Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak

Suriye, kendi uzay programını geliştirmek için hazırlıklara başladı. Uzay sektöründe söz sahibi olmak istediklerini belirten İletişim ve Teknoloji bakanı Iyad el Hatib, ilk yerli uyduyu önümüzdeki yıllarda yörüngeye yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
Suriye uzay araştırma dairesi Uzaktan Algılama Kamu Kurumu (GORS) ile bir araya gelen Hatib, Salı günü yaptığı açıklamalarda,"Suriye'nin bir uzay programına ihtiyacı var. GORS'un bu doğrultuda bir yol haritası çizmesi ve ilk yapay uydunun geliştirme sürecine başlaması gerekiyor. Diğer Arap ülkeleri gibi biz de ilk uydumuzu yörüngeye yerleştireceğiz." sözlerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"
GORS araştırmacılarının kendisine birçok proje sunduğunu da belirten Hatib, yapay uydunun fırlatılmasının bakanlığın öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre şimdiye kadar kendi uydularını uzaya gönderen Arap ülkeleri arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Katar ve Irak bulunuyor.
https://sputniknews.com/science/201812121070606586-syria-satellite-orbit-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Suriye uzay araştırma dairesi Uzaktan Algılama Kamu Kurumu (GORS) ile bir araya gelen Hatib, Salı günü yaptığı açıklamalarda,"Suriye'nin bir uzay programına ihtiyacı var. GORS'un bu doğrultuda bir yol haritası çizmesi ve ilk yapay uydunun geliştirme sürecine başlaması gerekiyor. Diğer Arap ülkeleri gibi biz de ilk uydumuzu yörüngeye yerleştireceğiz." sözlerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"
GORS araştırmacılarının kendisine birçok proje sunduğunu da belirten Hatib, yapay uydunun fırlatılmasının bakanlığın öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre şimdiye kadar kendi uydularını uzaya gönderen Arap ülkeleri arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Katar ve Irak bulunuyor.
https://sputniknews.com/science/201812121070606586-syria-satellite-orbit-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Rusya şimdi Türkiye'nin başına bela olan dolaylı yoldan Amerikan güdümüne girerek Rusya'nın da bölgedeki çıkarlarını tehdit eden YPG'yi Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetini kullanarak Türkiye üzerinden tasfiye etmeye çalışıyor.Zaten Ağustos 2016 yılında yapılan ilk Fırat Kalkanı operasyonu da Rusya'nın desteği alınarak yapılmıştı..Keza Afrin harekatı da Rus birliklerinin Afrinden çekilmesi sayesi ile yapılabilmişti.Rusya Amerikan güdümüne giren YPG'yi Türkiye vasıtasıyla bir güzel sopaya çektiğini söylemek mümkün.Sonuçta bu ilişkiden şuan için hem Türkiye hem de Rusya mutlu fakat bu durum daha nereye kadar gider belli değil.Zira Rusya Suriye'nin Kuzeyinin tamamen Türk kontrolü altına girmesine veya ÖSO kontrolüne girmesine göz yumacağını düşünmüyorum.Sonuçta Türkiye her ne kadar Batılı müttefiklerinden ayrı politikalar tesis etsede ülkesinde İncirlik üssünü,Kürecik üssünü barındıran,NATO'ya üye olan,dahası Suriye İç Savaşında Rusyanın açıkça desteklediği Şam yönetimine karşı düşmanlık besleyen bir ülke...Yani ülkenin Kuzeyin de Amerikan ve YPG tehditi ortadan kalktığı an Rusya'yı karşımızda bulacağımızı ve bu toprakların Şam rejimine geri iadesi konusunda baskı yapacağını söylemek hiçte hayalci bir yaklaşım değil...
Sonuç olarak Şam rejimi için savaş hemen hemen bitmiş durumda diyebiliriz.Ülkenin büyük bir kısmına sahipler..Kuzey kısmını da daha büyük bir aktöre Rusya'ya bırakmış durumdalar.Böyle bir durumda neden ülkeleri için gelecek planları yapmasınlar?Ayrıca bazı arkadaşlar ''Madem durumları bu kadar iyi kendi vatandaşlarını ülkelerine alsınlar'' demişler..Beyler Türkiye'deki mülteciler ya Şam rejimine muhalif olduğu için ülkeyi terk edenler,ya cezaevlerinden kaçanlar ya da artık Suriyede yaşamak istemeyenler...Zaten ülkemizdeki Suriyelilerin bu kadar çok olmasının nedeni aslında Batıdaki sınırları kapatmamızdan kaynaklanıyor.Defalarca söyledim şu Batıdaki sınırları biraz gevşetsek Türkiye'deki Suriyeli oranı milyonlardan 200-100 bin'e kadar geriler..
Abe ben Suri, Esad bizi uzaya bom bom.
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