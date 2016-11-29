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Suyu kaynama noktasının üzerinde dondurdular

Su normal şartlar altında 100 Celcius derecede kaynar, 0 derecede donar diye öğrenmiştik. Basıncı değiştirdiğimizde veya karışım yaptığımızda bu değerler değişiyordu. Peki 105 derecede donan su nedir?
2 yıl
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28
Diğer Bilim ve Teknoloji
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Bilim insanları şaşırtmaya devam ediyor. Biz suyu normal şartlar altında 100 derecede kaynar, 0 derecede donar diye öğrenmiştik. Basınç değişimi olduğunda veya tuz vs. kattığımızda kaynama, donma noktası değişir diye biliyorduk. 

Gaz yerine katı hale geçiş 

 MIT'den Michael Strano'nun açıklamasına göre eğer bir sıvıyı nanocavity'de (bir nanotüp yapısı) sınırlarsanız faz davranışını değiştirebilirsiniz. Bu grubun bu bilgiye dayanarak yaptığı araştırma sonucunda suyu 222 Fahrenheit (105 Celcius) derecede kaynama sıcaklığının üzerinde katı hale geçirmeyi başardılar.
 Kendi beklentilerini dahi aşan başarıda sonuçlar elde edilmesi ekibi oldukça sevindirmiş olsa gerek. Zira bu denli net gözlemlenebilir sonuçlar beklemiyorlarmış. 
 Ekip Vibrational Spectroscopy(Titreşimsel Spektroskopi) tekniği ile nanotüplerdeki hapsedilmiş suyun katı hale geçmesini onaylarken "buz" deme konusunda kararsızlar. "Tam bir buz değil ancak buz benzeri bir faz" olarak nitelendiriyorlar. İletken su kablolar gibi bazı yeni teknolojilere de önayak olabileceği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2016/11/29/nanotubes-can-turn-water-solid-when-it-should-be-boiling/?sr_source=Twitter Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
++++ basınç altında donması normaldir !
---- basınç altında kaynaması normaldir !
bu ülkede adam gibi fen eğitimi olmadığı için bu haberi bir şey sananlar boldur :)
++++ basınç altında donması normaldir !---- basınç altında kaynaması normaldir !bu ülkede adam gibi fen eğitimi olmadığı için bu haberi bir şey sananlar...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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SEO-Uzmanı 2 yıl murdocklawless
murdocklawless

sıvı metal geliyor. T-1000 ler yolda.

civa nedir bilir misin !? :)
1 Yanıt Yanıtla +22
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spenx01 2 yıl SEO-Uzmanı
Orijinalden alıntı: playstyle

++++ basınç altında donması normaldir !

---- basınç altında kaynaması normaldir !

bu ülkede adam gibi fen eğitimi olmadığı için bu haberi bir şey sananlar boldur :)

burada soz konusu olan sey basinc degil. buna lise fizigi yetmez :) burda olan sey su molekullerinin dizilimini degistirip onlarin duzensiz hale gecmelerini engelleyen bir yapiya hapsetmeleri. molekuller arasi baglar onemli :)
Orijinalden alıntı: playstyle++++ basınç altında donması normaldir !---- basınç altında kaynaması normaldir !bu ülkede ada...
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Yanıtla +17
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Alienberg 2 yıl
adamlar işi biliyor
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kucuker34 2 yıl
Bizim türk milleti herşeyi biliyor. Mutlaka bu konu hakkında bilgi sahibi olan duayenler çıkacaktır :)
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eulogy 2 yıl
Arkadaş şaşırdınız anladık fakat şunu anlamadık;
Hiç mi ortaokulda, lisede vakumlu bir destilasyon düzeneği görmediniz, kurmadınız?
Hiç mi bu düzenekle oda sıcaklığında su kaynatmadınız?
Bir şey daha eklemek isterim.
İnsanoğlu yeni bir fenomenle karşılaştığında en az şaşıran bilim insanlarıdır. Bilim insanı yeni, alışılagelmedik şeylerin, spesifik durumların, fenomenlerin oluşmasının beklentisi içerisindedir. Zaten doğanın mekanizmasını bu fenomenler ile çözmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir.
Örneğin, ışığın ve sonrasında ışının doğasını keşfetmek için prizmada kırılımını gözlemlemek, sıcaklığı belirlemek gibi. Ya da kuantum ve görecelilik teorilerini birleştirmek için karadelikleri temel almak gibi.
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kadirirdem 2 yıl
basınç altında normal...
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Captain_Ivy 2 yıl
Forum kimyacı kaynıyormuş ya.. :)
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sendemail 2 yıl
Su ; sıvı halden katı hale geçince genleşiyor,katı halden sıvı hale geçince de büzüşüyor ,hacmi küçülüyor...Başka hiçbir sıvı böyle değil.
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asosyal mühendis 2 yıl
110 derede suyun buz halini düşünemedim aynı şekilde katı halini de. muhtemelen 110 derecelik sıcak bir cam gibi bir şey. soğuduğunda acaba ne oluyor? asıl merak ettiğim bu. en azından ir video şeklinde gösterilseymiş iyi olurdu.
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BekirHan 2 yıl
Spektroskopi ile yapılan şey aslında sıvı fazdaki suyu oluşturan molekürlerin sahip olduğu öz ve kinetik enerjileri farklı teknikler uygulayarak sıfırlamak. Bağlar üzerindeki kinetik enerji sıfırlandığında kütleler rijit/hareket edemez bir hal alıyor. Ve katı gibi davranıyor. Buna ne kadar doğru bilmiyorum ama tüm hareket serbestlikleri sınırlandırılmış sıvı da diyebiliriz. Zaten bilim adamlarının fazı isimlendirememsi bundan kaynaklanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Inv21 2 yıl BekirHan
BekirHan

Spektroskopi ile yapılan şey aslında sıvı fazdaki suyu oluşturan molekürlerin sahip olduğu öz ve kinetik enerjileri farklı teknikler uygulayarak sıfırlamak. Bağlar üzerindeki kinetik enerji sıfırlandığında kütleler rijit/hareket edemez bir hal alıyor. Ve katı gibi davranıyor. Buna ne kadar doğru bilmiyorum ama tüm hareket serbestlikleri sınırlandırılmış sıvı da diyebiliriz. Zaten bilim adamlarının fazı isimlendirememsi bundan kaynaklanıyor.

En doğru açıklama bu olmuş
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comarsavar 2 yıl
İMAM HATİPLER KAPATILSIN!
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Eminn72 2 yıl comarsavar
burada adamlar bilimsel bir konu tartışıyorlar
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mutercim 2 yıl
Dilinizi eşek arısı soksun. Santigrat derece, "Celcius" değil. Türkçesi olmayan bir terim olsa anlayacağım. İnsan kendi dilini bu kadar mı bilmez.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ULYSES 2 yıl mutercim
mutercim
Dilinizi eşek arısı soksun. Santigrat derece, "Celcius" değil. Türkçesi olmayan bir terim olsa anlayacağım. İnsan kendi dilini bu kadar mı bilmez.

Santigrad derece diye bir sıcaklık birimi yoktur. Doğrusu celcius dur. Grad enerji birimidir. Grad derece diye birşey yoktur. Bu ucube terim dilimize hava durumu sunucuları tarafından yerleştirildi.
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