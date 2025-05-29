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    Kalyon ve Cengiz Enerji, Suriye’de 1 GW’lık güneş enerjisi santrali kuracak

    Suriye'nin 7 milyar dolarlarlık dev enerji anlaşması imzalandı. Kalyon Enerji ve Cengiz Enerji, Suriye'nin güneyinde 1.000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek.

    Kalyon ve Cengiz Enerji Suriye’de 1 GW’lık güneş santrali kuracak Tam Boyutta Gör
    Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ülke genelinde yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Suriye, yeni enerji santrallerinin kurulması için aralarında Kalyon ve Cengiz Enerji’nin yer aldığı uluslararası konsorsiyumla 7 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

    Katarlı UCC Holding’in liderliğini üstlendiği dört şirketli konsorsiyumda Türkiye’den Kalyon Enerji, Cengiz Enerji ve ABD’den Power International şirketleri yer alıyor. Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın katılımıyla 7 milyar dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı.

    Anlaşmaya göre Kalyon ve Cengiz Enerji, Suriye’nin güney şehirlerine toplam 1.000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek. Santralin kurulumunun iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Kalyon Enerji, Konya'da 1.360 MW kapasiteli Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurmuştu. Santralde yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

    UCC Holding liderliğindeki konsorsiyum toplam 4.000 MW kapasiteli dört adet doğal gaz kombine çevrim (CCGT) santali inşa edecek. Bu santralin üç yılda kurulması planlanıyor.

    Kalyon ve Cengiz Enerji Suriye’de 1 GW’lık güneş santrali kuracak Tam Boyutta Gör
    Toplam 5 GW (gigawatt) kurulu gücündeki iki projenin tamamlanmasının ardından yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Suriye’nin ihtiyacının yarısından fazlası karşılanacak.

    Suriye’de 2011 yılında 9,5 GW kurulu güç bulunurken 14 yıllık savaşın ardından kurulu güç kapasitesi 1,6 GW’a kadar geriledi. Ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, bu anlaşmanın Suriye’deki enerji ve elektrik sektöründe bir dönüm noktasını temsil eden tarihi anlaşma olduğuna vurgu yaptı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/syria-signs-7-billion-power-deal-with-qatars-ucc-holding-led-consortium-2025-05-29/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/suriyenin-enerji-sektorune-7-milyar-dolarlik-yatirim-icin-imzalar-atildi/3583657
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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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