış olarak yansıdı.

Alışveriş sayısı 500 milyonu aşarken bu alışverişler üzerinden yapılan analize göre siparişlerin %78.3'lük bir kısım iPhone ve iPad'lerden verildi. Android'in de içinde bulunduğu diğer mobil cihazlardan verilen siparişlerin oranı ise %21.5 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılki mobil siparişlerin %79.9'unun Apple cihazları ile verildiğini, dolayısıyla bu yıl %1.6'lık bir düşüş olduğunu da belirtelim.

Mobil cihazlardan verilen siparişler geçtiğimiz yıl toplam siparişlerin %34.3'lük kısmını kapsarken bu yıl ise %39.3'e yükseldi. Rapordaki rakamlar da aslında insanların hızlı bir şekilde mobil platforma adapte olduğunu ve siparişlerini daha çok akıllı telefonlar ve tabletler ile vermeye başladığını gösteriyor. Bu konuda Apple kullanıcılarının da eli daha açık gibi görünüyor, zira iOS siparişleri Android ve diğer platformların neredeyse 3.6 katı konumunda.

http://appleinsider.com/articles/15/11/27/apples-ios-clenches-783-of-us-mobile-online-shopping-over-thanksgiving-360-more-than-android