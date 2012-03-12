Super Talent'in 1GB/sn okuma hızı sunan SSD sürücüsü detaylandı

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent'in profesyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği PCIe tabanlı yeni SSD sürücüsü detaylandı. RAIDDrive upStream adı verilen yeni model, PCI-Express 1.1 x8 arayüzünü kullanıyor ve RAID konfigürasyonunda çalışan dört adet SandForce kontrolcüsünü üzerinde barındırıyor. 220GB, 460GB ve 960B olmak üzere üç farklı konfigürasyon ile donatılan kart, 1GB/saniye okuma ve 900MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Diğer özellikleri hakkında şu an için açıklama yapılmayan Super Talent RAIDDrive upStream'in aynı segmentte yer alan OCZ RevoDrive gibi çözümlere nazaran daha ucuz olacağı konuşuluyor. Super Talent'in, RAIDDrive upStream'i Nisan sonunda sunması bekleniyor.