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Samsung Galaxy Note 7 bu özel kutularda taşınacak

Resmi açıklama ile Galaxy Note 7 üretimini ve değişim programını durdurduğunu açıklayan Samsung, toplanan cihazları ısıya karşı dayanıklı bu özel kutu ve eldivenlerle taşıyacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bildiğiniz gibi dün -Samsung Türkiye tarafından da paylaşılan açıklama ile- Güney Koreli şirketi büyük bir krizin ve maddi kaybın içerisine sürükleyen Galaxy Note 7'nin fişinin çekildiği, üretimin durdurulduğu açıklandı. Eski ve yeni seri farketmeksizin tüm cihazlarını toplamayı planlayan Samsung’un bunun için özel bir kutu tasarladığı ortaya çıktı.
Aslında ilk patlama haberleri sonrasında üretilen ancak henüz yeni Amerika’daki tüketicilere gönderilmeye başlanan kutu, özellikle Galaxy Note 7'yi Samsung üzerinden satın alan kişilere veriliyor. Zira telefonlarını operatör üzerinden alanlar doğrudan mağazaya giderek teslim edebiliyorlar. Kargo şirketlerinin yanma riskine karşı cihazları taşımak istememelerine karşı özel kutu ile çözüm üreten şirket, böylelikle yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Paket içerisinden antistatik poşet ve termal yalıtımlı kutu çıkıyor

Kargolama işlemi için öncelikle Galaxy Note 7'yi kilitli antistatik poşete koymanız gerekiyor. Ardından telefon önce küçük, daha sonra büyük kutu içerisine yerleştiriliyor ve son adımda ise seramik fiber kaplamalı özel yalıtımlı kutu içerisine koyuluyor. Böylelikle cihazın taşıma sırasında çevresine zarar verme riski minimuma indirgeniyor.
Paket içerisinde özel bir eldiven de gönderen Samsung için geri toplama sürecinin bir hayli zorlu olacağını söyleyebilmek mümkün. 17 milyar dolar zarara uğrayan ve borsada oldukça fazla değer kayıpları yaşayan teknoloji devinin bunlara ek olarak geri toplama döneminde yaklaşık 1 milyar dolar ek zarara uğrayacağı dile getiriliyor.
 

http://www.xda-developers.com/samsung-sent-us-a-note-7-return-kit-with-a-thermally-insulated-box-and-safety-gloves/ Yorum Yaz
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serafon 3 yıl en beğenilen
Bence sıkıntı batarya değil. Sıkıntı donanımsal, şarj devresi sorunu vb. ama yazılımla düzeltilemeyen cinsten. Bazı bataryalar erken patladı ama hepsi için tehlike var. Samsung önce bataryaya buldu suçu ama araştırınca donanımsal hata olduğunu ve düzeltilemeyeceğini gördü. O yüzden radikal karar aldı. Değilse sadece sorunu batarya olanları değiştirir devam ederdi.
Bence sıkıntı batarya değil. Sıkıntı donanımsal, şarj devresi sorunu vb. ama yazılımla düzeltilemeyen cinsten. Bazı bataryalar erken patladı ama hepsi için tehl...
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interwap 3 yıl
Note 7'nin pil sorununu çöz ve Note 6 olarak piyasaya sür.
(Kötü bir teklif oldu.)
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RX 480 3 yıl
Rezil oldu telefon iyice.

Umarım samsung bir daha note serisi telefon uretmez
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Gök Gürültüsü 3 yıl
Note 7 beyi karantinaya almışlar
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ztalan 3 yıl
Dünya kadar model çıkarıp vermediği desteklere saysın. Aynen devam Samsung önce gözün doyacak
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aycibin 3 yıl
kutuda da üretim hatası olmasın :)
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HAAltuntas 3 yıl
Samsung(Note7) haberlerine yorum yaparken henüz mayıs ayında yeni bir Samsung telefon alan biri olarak geriliyorum. Çünkü bu olayın markayı sahiplenip savunulacak bir tarafı yok ve yazmak istediklerim Samsung sevenlerin hoşuna gitmeyecek türden.

edit: note7
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bblokee 3 yıl HAAltuntas
HAAltuntas

Samsung(Note7) haberlerine yorum yaparken henüz mayıs ayında yeni bir Samsung telefon alan biri olarak geriliyorum. Çünkü bu olayın markayı sahiplenip savunulacak bir tarafı yok ve yazmak istediklerim Samsung sevenlerin hoşuna gitmeyecek türden.

edit: note7

zaten senin yorumunlada samsung karalar bağlar emin ol
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kadirirdem 3 yıl
geri çağırıldı artık taşınamayacak.
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muhamnet 3 yıl
Şu patlama ve IŞİD ilişkili esprilerde zerre ilerleme yok ona üzülüyorum. Az saksıyı çalıştırıp yaz şakayı be birader.
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savasserter 3 yıl
Note 7 nin tabutu...
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Mr.ED 3 yıl
Işid başta olmak üzere diğer terör örgütlerine satacakmış. Toyota aracılık yapacakmış gizli kaynaklara göre.
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alex59 3 yıl
Amiral gemisi derken gemiyi fena batırdılar. Bu saatten sonra yapacakları suyun üstünde kalanları toplayıp yeniden sağlam bir gemi yaparak rekabete kaldığı yerden devam etmek.
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SirrealsQ 3 yıl
ilk kutu seramik olsa daha iyi olmazmıydı.. diğer kutular daha hızlı yanmasını sağlamayacak mı .
ha pardon yanmıyordu birde patlıyor du dimi bunlar

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x2yk 3 yıl
Vay arkadaş nereden nerelere bu kadar hızlı üretim yapmanın sonuçları bu oluyor Samsung 'u severim iyi bir firma Apple karşı en etkili firmadır kendisi fakat yarışayım derken düştü mü sonuncu olarak yarışı bitirmekte işin cabası buna başka örnek olarak Volvo 'nun bilmem kaç bin aracı geri çağırması Honda keza Toyota ve diğer firmalar 2 3 yıl da bir tasarım ve araç çıkarın daha iyi her sene birbiriyle yarışmalarının faturasını insanlara çıkması kötü bir şey artı kazaların yaşanma ihtimalinin de artması misal cip yanarken insan da ölse idi içinde ya da yanan ev de bir insan veya fazlası ölse idi bunun bedeli firmanın yok olmasına kadar gidebilir dikkatli olmaları lazım diye düşünüyorum..
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Road.Runner 3 yıl
Yanmaya dayanıklı kutu
Güldürdü.
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