Super Mario Run’ın Android’e geliş tarihi netleşti

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İlk olarak iPhone lansmanında karşımıza çıkan yeni Mario oyunu Super Mario Run’ın, geride bıraktığımız Ocak ayında Android işletim sistemini kullanan cihazların da kullanımına sunulacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından oyunun çıkış tarihini tam olarak belirtmeyen ve bir süre sessizliğini koruyan Nintendo, sonunda beklenen duyuruyu yaptı.

Nintendo’nun resmi Twitter hesabı üzerinden bugün paylaşılan bir gönderi ile Super Mario Run’ın 23 Mart tarihinde, yani bundan yalnızca 5 gün sonra indirilmeye sunulacağını duyuruldu.

Gönderi, oyunu toplamda 78 milyon kez indiren iOS kullanıcılarını da ilgilendiriyor. Nintendo 23 Mart tarihinde iOS oyunun 2.0.0 sürümüne güncelleneceğini duyurdu. Android kullanıcılarının da kullanımına sunulacak bu sürümde oyuna birkaç yeni karakter eklendiği biliniyor.

http://www.theverge.com/2017/3/18/14966592/super-mario-run-android-game-march-23rd