Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak

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"Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"

https://sputniknews.com/science/201812121070606586-syria-satellite-orbit-launch/

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Suriye, kendi uzay programını geliştirmek için hazırlıklara başladı. Uzay sektöründe söz sahibi olmak istediklerini belirten İletişim ve Teknoloji bakanı Iyad el Hatib, ilk yerli uyduyu önümüzdeki yıllarda yörüngeye yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.Suriye uzay araştırma dairesi Uzaktan Algılama Kamu Kurumu (GORS) ile bir araya gelen Hatib, Salı günü yaptığı açıklamalarda,"Suriye'nin bir uzay programına ihtiyacı var. GORS'un bu doğrultuda bir yol haritası çizmesi ve ilk yapay uydunun geliştirme sürecine başlaması gerekiyor. Diğer Arap ülkeleri gibi biz de ilk uydumuzu yörüngeye yerleştireceğiz." sözlerini kullandı.GORS araştırmacılarının kendisine birçok proje sunduğunu da belirten Hatib, yapay uydunun fırlatılmasının bakanlığın öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi.Sputnik'te yer alan habere göre şimdiye kadar kendi uydularını uzaya gönderen Arap ülkeleri arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Katar ve Irak bulunuyor.