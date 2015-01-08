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SuperMHL standardı 8K çözünürlüklere imkan tanıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SuperMHL standardı 8K çözünürlüklere imkan tanıyor

Görüntüleme teknolojilerinde çözünürlükler ilerledikçe görüntü aktarım standartlarında da aynı paralelde gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Mobil tarafın görüntü aktarım standartlarından olan MHL de gelişmesine devam ediyor. 

MHL Konsorsiyumu 8K çözünürlüklere kadar görüntü aktarım imkanı sunacak olan SuperMHL adındaki yeni standardını duyurdu. Bugüne kadar MHL standardı 1, 2 diye ilerliyordu. Ancak bu büyük sıçrama standardın ismini de etkiledi. 

SuperMHL, ekrana bağlı olarak 10080x4320 ve 7680x4320 arasındaki çözünürlük değerlerinde ifade edilen 8K içeriklerin mobil cihazlardan harici ekranlara aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca 6 şeritli kablo düzeninde görüntü aktarımlarının saniyede 120 kare halinde yapılmasına da imkan tanıyor. Hali hazırda MHL 3 standardı 4K içerikleri 30kare/saniye hızında dışarı verebiliyordu. SuperMHL tek şeritli kabloları üzerinden de 4K içerikleri 60kare/saniye hızında transfer edebiliyor .

Yeni standart yeni bir kablo demek olduğu için SuperMHL kabloları da yukarıda bahsettiğimiz 6 şeritli dizilim ile tasarlanacak. Kabloların diğer ucunda ise MicroUSB veya USB Type-C çıkışları olabilecek. MHL 3.0 ile başlayan güç aktarımı SuperMHL'de 40 watt üzerinden gerçekleşiyor. Böylece telefon ve tabletler görüntü aktarımı yaparken rahatlıkla şarj edilebiliyor. 

8K ekranlar henüz birkaç modelde mevcut. Bu bakımdan SuperMHL biraz gereksiz görülebilir. Ancak konsorsiyum geleceğin çözünürlük değerlerine şimdiden hazır olmak istiyor. SuperMHL destekli ilk cihaz ise CES 2015 fuarında tanıtılan Samsung SUHD adlı akıllı televizyon oldu. 8K çözünürlükteki Super Ultra High Definition adındaki televizyon SuperMHL desteği ile satışa sunulacak. SuperMHL standardının yıl sonuna doğru televizyon ve mobil cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.  

http://www.androidpolice.com/2015/01/07/mhl-consortium-announces-supermhl-standard-with-new-cable-design-and-8k-video-support/ Yorum Yaz
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DarkneXX 4 yıl
Super Ultra High Definition da nedir ya:D Bir sonraki gelişmenin başına koyacak kelime kalmadı :D
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doctor_bey 4 yıl
4K içeriğin zor bulunduğu günlerde 8K içerik, hmm, e biz kalkalım o zaman
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Gece772 4 yıl
8K türkiye gelse iyi olurdu....
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Ben bütün kanalların fullhd Tv yayını vermesine razıyım.Daha bunu halledelim 2Kya çıkar ordan 4 olur 8 e tamamlarız :=) Sadece sinema için 8k çok fazla.Ortalama filmin boyutu 100 gb yapar sanırım
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xmasx 4 yıl
8K cozunurluk 2020 de cikacak dediler gorunuse gore daha erken bir zamanda piyasada yerini alacak.
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alemburda34 4 yıl
4k eskidi artık 8k keser bizi bana 1080p yetiyor gerisi uçuk kalıyor.
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Vipracing 4 yıl
Bıktım artık habire başka bir şeylerin endüstri standartı olmasından...
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MrKemal17 4 yıl
Slimport'tan hamle bekliyoruz.
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shaq t 4 yıl
Ek olarak 48 bit renk derinliği, HDR desteği, Dolby Atmos, DTS-UHD desteği getiriyor
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umut_baris 4 yıl shaq t
shaq t

Ek olarak 48 bit renk derinliği, HDR desteği, Dolby Atmos, DTS-UHD desteği getiriyor

Dolby atmos 64 kanal değil mi?


Evde kim kullanabilecek ki?

DTS Master HD yi çözecek avr yok bende bırak UHD içeriği dinlemeyi.
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