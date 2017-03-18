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Super Mario Run’ın Android’e geliş tarihi netleşti

Geride bıraktığımız Ocak ayında Super Mario Run oyununun Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara da geleceği duyurulmuştu. Bugün oyunun çıkış tarihi kesin olarak açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3b
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23
Mobil Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Super Mario Run’ın Android’e geliş tarihi netleşti
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İlk olarak iPhone lansmanında karşımıza çıkan yeni Mario oyunu Super Mario Run’ın, geride bıraktığımız Ocak ayında Android işletim sistemini kullanan cihazların da kullanımına sunulacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından oyunun çıkış tarihini tam olarak belirtmeyen ve bir süre sessizliğini koruyan Nintendo, sonunda beklenen duyuruyu yaptı.

Nintendo’nun resmi Twitter hesabı üzerinden bugün paylaşılan bir gönderi ile Super Mario Run’ın 23 Mart tarihinde, yani bundan yalnızca 5 gün sonra indirilmeye sunulacağını duyuruldu.

Gönderi, oyunu toplamda 78 milyon kez indiren iOS kullanıcılarını da ilgilendiriyor. Nintendo 23 Mart tarihinde iOS oyunun 2.0.0 sürümüne güncelleneceğini duyurdu. Android kullanıcılarının da kullanımına sunulacak bu sürümde oyuna birkaç yeni karakter eklendiği biliniyor.


http://www.theverge.com/2017/3/18/14966592/super-mario-run-android-game-march-23rd Yorum Yaz
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***Leopard*** 2 yıl en beğenilen
Saçma sapan bir oyun.Sadece yine bir dönem Ios cular bizde var,sizde yok dediler bu sayede.
Ama sorsan hangisi kalan bölümleri 30 tl verip açtı diye,yok
Saçma sapan bir oyun.Sadece yine bir dönem Ios cular bizde var,sizde yok dediler bu sayede.Ama sorsan hangisi kalan bölümleri 30 tl verip açtı diye,yok
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Kefelon 2 yıl
Pokemon GO'dan daha hızlı söndü havası bunun...
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Alpha Centauri 2 yıl
bi deneyelim
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vedatseyhanli 2 yıl
indirme güzel kardeşim, indirme... biraz oynadıktan sonra devamı için 30 tl istiyor hani oyuna bayılsan paraya kıy diyecem ama hiç güzel değil
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MonsterKill88 2 yıl
9100-0480-7669
Want to be friends in Super Mario Run?
Start up Super Mario Run and enter this player ID into the Friend List to become friends.
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Marty.McFLY 2 yıl
Yüklemeden videolarını izliyim dedim, iyi ki yüklememişim.
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Raif Ulutürk 2 yıl
ıos a geldiği ilk gün yükledim. iki bölüm geçtim ve sildim....
Olay bundan ibaret. Reklamı iyi yapılan dandik bir oyun
... sürekli kendi kendine koşan bir mario... sana biçilen görev ise ekrana belirli sürelerde dokunup marionun zıplamasını sağlamak. Gram zevk almadım. Yeni deneyeceklerin ilk yorumu şu olacak.... BU NE LANNN. Hatta dahası da var ilk birkaç bölümü geçtikten sonra sizden epey bir para talebinde bulunacak ve dudaklarinizden o güzel sözler dökülecek

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mkoroglu 2 yıl
Sadece zıplamayı bize bırakmış onu bile yarım yamalak yaptırıyor, önceki marioların bırak yanından geçmeyi kilometrelerce uzağında.
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YolumBilgelik 2 yıl
Tam bir hayal kırıklığı. Oyun yatay oynanmıyor. Mario otomatik olarak koşuyor. Kendimiz hareket ettiremiyoruz. Sadece zıplatıyoruz o kadar. Bir de tüm seviyeleri açmak için sadece 34,99₺ istiyor Nintendo.
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aycibin 2 yıl
oyunu denedim ve 1dk geçti kapattım.ulan gençliğimiz mario oynayarak geçti.buna mario diyenin mario'yu bildiğinden şüphe duyarım.
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naboo 2 yıl
çıksın da artık Play Store daki ön kayıt diyen reklamından kurtulsak
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CuCuK 2 yıl
Dolphin ve cemu varken yarım yamalak Mario oyununa bu heyecan neden anlamıyorum.
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super mario run, Mobil Oyunlar ve
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