Super Talent SATA-III destekli yeni nesil SSD'lerini Nisan ayında satışa sunuyor

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, SandForce'un ikinci nesil NAND flash kontrolcülerini kullandığı TeraDrive FT3 ve CT3 serisi SSD modellerini Nisan ayı ile birlikte pazara sunacağını belirtti. Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III desteği sunan yeni sürücülerden TeraDrive FT3 serisi altındaki modellerin kurumsal müşteriler için hazırlandığı ve SandForce SF-2500 kontrolcüsüyle birlikte SLC/MLC tipi bellek yongalarını kullandığı açıklandı.

Super Talent'ın, TeraDrive CT3 serisi altında sunacağı modeller ise son kullanıcıları hedef alıyor. SandForce'un SF-2200 bellek kontrolcüsünü kullanan yeni SSD'lere aynı zamanda MLC tipi NAND flash bellek yongaları eşlik ediyor. Her iki serinin de 500MB/saniye seviyesinde hızlar sunacakları ve modeline göre 480GB'a varan kapasite seçenekleriyle alınabilecekleri belirtiliyor. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Nisan ayında satışa sunulması beklenen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.