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Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak

Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı Iyad el Hatib, bir uzay programı başlatmalarının vaktinin geldiğini söyledi. Hatib, ilk yerli uyduyu önümüzdeki yıllarda fırlatmak istediklerini belirtiyor.
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Suriye, kendi uzay programını geliştirmek için hazırlıklara başladı. Uzay sektöründe söz sahibi olmak istediklerini belirten İletişim ve Teknoloji bakanı Iyad el Hatib, ilk yerli uyduyu önümüzdeki yıllarda yörüngeye yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Suriye uzay araştırma dairesi Uzaktan Algılama Kamu Kurumu (GORS) ile bir araya gelen Hatib, Salı günü yaptığı açıklamalarda,"Suriye'nin bir uzay programına ihtiyacı var. GORS'un bu doğrultuda bir yol haritası çizmesi ve ilk yapay uydunun geliştirme sürecine başlaması gerekiyor. Diğer Arap ülkeleri gibi biz de ilk uydumuzu yörüngeye yerleştireceğiz." sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"
GORS araştırmacılarının kendisine birçok proje sunduğunu da belirten Hatib, yapay uydunun fırlatılmasının bakanlığın öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre şimdiye kadar kendi uydularını uzaya gönderen Arap ülkeleri arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Katar ve Irak bulunuyor.

https://sputniknews.com/science/201812121070606586-syria-satellite-orbit-launch/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 5 ay en beğenilen
Surileri postaladılar tabi bize , bütçe açıldı adamlarda.
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***Respect*** 5 ay
Şam’da namaz kılacağız diyordunuz, şimdi araplar Ankara’da namaz kılıyor. Ağustos ayında Suriye dışişleri bakanı, “Hatay’ı geri alacağız” demişti. Adamlar bütün cezaevlerini boşalttı, bütün çöpleri teröristleri bize kaktırdı, arkalarındaki Rusya ve İran’ın desteklemesiyle ülke ekonomisi düzelmeye başlayınca da ilerisi için plan hazırlama safhasına geçtiler ve ilk hedefleri de Türkiye. Geçmiş olsun, emeği geçenler kına yaksın.
Şam’da namaz kılacağız diyordunuz, şimdi araplar Ankara’da namaz kılıyor. Ağustos ayında Suriye dışişleri bakanı, “Hatay’ı geri alacağız” demişti. Adamlar bütün...
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12 Angry Men 5 ay
Esad ne akıllı bir lider be. Ülkesindeki gereksiz insanları ve tecavüzcü tacizcileri bize gönderdiler. Güya Şama girip namaz kılacaktık ama şam bize girdi.
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BaDRuLe 5 ay
Uydu ile birlikte bizim ülkedeki suriyelileri de bi yörüngeye yerleştirseler keşke.
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Long Nightt 5 ay
Suriye rejimi ülke genelinde kontrolü tekrar sağladı.Ellerin de bulunmayan yer sadece ülkenin Kuzey kısmı.Suriyenin Kuzeyinde Türk ordusu ve Türkiye'nin desteklediği ÖSO ile Amerikanın desteklediği YPG ile dolaylı yoldan desteklediği İŞİD var.Bu çerçeveden olaya baktığımızda ülkenin geri kalanı Şam rejimi kontrolüne girdiğini söylemek mümkün.Dolayısıyla Şam rejimi gelecek için planlar kurmaya başlaması doğal zira ülkenin Kuzey sınırlarındaki çıkarlarını Rusyaya havale etmiş durumdalar.Çünkü Şam rejimi ne tek başına Türk ordusu ve onun desteklediği ÖSO ile mücadele edebilir ne de Amerikanın desteklediği YPG ile mücadele edebilir.
Rusya şimdi Türkiye'nin başına bela olan dolaylı yoldan Amerikan güdümüne girerek Rusya'nın da bölgedeki çıkarlarını tehdit eden YPG'yi Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetini kullanarak Türkiye üzerinden tasfiye etmeye çalışıyor.Zaten Ağustos 2016 yılında yapılan ilk Fırat Kalkanı operasyonu da Rusya'nın desteği alınarak yapılmıştı..Keza Afrin harekatı da Rus birliklerinin Afrinden çekilmesi sayesi ile yapılabilmişti.Rusya Amerikan güdümüne giren YPG'yi Türkiye vasıtasıyla bir güzel sopaya çektiğini söylemek mümkün.Sonuçta bu ilişkiden şuan için hem Türkiye hem de Rusya mutlu fakat bu durum daha nereye kadar gider belli değil.Zira Rusya Suriye'nin Kuzeyinin tamamen Türk kontrolü altına girmesine veya ÖSO kontrolüne girmesine göz yumacağını düşünmüyorum.Sonuçta Türkiye her ne kadar Batılı müttefiklerinden ayrı politikalar tesis etsede ülkesinde İncirlik üssünü,Kürecik üssünü barındıran,NATO'ya üye olan,dahası Suriye İç Savaşında Rusyanın açıkça desteklediği Şam yönetimine karşı düşmanlık besleyen bir ülke...Yani ülkenin Kuzeyin de Amerikan ve YPG tehditi ortadan kalktığı an Rusya'yı karşımızda bulacağımızı ve bu toprakların Şam rejimine geri iadesi konusunda baskı yapacağını söylemek hiçte hayalci bir yaklaşım değil...
Sonuç olarak Şam rejimi için savaş hemen hemen bitmiş durumda diyebiliriz.Ülkenin büyük bir kısmına sahipler..Kuzey kısmını da daha büyük bir aktöre Rusya'ya bırakmış durumdalar.Böyle bir durumda neden ülkeleri için gelecek planları yapmasınlar?Ayrıca bazı arkadaşlar ''Madem durumları bu kadar iyi kendi vatandaşlarını ülkelerine alsınlar'' demişler..Beyler Türkiye'deki mülteciler ya Şam rejimine muhalif olduğu için ülkeyi terk edenler,ya cezaevlerinden kaçanlar ya da artık Suriyede yaşamak istemeyenler...Zaten ülkemizdeki Suriyelilerin bu kadar çok olmasının nedeni aslında Batıdaki sınırları kapatmamızdan kaynaklanıyor.Defalarca söyledim şu Batıdaki sınırları biraz gevşetsek Türkiye'deki Suriyeli oranı milyonlardan 200-100 bin'e kadar geriler..
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Ohol Oula 5 ay
Orada da derler artık:
Abe ben Suri, Esad bizi uzaya bom bom.
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MonitörKertenkelesi 5 ay
Bizdeki hükümetin herhalde yaptığı en saçma ve en salak şey bir başka ülkenin içişlerine karışıp, ülkelerini karıştırıp iç savaş çıkartmak oldu. Oldu da ne oldu ne kadar muhalif var ise bize doldu. Aynısını Avrupa ve ABD'de Türkiyenin içişlerine karışarak karıştırarak yaptı ne kadar muhalif varsa kendisine gitti, mültecisi oldu. Yakında onlar da bu insanlardan yakınır geri ülkelerine dönsün derler. Hayat etme bulma dünyası.
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kenbalx 5 ay
Esad deaşın ypg nin elindeki topraklardan vaz geçti heralde. Keyfi yerinde uzay programı filan istiyor. Bizim burdaki suriyelileri kandırıp oraya gönderip öz suriye devletini kurdurmak lazım. Başka gitmez bunlar.
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DH Misafiri 5 ay
Nerde it kopek var memleke soktular bunu da adim gibi biliyorum bilerek yaptilar
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Fashionality 5 ay
adamlar yararsiz fazlaliklari atti, simdi uzaya cikiyor
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Boldrex 5 ay
Yakında biz oraya mülteci olarak gideriz ??
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DarthLuca 5 ay
Ne kadar hırsız uğursuz suriyeli varsa biz baktığımız için değil uydu fırlatmak, marsa bile inerler
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xxlor 5 ay
Bazıları o zaman Suriyelileri alsın diyorda . Zaten esad Suriyelilere ülkeye çağırdı suriyeliler dönmüyor ülkesine
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