Super Talent'in 1GB/sn okuma hızı sunan SSD sürücüsü detaylandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent'in profesyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği PCIe tabanlı yeni SSD sürücüsü detaylandı. RAIDDrive upStream adı verilen yeni model, PCI-Express 1.1 x8 arayüzünü kullanıyor ve RAID konfigürasyonunda çalışan dört adet SandForce kontrolcüsünü üzerinde barındırıyor. 220GB, 460GB ve 960B olmak üzere üç farklı konfigürasyon ile donatılan kart, 1GB/saniye okuma ve 900MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
Diğer özellikleri hakkında şu an için açıklama yapılmayan Super Talent RAIDDrive upStream'in aynı segmentte yer alan OCZ RevoDrive gibi çözümlere nazaran daha ucuz olacağı konuşuluyor. Super Talent'in, RAIDDrive upStream'i Nisan sonunda sunması bekleniyor.
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"Makinaya hard diks" olcak mı diye soruyorlardı ilk bilgisayarlarımızı toplattırırken. 5 1/4 fdd'ler vardı falan...
Ee haliyle gelişen fiber internetlerin doğrultusunda bu SSD'lerinde gelişmesi lazım, tek sorun bize bir 3-6-9 yıl sonra gelir.. :/
TR de satılan min 2 tane marvell kontrolcülü ssd söyleyebilirim birincisi CRUCIAL M4 serisi Marvell SSD Kontrolcü (9128) diğeri ise diğeri ise biraz üst segmente business kullanım için hazırlanmış CORSAIR Performans Pro Serisi Marvell SSD Kontrolcü (88SS9174-BKK2)
dahada eminim bulunur marvell yongalı ssdler
Simdi arastiriyorum soyledigin SSD'leri arkadasim. Umarim Tayland'ta bulurum.
Edit: Crucial ssd'yi buldum ama okuma ve yazma hizi dusuk. Gerci okuma idare eder ama okuma hizi baya bir dusuk.
Nedir bu SandForce yahu ? Okadar para saydik kartin Sata 3 desdekleyenini aldik ama gel gorki hic bir SSD firmasi Marvell denen yuz paralik kontrolcuyu desdekleyen SSD cikarmiyor....
Ha bir tane vardi Marvell desdekleyen onuda bulamiyoruz.... Gigabyte karti aldigimdan beridir sevmiyorum sevmiyecegim. Zaten birdahada gigadan cop dahi almam.
Neyse konuya donecek olursak urun guzel gorunuyor. Fiyatinida soyleselermis daha bir guzel olurmus ama neyse.