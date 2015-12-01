Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi

Geçmiş yılın nimetlerine ve getirdiklerine şükretmek amacıyla kutlanan Şükran Günü genellikle ABD'de yılın en çok alışveriş yapılan günü olarak tarihe geçiyor. Bu gelenek bu yıl da bozulmadı ve Şükran Günü alışverişleri 2014'e oranla %10.4 seviyesinde yükseldi. Bu yükseliş ise gelirlere %12.5 artış olarak yansıdı.
Alışveriş sayısı 500 milyonu aşarken bu alışverişler üzerinden yapılan analize göre siparişlerin %78.3'lük bir kısım iPhone ve iPad'lerden verildi. Android'in de içinde bulunduğu diğer mobil cihazlardan verilen siparişlerin oranı ise %21.5 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılki mobil siparişlerin %79.9'unun Apple cihazları ile verildiğini, dolayısıyla bu yıl %1.6'lık bir düşüş olduğunu da belirtelim.
Mobil cihazlardan verilen siparişler geçtiğimiz yıl toplam siparişlerin %34.3'lük kısmını kapsarken bu yıl ise %39.3'e yükseldi. Rapordaki rakamlar da aslında insanların hızlı bir şekilde mobil platforma adapte olduğunu ve siparişlerini daha çok akıllı telefonlar ve tabletler ile vermeye başladığını gösteriyor. Bu konuda Apple kullanıcılarının da eli daha açık gibi görünüyor, zira iOS siparişleri Android ve diğer platformların neredeyse 3.6 katı konumunda.
http://appleinsider.com/articles/15/11/27/apples-ios-clenches-783-of-us-mobile-online-shopping-over-thanksgiving-360-more-than-android Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bi dakka bi dakka ? bizde 4000 lira kazanıp 750 liraya iphone ?? .D
Tam tersi 750 kazanıp 4000 liraya Ayfon alıyorlar. Yanlışmıyım yoksa hocam :D
Bence sende bi eziklik var ki hemen ilk mesajı sen atmışsın.
Valla böbreğini satıp iphone alan güruh bizde olmadığı için eziklik ucu kapalı bir konu bence.
çok ucuza telefon almaya çalışan insanın gidipte black friday'de binlerce dolarlık alış-veriş yapmasını beklemek en başında çok saçma.
zaten developerlar aptal değilse halen ios eko sistemine app yazmalarının tek sebebi bu eko sistemin kullanıcısının app'lere android ekosistemine oranla daha çok para harcamasıdır. özet olaraksa ceplerinin daha dolu olmasıdır.
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