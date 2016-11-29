Suyu kaynama noktasının üzerinde dondurdular

Bilim insanları şaşırtmaya devam ediyor. Biz suyu normal şartlar altında 100 derecede kaynar, 0 derecede donar diye öğrenmiştik. Basınç değişimi olduğunda veya tuz vs. kattığımızda kaynama, donma noktası değişir diye biliyorduk.

Gaz yerine katı hale geçiş

MIT'den Michael Strano'nun açıklamasına göre eğer bir sıvıyı nanocavity'de (bir nanotüp yapısı) sınırlarsanız faz davranışını değiştirebilirsiniz. Bu grubun bu bilgiye dayanarak yaptığı araştırma sonucunda suyu 222 Fahrenheit (105 Celcius) derecede kaynama sıcaklığının üzerinde katı hale geçirmeyi başardılar.

Kendi beklentilerini dahi aşan başarıda sonuçlar elde edilmesi ekibi oldukça sevindirmiş olsa gerek. Zira bu denli net gözlemlenebilir sonuçlar beklemiyorlarmış.

Ekip Vibrational Spectroscopy(Titreşimsel Spektroskopi) tekniği ile nanotüplerdeki hapsedilmiş suyun katı hale geçmesini onaylarken "buz" deme konusunda kararsızlar. "Tam bir buz değil ancak buz benzeri bir faz" olarak nitelendiriyorlar. İletken su kablolar gibi bazı yeni teknolojilere de önayak olabileceği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2016/11/29/nanotubes-can-turn-water-solid-when-it-should-be-boiling/?sr_source=Twitter