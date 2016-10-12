Samsung Galaxy Note 7 bu özel kutularda taşınacak

Bildiğiniz gibi dün -Samsung Türkiye tarafından da paylaşılan açıklama ile- Güney Koreli şirketi büyük bir krizin ve maddi kaybın içerisine sürükleyen Galaxy Note 7'nin fişinin çekildiği, üretimin durdurulduğu açıklandı. Eski ve yeni seri farketmeksizin tüm cihazlarını toplamayı planlayan Samsung’un bunun için özel bir kutu tasarladığı ortaya çıktı.

Aslında ilk patlama haberleri sonrasında üretilen ancak henüz yeni Amerika’daki tüketicilere gönderilmeye başlanan kutu, özellikle Galaxy Note 7'yi Samsung üzerinden satın alan kişilere veriliyor. Zira telefonlarını operatör üzerinden alanlar doğrudan mağazaya giderek teslim edebiliyorlar. Kargo şirketlerinin yanma riskine karşı cihazları taşımak istememelerine karşı özel kutu ile çözüm üreten şirket, böylelikle yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Paket içerisinden antistatik poşet ve termal yalıtımlı kutu çıkıyor

Kargolama işlemi için öncelikle Galaxy Note 7'yi kilitli antistatik poşete koymanız gerekiyor. Ardından telefon önce küçük, daha sonra büyük kutu içerisine yerleştiriliyor ve son adımda ise seramik fiber kaplamalı özel yalıtımlı kutu içerisine koyuluyor. Böylelikle cihazın taşıma sırasında çevresine zarar verme riski minimuma indirgeniyor.

Paket içerisinde özel bir eldiven de gönderen Samsung için geri toplama sürecinin bir hayli zorlu olacağını söyleyebilmek mümkün. 17 milyar dolar zarara uğrayan ve borsada oldukça fazla değer kayıpları yaşayan teknoloji devinin bunlara ek olarak geri toplama döneminde yaklaşık 1 milyar dolar ek zarara uğrayacağı dile getiriliyor.

http://www.xda-developers.com/samsung-sent-us-a-note-7-return-kit-with-a-thermally-insulated-box-and-safety-gloves/