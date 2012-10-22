Surface, düşme testine tabi tutuldu

Microsoft'un daha önce kaykay olarak karşımıza çıkan Windows 8'li tableti Surface bu sefer de düşmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğunun göstermek için bir düşme testine tabi tutuldu.

Surface'in düşme testini sergilemek için yayınlanan videoda, tablet 76.2 santimetrelik(30 inç'lik) bir yükseklikten sert zemine düşüyor. Bu düşüş esnasında tablet 1080p video kaydı gerçekleştiriyor. Düşmenin ardından cihazın dış yüzeyi gösterilmese de, video çekme işleminin bu düşmenden pek de etkilenmediği görülüyor. Surface üzerinde gerçekleştirilen düşme testi videodan anlaşıldığı kadarıyla izole edilmiş bir ortamda gerçekleşiyor.

http://mobilitydigest.com/yup-if-you-drop-a-surface-it-will-bounce/