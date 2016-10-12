Süper Lig maçları internetten ücretsiz yayınlanabilir

Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Spor Toto Süper Lig’in yeni yayın ihalesiyle birlikte maçlar tamamen ücretsiz şeklide yayınlanabilir. Edinilen bilgiye göre ismi henüz açıklanmayan İtalyan bir kuruluşun yayın hakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na senelik 650 milyon euro teklifle bulunduğu ifade ediliyor.

İnternet üzerinden maçları tamamen ücretsiz şekilde yayınlamak isteyen şirket, bunun karşılığından kullanıcılarına sadece reklam izleme zorunluluğu getiriyor. Dileyenler ise aylık ve yıllık ücretler karşılığında müsabakaları reklamsız şekilde takip edebilecekler. Böylelikle dünya çapında daha fazla kişinin Süper Lig’i seyretmesi sağlanacak.

Maçlar akıllı cihazlar üzerinden de izlenebilecek

Eğer anlaşma gerçekleşirse söylendiği gibi reklam ve yayın haklarıyla birlikte federasyonun yıllık 650 milyon euro civarında bir para kazanacağı tahmin ediliyor. Üstelik İtalyan şirket mobil operatörlerle de işbirliği yapacak ve maçların akıllı cihazlar üzerinden yine ücretsiz şekilde yayınlanmasını sağlayacak.

İngiltere (2 milyar euro), İspanya (983 milyon euro), İtalya (945 milyon euro), Fransa (727 milyon euro) ve Almanya’dan (628 milyon euro) sonra gelir sıralamasında 360 milyon euro ile 6. sırada yer alan Süper Lig’in yeni yayın ihalesinin önümüzdeki ay içerisinde yapılması planlanıyor.

15 senedir lig maçların yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk’un bu kez dişli bir rakibe sahip olduğu söyleyebilmek mümkün. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Katar merkezli beIN Media tarafından Eğer iddialar doğruysa 2001 yılından bu yana,lig maçların yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk’un bu kez dişli bir rakibe sahip olduğu söyleyebilmek mümkün. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Katar merkezli beIN Media tarafından satın alınan Digiturk ’un CEO koltuğuna Yousef Al-Obaidly getirilmişti.

http://amkspor.sozcu.com.tr/2016/10/12/super-lig-maclari-sifresiz-olacak-536974/