Sürdürülebilirlik stratejileri yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor

Opinion Matters tarafından Panasonic adına -Fransa, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’taki toplam bin şirketten BT satın alma profesyonellerinin görüşü alınarak- yapılan araştırmaya göre sürdürülebilirlik kriterlerini uygulayan firmaların mobil cihazların kullanım ömrünü 2 yıl daha arttırdığı, buna bağlı olarak yüzde 30 oranında tasarruf ettikleri ifade ediliyor.

Raporda yer alan bilgilere göre işletmelerin en çok üzerinde durdukları tasarruf alanlarının başında sırasıyla yeni cihazlar için yapılan harcamalar (yüzde 42), pil harcamaları (yüzde 38), cihazların geri dönüşümü (yüzde 37) ve cihazların toplam sahip olma maliyetleri (yüzde 37) geliyor. Üstelik BT çalışanlarının yüzde 97 gibi oldukça büyük bir bölümü sürdürülebilir mobil anlayışın yüksek öneme sahip olduğu görüşündeler.

Diğer taraftan bugüne kadar şirketlerin yüzde 95’i "Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejisi"ni benimserken, bu şirketlerin yüzde 64’ü ise söz konusu stratejiyi son üç yıl içerisinde uygulamaya başladılar. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, çevresel faydaların sağlanması ve harcamaların azaltılması için sürdürülebilirliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

http://computers.panasonic.eu/Sustainable-IT-TR