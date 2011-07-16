Super Talent, TeraDrive CT3 serisi SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini duyurdu

Super Talent kurumsal müşteriler için hazırladığı yeni nesil SSD sürücülerini duyurmaya devam ediyor. Amerika merkezli firma tarafından tanıtımı yapılan TeraDrive CT3 ailesi altında dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce firmasnın SF-2200 NAND Flash kontrolcüsü ile donatılan SATA-III uyumlu sürücülerde, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND yongaları kullanılıyor.

Super Talent tarafından açıklanan bilgilere göre TRIM desteği sunan ve hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olan yeni sürücülerin okuma ve yazma hızları modeline göre değişiklik gösteriyor. Serinin giriş modeli olan 64GB kapasiteli SSD 525MB/saniye okuma ve 490MB/sn yazma hızları sunarken, 120GB kapasiteli model 545MB/saniye okuma ve 510MB/saniye yazma, 240GB'lık modele 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma, 480GB ile en yüksek kapasiteli model olan sürücü ise 500MB/saniye okuma ve 450MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. İki yıllık garanti ile gelen sürücülerin fiyatları ise açıklanmadı.