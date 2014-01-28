Sunum temelli iOS uygulaması PhotoPresenter artık ücretsiz

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için geliştirilen PhotoPresenter artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





AirPlay desteğine sahip cihazlarla aktif olarak kullanılabilen PhotoPresenter, kişilerin fotoğraf ve video temelli sunumlar yapmasına, bu sunumlar için görünmesi istenen fotoğraf ile videoların seçilmesine ve cihazların ekranları üzerinden belirlenen alanların öne çıkarılmasına imkan tanıyabiliyor. Oldukça sade bir arayüzle gelen uygulama, kablosuz AirPlay yanında kablo üzerinden de görüntü aktarma yeteneğine sahip.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan PhotoPresenter, artık buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id690440141?mt=8