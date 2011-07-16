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Super Talent, TeraDrive CT3 serisi SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent kurumsal müşteriler için hazırladığı yeni nesil SSD sürücülerini duyurmaya devam ediyor. Amerika merkezli firma tarafından tanıtımı yapılan  TeraDrive CT3 ailesi altında dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce firmasnın SF-2200 NAND Flash kontrolcüsü ile donatılan SATA-III uyumlu sürücülerde, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND yongaları kullanılıyor.
Super Talent tarafından açıklanan bilgilere göre TRIM desteği sunan ve  hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olan yeni sürücülerin okuma ve yazma hızları modeline göre değişiklik gösteriyor. Serinin giriş modeli olan 64GB kapasiteli SSD 525MB/saniye okuma ve 490MB/sn yazma hızları sunarken, 120GB kapasiteli model 545MB/saniye okuma ve 510MB/saniye yazma, 240GB'lık modele 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma, 480GB ile en yüksek kapasiteli model olan sürücü ise 500MB/saniye okuma ve 450MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. İki yıllık garanti ile gelen sürücülerin fiyatları ise açıklanmadı. 

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akakivanc 8 yıl
ogameci
güzel yavaş yavaş 1tb ye doğru gidiyor

usta ocznin 1tb si var da
ocztechnology.com/...
buda 1.2tb olanı ocztechnology.com/...
ilk cıktıkları zaman ssd için herkes demiştiki 2seneye fiyatı yarılanır 3seneye kullanırız evimizde ama hala yerinde sayıyor fiyatı nolcak bakalım
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mertekin 8 yıl
Bir gün gelip 64 gb ssdlerin 70-80$ civarında olduğu günleri görecezmi acaba?
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Freeline 8 yıl
Zeten açıklamalarına gerek yok biliyoruz az çok :D
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ogameci 8 yıl
güzel yavaş yavaş 1tb ye doğru gidiyor
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