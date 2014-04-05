Symantec'de sular durulmuyor





Yıllardır bilgisayar güvenliği konusunda faaliyet gösteren ve Norton 360 popüler güvenlik yazılımlarını geliştiren Symantec, son dönemde mali açıdan sarsıntılar yaşıyor.





PC pazarında yaşanan gerileme, yeni Windows bilgisayarlarında güvenlik yazılımlarının hediye edilmesi ve kızışan rekabet gibi nedenlerden ötürü bu yıl gelirlerde düşüş bekleyen Symantec, bunun üzerine yazılımlarının yeni tehditleri tespit etmede yavaş kalması da eklenince tüketici ilgisini kaybetmeye başladı.





Yeniden yapılanma sürecinde geçen yıl 1000 çalışanın işine son verilmişti. Ancak pazarlama konusunda yaşanan sıkıntılar ve gelirlerdeki kayıplar nedeniyle CEO Steve Bennett'in görevine geçen ay son verilmişti.





Reuters tarafından verilen bilgilere göre Symantec, Bennett'in kovulması sonrası hissedarların tepkisine karşı kendisini savunmak ve şirketin düze çıkarılması için farklı opsiyonları değerlendirmek amacıyla JPMorgan yatırım bankasına görev verdi.





Symantec güvenlik yazılımları geliştirmesinin yanında 2005 yılında 10 milyar dolar karşılığı satın aldığı Veritas ile veri depolama hizmeti de vermeye başlamıştı. Hissedarlar ve analiz uzmanları veri depolama bölümünün elden çıkarılarak sadece güvenlik konusuna yoğunlaşılmasını istiyor.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-04/symantec-said-to-hire-jpmorgan-to-seek-options.html