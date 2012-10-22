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Surface, düşme testine tabi tutuldu

6 yıl
2,6b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un daha önce kaykay olarak karşımıza çıkan Windows 8'li tableti Surface bu sefer de düşmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğunun göstermek için bir düşme testine tabi tutuldu.

Surface'in düşme testini sergilemek için yayınlanan videoda, tablet 76.2 santimetrelik(30 inç'lik) bir yükseklikten sert zemine düşüyor. Bu düşüş esnasında tablet 1080p video kaydı gerçekleştiriyor. Düşmenin ardından cihazın dış yüzeyi gösterilmese de, video çekme işleminin bu düşmenden pek de etkilenmediği görülüyor. Surface üzerinde gerçekleştirilen düşme testi videodan anlaşıldığı kadarıyla izole edilmiş bir ortamda gerçekleşiyor.

http://mobilitydigest.com/yup-if-you-drop-a-surface-it-will-bounce/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
teramit
bir microsoft ürünü önce çökme testine tabi tutulmalı

Betasından beri Win 7 kullanıyorum. Ne çöktü ne çökeni duydum. Sen Win 98 veya XP kullanıyorsan bilemem.
teramitbir microsoft ürünü önce çökme testine tabi tutulmalıBetasından beri Win 7 kullanıyorum. Ne çöktü ne çökeni duydum. Sen Win 98...
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nurettinaz 6 yıl
Testi başarıyla geçmiş
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teramit 6 yıl
infom@n
teramitbir microsoft ürünü önce çökme testine tabi tutulmalı
Ben daha bu güne kadar bilgisayarımdaki windows 7nin göçtüğünü görmedim. 2012 yılındayız windows 8 bile çıkıyor sen hangi yıldasın?

tanıtımında kilitlendi bu cihaz sen hangi gezegendensin
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teramit 6 yıl
infom@n
teramitbir microsoft ürünü önce çökme testine tabi tutulmalı
Ben daha bu güne kadar bilgisayarımdaki windows 7nin göçtüğünü görmedim. 2012 yılındayız windows 8 bile çıkıyor sen hangi yıldasın?

Tanıtımında çökmedi mi bu tablet ?
insanın aklına yazılım çökmesi deyince ilk akla gelen firmanın bu imajı silmesi baya uzun sürer.
1 Yanıt Yanıtla
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infom@n 6 yıl teramit
teramit

infom@n

teramitbir microsoft ürünü önce çökme testine tabi tutulmalı
Ben daha bu güne kadar bilgisayarımdaki windows 7nin göçtüğünü görmedim. 2012 yılındayız windows 8 bile çıkıyor sen hangi yıldasın?


Tanıtımında çökmedi mi bu tablet ?
insanın aklına yazılım çökmesi deyince ilk akla gelen firmanın bu imajı silmesi baya uzun sürer.


Windows 8 BETA+ henüz seri üretime alınmamış, üstünde çalışanların test yaptığı bir cihazdan bahsediyorsunuz.
Apple gibi "bu cihazı şimdi marketten alabilirsiniz" cümlesini kurabilecek bir zamanlamada tanıtım yapsalar bu talihsizlikler olmazdı. O alet kitlendi ya şimdi bütün surface bilgisayarlar kitlenir:)
mantığınız bu:

Birde mesela android tablet üreticisi eline alıyor parçalarını hepsini topluyor birde üstüne android kuruyor hop hiç takılmadan çökmeden sorun çıkarmadan tıkır tıkır çalışıyor.
Apple'da da böyle
ilk prototip bile sorunsuz çalışıyor


Değil Mİ?
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infom@n 6 yıl
teramit
bir microsoft ürünü önce çökme testine tabi tutulmalı

Ben daha bu güne kadar bilgisayarımdaki windows 7'nin göçtüğünü görmedim. 2012 yılındayız windows 8 bile çıkıyor sen hangi yıldasın?
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pohuman 6 yıl
Yılın haberi!! Bu kadar mı düştün DH? :pfff..
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Elmeti 6 yıl
O kadar insan toplanmış, uzaylılarla bağlantıya geçmişler. O nasıl bakıştır öyle?!
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cengizhan1903 6 yıl
bu kadar dayaniklilik testi yeter , birazda performans testi yapsaniz?
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alaz1903 6 yıl
demirparcasi
Saçma bir test. Piyasadaki en ucuz Çin malı tabletler dahi bu düşme testini geçer. Önemli olan ekrana veya kasada bir hasar olup olmadığı yoksa kameraya bir zarar gelmesi düşük bir olasılık. Ayrıca testin düşme yüksekliği ve zemin sertliği çok önemli. Bunların hiç bir bu testte belirtilmemiş.

Yorum yaptığınız haberi okuduğunuza emin misiniz?
"Surface'in düşme testini sergilemek için yayınlanan videoda, tablet 76.2 santimetrelik(30 inç'lik) bir yükseklikten sert zemine düşüyor"
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Gopc@ 6 yıl
FERFEROS
Saçma bir test olmuş. Birde gözlük falan takmışlar, iyi güldüm. Görende bomba patlatıyorlar sanacak. :)

Labratuvar ortamında carbon fiber gözlük takmak mecburi olduğu için olmasın o sakın :) İlla bomba patlatmak için gözlük takılmıyor yani :D
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FERFEROS 6 yıl
Saçma bir test olmuş. Birde gözlük falan takmışlar, iyi güldüm. Görende bomba patlatıyorlar sanacak. :)
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demirparcasi 6 yıl
Saçma bir test. Piyasadaki en ucuz Çin malı tabletler dahi bu düşme testini geçer. Önemli olan ekrana veya kasada bir hasar olup olmadığı yoksa kameraya bir zarar gelmesi düşük bir olasılık. Ayrıca testin düşme yüksekliği ve zemin sertliği çok önemli. Bunların hiç bir bu testte belirtilmemiş.
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