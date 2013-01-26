Supersense GPS ile kapalı mekanlarda navigasyon mümkün hale geliyor





Bir dönem askeri amaçlar için kullanılan global konumlama - GPS teknolojisi, bugün günlük hayatta sıkça başvurduğumuz özelliklerden birisi haline geldi.





Hem bağımsız cihazlar hem de mobil cihazlara entegre sistemler olarak karşımıza çıkan GPS teknolojisi bununla birlikte bazı dezavantajlara sahip. Örneğin yoğun yağış, kapalı mekan, binalarla örülü alanlar gibi durumlarda sinyal zayıflıyor ve konumlama yapılamıyor. Firmaların bu sorun için yaptığı pek çok çalışma var.





Yarıiletken çözümler üreten Atmel firması ve U-Blox ortaklık yaparak daha hassas bir konumlama imkanı sunacak yeni teknolojilerini tanıttı.





Supersense GPS adı verilen bu teknoloji, bina içi, alt geçitler, yüksek binalarla çevrili alanlar gibi sinyalin zayıfladığı yerlerde de başarılı bir şekilde konumlama yapılmasına imkan tanıyor.





Detayları tam olarak açıklanmamakla birlikte, sinyal seviyesini güçlendiren ve enerji kullanımını en aza indiren Supersense GPS, bu sayede hayat kurtarıcı hamleler yapılmasını sağlıyor. Teknoloji U-Blox tarafından üretilen yonga ve devre kartlarında kullanılacak.





Özellikle maden ve metro gibi riskli alanlarda GPS sinyallerinin devamı sağlanarak, muhtemel kurtarma faaliyetlerinde yardımcı olması hedefleniyor.

http://www.technologyblogged.com/business-technology/supersense-gps-technology-makes-navigation-possible-in-buildings-unworkable-areas