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Super Talent'in 1GB/sn okuma hızı sunan SSD sürücüsü detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,7b
1
21
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent'in profesyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği PCIe tabanlı yeni SSD sürücüsü detaylandı. RAIDDrive upStream adı verilen yeni model, PCI-Express 1.1 x8  arayüzünü kullanıyor ve RAID konfigürasyonunda çalışan dört adet SandForce kontrolcüsünü üzerinde barındırıyor. 220GB, 460GB ve 960B olmak üzere üç farklı konfigürasyon ile donatılan kart, 1GB/saniye okuma ve 900MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
Diğer özellikleri hakkında şu an için açıklama yapılmayan Super Talent RAIDDrive upStream'in aynı segmentte yer alan OCZ RevoDrive gibi çözümlere nazaran daha ucuz olacağı konuşuluyor. Super Talent'in, RAIDDrive upStream'i Nisan sonunda sunması bekleniyor.  

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Gerginix 7 yıl
40 mb HDD vardı bende... Dolduramiyordum.
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killnOd 7 yıl
Onemli olan I/O degerleri.Birde mumkunse artik SLC lere gecsinler ki SLC ler alinabilir duruma gelebilsin.Gerci daha MLC ler cok pahali ama biryerlerden baslamak gerekiyor.
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vidoko 7 yıl
şu ssd ler ucuzlayana kadar bizde tarih olacağız heralde.
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rabitelli 7 yıl
Olmayız olmayız.

"Makinaya hard diks" olcak mı diye soruyorlardı ilk bilgisayarlarımızı toplattırırken. 5 1/4 fdd'ler vardı falan...
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karaköy_soğancısı 7 yıl
yeni birşey değilki kaç ay önce ocz de 1 tb ssd sürücü çıkardı 160,000 iops 950 mb okuma yazma hızında ve 400 $ dı çok üzülmüştüm alamadığım için :(
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plus_pixel 7 yıl
400$ 1 tb ssd şaka gibi geliyor :(
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E_Aydin35 7 yıl
Evet bencede kesinlikle en yakın zamanda test edilse çok iyi olur..
Ee haliyle gelişen fiber internetlerin doğrultusunda bu SSD'lerinde gelişmesi lazım, tek sorun bize bir 3-6-9 yıl sonra gelir.. :/
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perikentli 7 yıl
arkadaşlar malesef bu ssd ler bizlere cok pahalı en ucuzunun bile 900 tl den aşagı olmayacagı bır gercektir
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aceleciburak 7 yıl
TrMhMt
Abi buda SandForce kontrolcusunu kullaniyor... Nedir bu SandForce yahu ? Okadar para saydik kartin Sata 3 desdekleyenini aldik ama gel gorki hic bir SSD firmasi Marvell denen yuz paralik kontrolcuyu desdekleyen SSD cikarmiyor....
Ha bir tane vardi Marvell desdekleyen onuda bulamiyoruz.... Gigabyte karti aldigimdan beridir sevmiyorum sevmiyecegim. Zaten birdahada gigadan cop dahi almam.
Neyse konuya donecek olursak urun guzel gorunuyor. Fiyatinida soyleselermis daha bir guzel olurmus ama neyse.

TR de satılan min 2 tane marvell kontrolcülü ssd söyleyebilirim birincisi CRUCIAL M4 serisi Marvell SSD Kontrolcü (9128) diğeri ise diğeri ise biraz üst segmente business kullanım için hazırlanmış CORSAIR Performans Pro Serisi Marvell SSD Kontrolcü (88SS9174-BKK2)
dahada eminim bulunur marvell yongalı ssdler
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TrMhMt 7 yıl aceleciburak
aceleciburak

TrMhMt

Abi buda SandForce kontrolcusunu kullaniyor... Nedir bu SandForce yahu ? Okadar para saydik kartin Sata 3 desdekleyenini aldik ama gel gorki hic bir SSD firmasi Marvell denen yuz paralik kontrolcuyu desdekleyen SSD cikarmiyor....
Ha bir tane vardi Marvell desdekleyen onuda bulamiyoruz.... Gigabyte karti aldigimdan beridir sevmiyorum sevmiyecegim. Zaten birdahada gigadan cop dahi almam.
Neyse konuya donecek olursak urun guzel gorunuyor. Fiyatinida soyleselermis daha bir guzel olurmus ama neyse.



TR de satılan min 2 tane marvell kontrolcülü ssd söyleyebilirim birincisi CRUCIAL M4 serisi Marvell SSD Kontrolcü (9128) diğeri ise diğeri ise biraz üst segmente business kullanım için hazırlanmış CORSAIR Performans Pro Serisi Marvell SSD Kontrolcü (88SS9174-BKK2)

dahada eminim bulunur marvell yongalı ssdler


Simdi arastiriyorum soyledigin SSD'leri arkadasim. Umarim Tayland'ta bulurum.

Edit: Crucial ssd'yi buldum ama okuma ve yazma hizi dusuk. Gerci okuma idare eder ama okuma hizi baya bir dusuk.

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createemir 7 yıl
Oha...
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xLmNt13 7 yıl
Sayının artması iyidir
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TrMhMt 7 yıl
Abi buda SandForce kontrolcusunu kullaniyor...

Nedir bu SandForce yahu ? Okadar para saydik kartin Sata 3 desdekleyenini aldik ama gel gorki hic bir SSD firmasi Marvell denen yuz paralik kontrolcuyu desdekleyen SSD cikarmiyor....


Ha bir tane vardi Marvell desdekleyen onuda bulamiyoruz.... Gigabyte karti aldigimdan beridir sevmiyorum sevmiyecegim. Zaten birdahada gigadan cop dahi almam.


Neyse konuya donecek olursak urun guzel gorunuyor. Fiyatinida soyleselermis daha bir guzel olurmus ama neyse.
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black_flood 7 yıl
yakında bununda içine işlemci koyarlar merak etmeyin bu gidişle görünen o.
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DH Misafiri 7 yıl
bence fiyati ayni ocz gibi olur bir suru ssd disk markasi oldu onune gelen ssd disk cikardi ama fiyatlar ve hizlar hep aynisi sanki anlasmilar gibi.
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