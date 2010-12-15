Super Talent 500GB kapasiteli USB 3.0 depolama sürücüsünü duyurdu

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, düşük maliyetli çözümlerle USB 3.0 teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefliyor. 15 dolar seviyesinden satışa sunduğu USB 3.0 belleği ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni duyurduğu Storage Pod isimli harici depolama sürücüsüyle de ses getireceğe benizyor. 500GB depolama kapasitesi sunan ve USB 3.0 ara birimi sayesinde 90MB/saniye hızında dosya aktarımını mümkün kılıyor.

Geriye dönük olarak USB 2.0 ara birimi üzerindende de kullanılanabilen yeni taşınabilir depolama sürücüsünün Ocak ayında içerisinde yurt dışında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Super Talent, 500GB kapasiteli ve USB 3.0 destekli Storage Pot çözümünün fiyatı ise 99.99$.