Swatch'dan voleybol oyuncularına özel yeni akıllı saat Touch Zero One

Saatin çıkış tarihi henüz belirtilmedi ancak fiyatının 159$ seviyesinde olacağı söyleniyor. Touch Zero One'ın plaj voleybolu temalı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ünlü saat üreticisi Swatch'ın bir süredir akıllı saat pazarına girmesi bekleniyordu, ancak şirket bu pazara girişini biraz farklı bir yaklaşımla gerçekleştirdi. Voleybol oyuncuları için geliştirdiği yeni akıllı saati Touch Zero One'ı duyurdu.Amatör veya profesyonel olması farketmeden tüm voleybol sporuyla ilgilenenlerin kullanabileceği saat bu doğrultuda özelleştirilmiş durumda. Kullanıcılar dilerse kendi seviyelerine göre günlük hedeflerini görebilirken plaj voleybolu oynarken de saati takarak performanslarını takip edebilecekler.Sporcunun topa vuruş hızı, kaç kez alkışladığı, kaç adım attığı ve ne kadar mesafe katettiği ve kaç kalori yaktığı gibi bilgileri hesaplayabilen Touch Zero One ayrıca diğer akıllı saatler gibi akıllı telefonlarla da iletişime geçebiliyor. Ayrıca akıllı saatin en büyük özelliklerinden birisi şarjının bir ay kadar gidebilmesi.