Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürdürülebilirlik stratejileri yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor

"Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejileri" ile yıllık harcamalarda yüzde 30 tasarruf sağlayan şirketler ayrıca dizüstü bilgisayarların, tabletlerin ve hibrit cihazların kullanım süresini de uzatıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opinion Matters tarafından Panasonic adına -Fransa, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’taki toplam bin şirketten BT satın alma profesyonellerinin görüşü alınarak- yapılan araştırmaya göre sürdürülebilirlik kriterlerini uygulayan firmaların mobil cihazların kullanım ömrünü 2 yıl daha arttırdığı, buna bağlı olarak yüzde 30 oranında tasarruf ettikleri ifade ediliyor.
Raporda yer alan bilgilere göre işletmelerin en çok üzerinde durdukları tasarruf alanlarının başında sırasıyla yeni cihazlar için yapılan harcamalar (yüzde 42), pil harcamaları (yüzde 38), cihazların geri dönüşümü (yüzde 37) ve cihazların toplam sahip olma maliyetleri (yüzde 37) geliyor. Üstelik BT çalışanlarının yüzde 97 gibi oldukça büyük bir bölümü sürdürülebilir mobil anlayışın yüksek öneme sahip olduğu görüşündeler.
Diğer taraftan bugüne kadar şirketlerin yüzde 95’i "Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejisi"ni benimserken, bu şirketlerin yüzde 64’ü ise söz konusu stratejiyi son üç yıl içerisinde uygulamaya başladılar. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, çevresel faydaların sağlanması ve harcamaların azaltılması için sürdürülebilirliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

http://computers.panasonic.eu/Sustainable-IT-TR Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
duvar sürüngeni 2 yıl
mobil cihazlar için sürdürülebilirlik kriterlerinin ne olduğuna dair de biraz bilgi verilseydi güzel olurdu. haber ilgi çekici benim için. ancak eksik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Bir patent ihlali davası da AMD’den geldi! 2 yıl Shell’den elektrikli araçlar için önemli hamle 2 yıl Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat gönderildi 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom ön inceleme: Çift arka kamera, optik zoom, 5000mAh! 2 yıl Alcatel Shine Lite modeli Türkiye’de 2 yıl Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler 2 yıl Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Tim Cook: Qualcomm para koparmaya çalışıyor, dava açmak zorunda kaldık 2 yıl Amazon hava yolu ağını güçlendirmek için dev bir merkez inşa edecek 2 yıl Daimler yeni bir sürücüsüz araç filosu için Uber ile ortaklık kurdu 2 yıl Apple milyonlarca avro vergi cezasını ödemedi 2 yıl İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı 2 yıl Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı 2 yıl Samsung'un yeni canavarı Galaxy Tab S3, 26 Şubat'ta tanıtılacak 2 yıl En çok satılan otomobil markalarında sürpriz sonuç 2 yıl İlginç hack girişimi: Hacker'lar otel odalarını uzaktan kilitleyip fidye istedi 2 yıl Yeni geliştirilen gözlüklerle presbiyopiye son! 2 yıl Elektrikli araç bataryaları 6 yılda %80 ucuzladı 2 yıl Visual Studio RC 2017’ye yeni güncelleme geldi 2 yıl Apple’dan tarihi iPhone satışı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sürdürülebilirlik stratejileri yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor Sonraki Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle 2 yıl Avatar filmlerinin senaryosu tamamlandı; çekimler başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy A7 2017 kutu açma ve ilk izlenimler 2 yıl Apple’ın yeni özelliği kişisel veri gizliliği ihlali yapıyor olabilir 2 yıl Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyecek 2 yıl Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi 2 yıl Ryzen işlemcilerin fiyatları hakkında yeni iddia [GÜNCELLEME] 2 yıl Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi 2 yıl Finans sektörünün yeni gözdesi Blockchain nedir, kullanım alanları nelerdir? 2 yıl Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike 2 yıl Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita 2 yıl Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi 2 yıl Asus'un 5.000 mAh pilli ZenFone 3s Max modeli önümüzdeki hafta tanıtılacak 2 yıl LG V20 inceleme "Ses ve görsel uzmanı" 2 yıl Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları 2 yıl Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak 2 yıl Wordpress’te ortaya çıkan 3 önemli güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Galaxy Note 7 halen popüler 2 yıl Google, Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak 2 yıl Meizu Pro 7 çift kenarı kavisli ekranla ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim