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"James Bond olacağıma bileklerimi keserim." diyen Daniel Craig geri adım attı

James Bond serisinin son filmi Spectre’den sonra bir daha asla bu rolde oynamayacağını açıklayan Daniel Craig, kararından geri adım atarak Sony’nin astronomik teklifine sıcak baktığını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
34
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının efsane yapımları arasında yer alan James Bond serisinin yeni filmine dair tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Spectre’den sonra "Bir daha James Bond rolünde oynayacağıma bileklerimi keserim daha iyi." gibi oldukça iddialı bir açıklama yapan başarılı oyuncu Daniel Craig, diğer taraftan "Gelecekte kimin Bond olmasını istersin?" sorusuna “Umrumda değil, kim olacaksa başarılar." şeklinde agresif bir cevap vermişti.
Gerek performansı gerek oyunculuğuyla James Bond rolünün hakkını en iyi veren isimlerin başında gelen Craig görünüşe bakılırsa hatasının farkına varmış. New Yorker Festival etkinliğinde konuşan başarılı oyuncu ilgilendiği kadarıyla dünyanın en iyi işine sahip olduğunu ve bu işten çıkarılana, kadro dışı bırakılana kadar yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Daniel Craig: Sağlıklı düşünemediğim için öyle konuştum 

Bir daha Bond rolünde olmayacağı yönündeki açıklamalarına da değinen 48 yaşındaki Craig, Spectre çekimlerinin tamamlanmasından bir gün sonra talihsiz bir açıklama yaptığını, bu süreçte bir yılı aşkın süredir evden uzakta olduğunu ve sağlıklı düşünemediğini dile getirdi. Diğer bir deyişle hatasının farkına vararak geri adım attı.
Hatırlayacağınız gibi Daniel Craid’i ikna etmek isteyen Sony'nin 2 yeni James Bond filmi için 150 milyon dolar (450 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Yani oyuncunun geri dönüşü tamamen "duygusal" da olabilir. Yapımcılar ise açıklamalarında sürekli başrolde ilk tercihlerinin Craig olacağını ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar.

http://time.com/4525501/daniel-craig-james-bond-return/ Yorum Yaz
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IceRulez 3 yıl en beğenilen
150 milyon doları bana verin scarlett johansson bile olurum james bond'da neymiş pehh
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tolgatelli 3 yıl
O tripi atmasaydı, o parayı teklif etmezlerdi.
Şimdi evde arkadaşlarıyla kutlama partisi yapıyordur.
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tuago 3 yıl ergenius
ergenius

Böyle dünyanın adetini

Türkiye'de bu paraya yaklaşık 350bin insanı 1 aylığına çalıştırabiliyorsun

Komunizmde olduğu gibi ömür boyu karın tokluğuna çalışmaktan iyi olduğu kesin.
ergeniusBöyle dünyanın adetiniTürkiye'de bu paraya yaklaşık 350bin insanı 1 aylığına çalıştırabiliyorsunKomun...
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hukuki05 2 yıl
Bu adam nedense bana çok itici geliyor
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fullflavor1977 2 yıl
Ama gercekten iyi oynuyor rolu. Casino Royal, Sean Conneryden sonraki en iyi film ve oyunculuktu,
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QuexSeeL 3 yıl
Yahu James Bond gibi ikonik bir rol var milletle yarışması lazım rolü kapmak için aktörlerin olaylara bak.
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gizza 3 yıl
james bond harici bütün filmlerinin bir boka yaramadığını o da anladı ki çark etti..!!
Bir de 150 milyonu duyunca...
2 film daha Ok ama sonra verin işi Tom hardy 'e rahat edin...!
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mu5tafa 3 yıl
Bu adam kim yahu? Kaç tane elle tutulur filmi var? Adam yaptınız başımıza.
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abraxsas 3 yıl
Bu kapitalist düzende bu açıklamaların doğru olduğunu düşünmüyorum ,yapılan açıklamaların hepsi bir amaca çalışıyor, oda daha fazla para, onun için en güzeli reklam, onun da iyi kötüsü yok onlarda buna başvurmuşlar. Yersen
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Lockheed 3 yıl
Ulan ondan sonra sinema biletleri neden 35TL...
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idombayci 3 yıl
Başkada filmde göremedik. İşsiz kalınca mecburen kıvırmış. Zaten o paraya çökecek mafyasıda vardır. Hepsini yedirmezler.
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stalker(1979) 3 yıl
Bir daha Bond olmam demişti ancak yine kabul etti. Asla asla deme demişler

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Grand_Alexander 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Bir daha Bond olmam demişti ancak yine kabul etti. Asla asla deme demişler

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işte gerçek cevap...
herkes paradan dem vurmuş ama anlaşılan arkadaş sean connery'e özenmiş :D
never say never again

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TheLastNinja 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Bir daha Bond olmam demişti ancak yine kabul etti. Asla asla deme demişler

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Zamanında Sean Connery de reddetmiş tekrar oynamayı, enteresan doğrusu
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FRAPS_TR 3 yıl
Sadece kamera önünde rol yapması için bu paralar veriliyor. Dünyanın çivisi çıkmış arkadaş.
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