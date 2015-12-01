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Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi

Şükran gününde tavan yapan alışveriş çılgınlığı 500 Milyon siparişi aştı. Tüm siparişlerin toplam geliri 100 Milyar doların üzerine çıkarken en çok siparişi iPhone ve iPad kullanıcıları verdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi
 
Geçmiş yılın nimetlerine ve getirdiklerine şükretmek amacıyla kutlanan Şükran Günü genellikle ABD'de yılın en çok alışveriş yapılan günü olarak tarihe geçiyor. Bu gelenek bu yıl da bozulmadı ve Şükran Günü alışverişleri 2014'e oranla %10.4 seviyesinde yükseldi. Bu yükseliş ise gelirlere %12.5 artış olarak yansıdı.
Alışveriş sayısı 500 milyonu aşarken bu alışverişler üzerinden yapılan analize göre siparişlerin %78.3'lük bir kısım iPhone ve iPad'lerden verildi. Android'in de içinde bulunduğu diğer mobil cihazlardan verilen siparişlerin oranı ise %21.5 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılki mobil siparişlerin %79.9'unun Apple cihazları ile verildiğini, dolayısıyla bu yıl %1.6'lık bir düşüş olduğunu da belirtelim.
Mobil cihazlardan verilen siparişler geçtiğimiz yıl toplam siparişlerin %34.3'lük kısmını kapsarken bu yıl ise %39.3'e yükseldi. Rapordaki rakamlar da aslında insanların hızlı bir şekilde mobil platforma adapte olduğunu ve siparişlerini daha çok akıllı telefonlar ve tabletler ile vermeye başladığını gösteriyor. Bu konuda Apple kullanıcılarının da eli daha açık gibi görünüyor, zira iOS siparişleri Android ve diğer platformların neredeyse 3.6 katı konumunda. 

http://appleinsider.com/articles/15/11/27/apples-ios-clenches-783-of-us-mobile-online-shopping-over-thanksgiving-360-more-than-android Yorum Yaz
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awolfinsky 4 yıl en beğenilen
Fanboylar koşun size argüman çıktı elitik biz elit
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Morphinz 4 yıl
Çünkü adamlar zengin ve alışveriş meraklısı...
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.Aslan. 4 yıl
Doğal birşey,Amerika Pazarı=Apple
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Master_Evil 4 yıl
amerikada başka ne satılacaktı ki zaten
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Patren 4 yıl
amerikada iphone çok satması normal onlara göre ucuz iphone ürünleri
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TaymekHoldem 4 yıl
Stand Alone
Yurt dışında, buradaki gibi pahalıya iPhone satılmıyor. Bu ürünler Türkiyedeki vergiler ile pahalıya geliyor. ABDde bir insan ortalama 4,000$ kazanıyorsa 750$a iPhone alıyor. Yani bizde de 4000 TL kazanıp 750 TLye iPhone alabilmek gibi...

Bi dakka bi dakka ? bizde 4000 lira kazanıp 750 liraya iphone ?? .D
Tam tersi 750 kazanıp 4000 liraya Ayfon alıyorlar. Yanlışmıyım yoksa hocam :D
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deoksiriboz1001 4 yıl
awolfinsky
Fanboylar koşun size argüman çıktı elitik biz elit

Bence sende bi eziklik var ki hemen ilk mesajı sen atmışsın.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Stand Alone 4 yıl
Yurt dışında, buradaki gibi pahalıya iPhone satılmıyor. Bu ürünler Türkiye'deki vergiler ile pahalıya geliyor. ABD'de bir insan ortalama 4,000$ kazanıyorsa 750$'a iPhone alıyor. Yani bizde de 4000 TL kazanıp 750 TL'ye iPhone alabilmek gibi...
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awolfinsky 4 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001
awolfinsky
Fanboylar koşun size argüman çıktı elitik biz elit

Bence sende bi eziklik var ki hemen ilk mesajı sen atmışsın.

Valla böbreğini satıp iphone alan güruh bizde olmadığı için eziklik ucu kapalı bir konu bence.
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BekirTemel 4 yıl
Anlamlı bir şey mi bu? Öyleyse iyi.
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emre1393 4 yıl
Telefonda görüp beğenip alıyorlarmış, özeti bu
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Lazeran 4 yıl
apple alan adamın elitliği tartışılsa da zenginliği pek tartışılabilecek bir nokta değil. tabi burda kast ettiğim krediyle apple kullanan adam tabiki değil. nihayetinde bir çok android kullanıcısı tanıdığım ve forumdaki genel kullanıcı kitlesi 1000tlye en f/p telefonun peşinde olan insanlar ister inanın ister inanmayın bu dünyanın geri kalanında da aynı şekilde.
çok ucuza telefon almaya çalışan insanın gidipte black friday'de binlerce dolarlık alış-veriş yapmasını beklemek en başında çok saçma.
zaten developerlar aptal değilse halen ios eko sistemine app yazmalarının tek sebebi bu eko sistemin kullanıcısının app'lere android ekosistemine oranla daha çok para harcamasıdır. özet olaraksa ceplerinin daha dolu olmasıdır.
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frood 4 yıl
Elitlikten degil. Bilgisayar parasi kadar para verince millet bi ise yarasin bari diye beklentiye giriyor.
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awolfinsky 4 yıl en beğenilen
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mobil alışveriş, şükran günü ve
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