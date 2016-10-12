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Süper Lig maçları internetten ücretsiz yayınlanabilir

Spor Toto Süper Lig’in yayın hakları için ihaleye girmek isteyen bir İtalyan kuruluşu, maçları internet üzerinden sadece reklam izleme karşılığında ücretsiz olarak yayınlama teklifinde bulundu.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Süper Lig maçları internetten ücretsiz yayınlanabilir
Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Spor Toto Süper Lig’in yeni yayın ihalesiyle birlikte maçlar tamamen ücretsiz şeklide yayınlanabilir. Edinilen bilgiye göre ismi henüz açıklanmayan İtalyan bir kuruluşun yayın hakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na senelik 650 milyon euro teklifle bulunduğu ifade ediliyor.
İnternet üzerinden maçları tamamen ücretsiz şekilde yayınlamak isteyen şirket, bunun karşılığından kullanıcılarına sadece reklam izleme zorunluluğu getiriyor. Dileyenler ise aylık ve yıllık ücretler karşılığında müsabakaları reklamsız şekilde takip edebilecekler. Böylelikle dünya çapında daha fazla kişinin Süper Lig’i seyretmesi sağlanacak.

Maçlar akıllı cihazlar üzerinden de izlenebilecek 

Eğer anlaşma gerçekleşirse söylendiği gibi reklam ve yayın haklarıyla birlikte federasyonun yıllık 650 milyon euro civarında bir para kazanacağı tahmin ediliyor. Üstelik İtalyan şirket mobil operatörlerle de işbirliği yapacak ve maçların akıllı cihazlar üzerinden yine ücretsiz şekilde yayınlanmasını sağlayacak.
İngiltere (2 milyar euro), İspanya (983 milyon euro), İtalya (945 milyon euro), Fransa (727 milyon euro) ve Almanya’dan (628 milyon euro) sonra gelir sıralamasında 360 milyon euro ile 6. sırada yer alan Süper Lig’in yeni yayın ihalesinin önümüzdeki ay içerisinde yapılması planlanıyor.
Eğer iddialar doğruysa 2001 yılından bu yana, 15 senedir lig maçların yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk’un bu kez dişli bir rakibe sahip olduğu söyleyebilmek mümkün. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Katar merkezli beIN Media tarafından satın alınan Digiturk’un CEO koltuğuna Yousef Al-Obaidly getirilmişti.

http://amkspor.sozcu.com.tr/2016/10/12/super-lig-maclari-sifresiz-olacak-536974/ Yorum Yaz
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***Respect*** 2 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +53
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sistemli adam 2 yıl
Yayın hakkı için 650 milyon euro ödeyecek ve ücretsiz izlenebilecek.
Güzel espri.
2 Yanıt Yanıtla +30
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Jeopol 2 yıl Frozzy45
buyuk olasikla yurt disinda uyguladiklari sistemi getirirler.

yaptiklari su mac basi, devre arasi basi, ve mac sonununda yayinlanmak icin sponsor alinir. atiyorum sponsor mercedes olsun. bu mac mercedes tarafindan sunulmaktadir deniliyor ve skor yazan yerin yanina mercedes logosu yerlestiriyorlar. devre arasida 2 dk baska reklamlari koyup 10 dakika baska maclarin ozeti veya macin analizi gosteriliyor. bunu da digiturkun verdiginin kat kat fazlasini odemelerine ragmen yapiyorlar.

eger zarar etseler o kadar para vermezlerdi.
buyuk olasikla yurt disinda uyguladiklari sistemi getirirler.yaptiklari su mac basi, devre arasi basi, ve mac sonununda yayinlanmak icin sponsor alin...
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atesses 2 yıl
Kulağa çok hoş geliyor.
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dragonborn95 2 yıl
10 lira + reklam yapsınlar yine olur. Geçen derbi izleyelim dedik 15 liraya zor bulduk o da 1 televizyon vardı
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HAAltuntas 2 yıl
İnternetten maç izlenmez en azından tek kaynak internet olamaz.
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Menemenci Kenpachi 2 yıl
yeni digitürk aldım ben aldım diye bu olay kesin gerçekleşir hayırlı olsun
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atilasat 2 yıl
hangi internet hangi kota ile izlenebileceğini düşünüyorsunuz acaba?
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XibalbaTM 2 yıl
sanmamakla birlikte umarız diyelim
gerçi bedava arayana yer çok :D
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Vrataski 2 yıl
Muhtemelen olmayacak öyle bi şey
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mmeehhmet 2 yıl
Her ihale dönemi aynı muhabbet dönüyor
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BJK 2 yıl
Talisca, Taliscaaaaaaaaa şuuuuuuuuuuuuuuutttttttttttttttttttttttttt ve top reklamlarda, şimdi Dominos'a bağlanıyoruz.
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baaydin 2 yıl
İhale yıllık yapılmalı. TFF alacak firmaya yaptırımlar uygulamalı. Şu kadar reklam koyabilirsin bu kadar fiyatı geçemezsin gibi. Sonuçta asgari ücretin 1300 TL olduğu bir ülkede tivibusuna ayrı digiturkune ayrı dsmartına ayrı para ödeyebilecek fazla insan yok. Yani kısacası artık ülkemizde maç izlemek lüks olmamalı.
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caneycaney 2 yıl
anasayfadaki resimde fernandes sneijder ve van persie var
fernandes ne alaka onu anlayamadım?DH olarak bu kadar mı spordan uzaksınız
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DraGonS 2 yıl
Futbolu yasaklasalar umrumda olmayacağı için sıkıntı yok. 11 tane adam milyon TL ler alıp bir birine nasıl fair playsiz faul yapacağının hesabını yapıyor, taraftar ise birbirini bıçaklayıp takımı için 5 tl lik formayı 200TL ye alıyor.
Futbol'un afyondan farkı yok. Memleket olarak kraldan çok kralcı olduğumuz için ancak kutuplaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Sonra "pis digi" değip aynı anda digi ye para kazandırmak için elinden geleni yapıyor bizim memleketin insanı.
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