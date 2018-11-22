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Şüpheli İHA'lar İHASAVAR ile durduruluyor

6 ay
13,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Cumhurbaşkanlığı korumaları, Jandarma ve Terörle mücadele bölgesindeki askeri birlikler tarafından kullanılan ASELSAN üretimi İHASAVAR'ın özelliklerini proje mühendisinden dinledik.
Teknofest kapsamında gerçekleştirdiğimiz röportajlarımızın bu ayağında, ASELSAN tarafından geliştirilen İHASAVAR'ın özelliklerini projenin mühendisinden dinliyoruz. 
Halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan ASELSAN İHASAVAR, şüpheli görülen küçük ölçekli insansız hava araçlarını frekans karıştırma yöntemiyle olduğu yere indirebiliyor.

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al-ozaria 5 ay
Yalnız Samet üstat, haber fotoğrafında hayalet avcılarına benzemişin.

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Gr8Kebabini 6 ay
Son yapılan iha saldırısında bu gibi sistemlerin ne kadar gerekli olduğunu anlamış olduk. Umarım hızlı bir biçimde yaygınlaşır.
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