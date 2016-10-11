"James Bond olacağıma bileklerimi keserim." diyen Daniel Craig geri adım attı

Sinema dünyasının efsane yapımları arasında yer alan James Bond serisinin yeni filmine dair tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Spectre’den sonra "Bir daha James Bond rolünde oynayacağıma bileklerimi keserim daha iyi." gibi oldukça iddialı bir açıklama yapan başarılı oyuncu Daniel Craig, diğer taraftan "Gelecekte kimin Bond olmasını istersin?" sorusuna “Umrumda değil, kim olacaksa başarılar." şeklinde agresif bir cevap vermişti.

Gerek performansı gerek oyunculuğuyla James Bond rolünün hakkını en iyi veren isimlerin başında gelen Craig görünüşe bakılırsa hatasının farkına varmış. New Yorker Festival etkinliğinde konuşan başarılı oyuncu ilgilendiği kadarıyla dünyanın en iyi işine sahip olduğunu ve bu işten çıkarılana, kadro dışı bırakılana kadar yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Daniel Craig: Sağlıklı düşünemediğim için öyle konuştum

Bir daha Bond rolünde olmayacağı yönündeki açıklamalarına da değinen 48 yaşındaki Craig, Spectre çekimlerinin tamamlanmasından bir gün sonra talihsiz bir açıklama yaptığını, bu süreçte bir yılı aşkın süredir evden uzakta olduğunu ve sağlıklı düşünemediğini dile getirdi. Diğer bir deyişle hatasının farkına vararak geri adım attı.

"duygusal" da olabilir. Yapımcılar ise açıklamalarında sürekli başrolde ilk tercihlerinin Craig olacağını ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar. Hatırlayacağınız gibi Daniel Craid’i ikna etmek isteyen Sony'nin 2 yeni James Bond filmi için 150 milyon dolar (450 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Yani oyuncunun geri dönüşü tamamenda olabilir. Yapımcılar ise açıklamalarında sürekli başrolde ilk tercihlerinin Craig olacağını ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar.

http://time.com/4525501/daniel-craig-james-bond-return/