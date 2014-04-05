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Symantec'de sular durulmuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Symantec'de sular durulmuyor

Yıllardır bilgisayar güvenliği konusunda faaliyet gösteren ve Norton 360 popüler güvenlik yazılımlarını geliştiren Symantec, son dönemde mali açıdan sarsıntılar yaşıyor. 

PC pazarında yaşanan gerileme, yeni Windows bilgisayarlarında güvenlik yazılımlarının hediye edilmesi ve kızışan rekabet gibi nedenlerden ötürü bu yıl gelirlerde düşüş bekleyen Symantec, bunun üzerine yazılımlarının yeni tehditleri tespit etmede yavaş kalması da eklenince tüketici ilgisini kaybetmeye başladı.

Yeniden yapılanma sürecinde geçen yıl 1000 çalışanın işine son verilmişti. Ancak pazarlama konusunda yaşanan sıkıntılar ve gelirlerdeki kayıplar nedeniyle CEO Steve Bennett'in görevine geçen ay son verilmişti. 

Reuters tarafından verilen bilgilere göre Symantec, Bennett'in kovulması sonrası hissedarların tepkisine karşı kendisini savunmak ve şirketin düze çıkarılması için farklı opsiyonları değerlendirmek amacıyla JPMorgan yatırım bankasına görev verdi.

Symantec güvenlik yazılımları geliştirmesinin yanında 2005 yılında 10 milyar dolar karşılığı satın aldığı Veritas ile veri depolama hizmeti de vermeye başlamıştı. Hissedarlar ve analiz uzmanları veri depolama bölümünün elden çıkarılarak sadece güvenlik konusuna yoğunlaşılmasını istiyor.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-04/symantec-said-to-hire-jpmorgan-to-seek-options.html Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
Sen zorla milletin pc sine (alavare dalavare ile) gir , kendini kurdurtmak zorunda bırak, kaldırmak istendiğinde 100 bahane say ve hatta onada izin verme, pc yi eşşeğe çevir, bi po...a yarama ondan sonra vay efendim niye böyle oldu. Fiyatınıza değinmiyorum bile. Eskiden virus programı vardı şimdi işletim sistemi gibi bişi oldular...
Sen zorla milletin pc sine (alavare dalavare ile) gir , kendini kurdurtmak zorunda bırak, kaldırmak istendiğinde 100 bahane say ve hatta onada izin verme, pc yi...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
99-2000 li yıllarda format atmadan kalkmıyordu.
O zamandan beri beğenmiyorum.
Birde çok kasıyordu.
Bana göre iyi antivirüs Programı yoktur.
Dikkatli kullanıcı vardır.
99-2000 li yıllarda format atmadan kalkmıyordu.O zamandan beri beğenmiyorum.Birde çok kasıyordu.Bana göre iyi antivirüs Programı yoktur.Di...
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fatihkan 5 yıl
Virüsü icat edip yayan zihniyetin yarattığı bir sektör antivirüs yazılımcılığı. Batmasında bir sakınca görmüyorum.
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wolfestein 5 yıl
Hp laptop aldigimda kurulu gelmişti. Biraz kullanıp sonra kaldirmistim.
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Olgu.Sezer 5 yıl
Bundan sonra bence şirketler güvenlik yazılımı konusunda ince noktalara ve ayrıntılara dikkat etmese prim yapması ve rehabet görmesi zor.."Norton gibi"..
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MegaWolt38 5 yıl
Kaspersky gibi dinozoru savunanlar varya k.çıma gülüyorum onlara.
Norton u kullanmadan yorum yapanlar nasıl da belli. Norton eskiden belaydı 8-10 sene önce ama 2010 dan beri program tamamen değişti ve boşta 5-6mb ram kullanıyor. Güncellemesi sessiz sedasız, kasmıyor, arayüzü çok kullanışlı, virüs tespiti ve ince ayar seçeneği fazla...Kaspersky Norton un 8-10 sene önceki halinda....yani kendisi virüslerden zararlı..
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black_flood 5 yıl
symantec firmasını hiç ama hiç sevmem bulduğum yerde kökünü kazırım ama her ne kadar beğenmesem de kötü görsem de symantec olmazsa yada başka firmalar olmazsa rekabet olmaz rekabet olmazsa da tekel oluşur. tekel oluştuğunda ise tekel kimdeyse onun istedikleri olur ama rakipleri olursa kafasına göre parayı veren düdüğü çalar diyemez. symantec yılların firması ben 2003 versiyonundan beridir her versiyonunu görüp kullanarak denedim ama symantec maalesef gelişime açık bir firma değil arkadaşlar eğer açık ise neden belli başlı firmaların ürettiği antivirüsler gibi çok can alıcı özellikler ile donatılarak koruma sağlanmıyor ?? örneğin kurumsal cephe de tam 8 yıldır tık yok yaw yuh artık web filitresi yok detaylı sistem managment yok raporlama yok ( raporlama derken virüs olayı değil kullanıcı faaliyet raporlaması ) bu omurganın baş bileşenleri olmadıktan sonra düz antivirüs yazılımının ne anlamı kalıyor ki zaten diğer firmalarda yapabilmekte bu işi. bireysel ürünleride aynı şekilde sıkıntılı güvenlik duvarı aklına estiği zaman çalışıyor aklına estiği zamanda ne yaparsanız yapın rule olarak illa benim dediğim diyor bu kadar agresif ve saçma bir mantıkla gittiği sürece symantec daha çok kaybeder.
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mesci_663 5 yıl
Nortona hızlı diyenin bilgisayarı yüksek donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Comodo bile nortonun bulamadığı virüsleri buluyor. Onun bulamadığını da başkası buluyor. İşin içinden çıkılması çok zor.
Ya linux a geçecez ya da mac lere
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mehmetaksakal 5 yıl
Bence en iyi virüs programı
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Cool_psy 5 yıl
Sayın Mesut Çevik,
Bu şekilde yanlı haber yapılmasının önüne geçerseniz, sevinirim. Donanım haberin güvenilir bir teknoloji sitesi kalması dileğiyle...
Not: Yanlı yazılan ifade: "bunun üzerine yazılımlarının yeni tehditleri tespit etmede yavaş kalması" sizinde bildiğiniz gibi AV-Comparatives sonuçlarında farklı güvenlik modülü testlerinde Symantec daima en iyilerden biri olmuştur...Norton benim şirketim değil ancak yanlı habere karşıyım diğer sitelerden farkınız olmalı :)
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rtsbora 5 yıl
Evet, Symantec yazılımları eskilerde sistemi çok kasardı ama 2010 ve sonraki sürümlerde köklü değişikliklere gidildi ve Norton piyasadaki en hafif güvenlik yazılımlarından biri konumuna geldi. Burda kötüleyen kişiler de genelde çok eskilerde kalan tecrübelerinden bahsetmişler. Şu an için Norton'un tek kusuru retail fiyatlarının pahalı olması. Bunu da internet kampanyalarını takip ederek aşabilirsiniz. Geçen sene Türkiye sitesi NIS 2012 - 3User/1Pc keyini 12 liraya sattı. Yine geçen sene Amazon.com'da aynı keyi 10 dolara satıldı. Aslında marketlerdeki retail ürünler de böyle uygun fiyatlara satılsa herkes alıp kullanır ve "çok kasıyor yaaa" efsanesi de yıkılmış olur.
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Darklord Sauron 5 yıl
bilgisayarına norton kurulu gelen herkesin, "evlerine ateş düşsün" diye el kaldırırdığındandır. düşünün ki insanlar recovery çektikten sonra ilk işleri bu karın ağrısından kurtulmak.
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onur01651 5 yıl
Norton kadar güzeli var mı yaa, Siz o sayfaya sakıncalı bu sayfa kötü yazılım içeriyor diye o sayfayı açmayan antileri programdan mı sanıyorsunuz. Gelene geçene virüs var diyip dur dedikten sonra babamı koy o da dur der tipe bakıp.
KS i savunmuş adam, git bak bakım güncelleme dosyalarının boyutuna . 1 yılda yaklaşık 700-800mb falan güncellemiştir. Hayırdır lokal xp falan mı kurdun. Arsa falan mı satın aldın.
Nortonun tek beğenmediğim yönü yeni bir uygulama kuracağın zaman internete bağlanıp dosyayı analiz etmesi ( eğer int yavaşsa bu süre uzun oluyor ve benim desteklesem de en rahatsız olduğum nokta ).
Boş boş atmayın. Fiyatı pahallı o doğru ama diğerleri ile karşılaştırınca fiyatı olan yerde. Kaldı ki benim gibi önyüklü pclerden satın alırsınız 17.90liraya 3 PC için. Hem cebiniz hem kafanız rahat olur.


He bu arada yaklaşık 5 lisans hakkım var, isteyene paylaşabilirim. ( ücreti ödeyeceksiniz, ben anahtarı vereceğim., ya da hesabı geçici olarak paylaşacağım siz satın alıp anahtarlarınızı kullanacaksınız.)
Şu an aktiftir tüm hesaplar. Birini gösteriyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


3 kişi birleşip bi tane alabilirsiniz.Kişi başı 5.96 tl ye gelir.
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Mr.ED 5 yıl
Neredeyse her oem ürününün driver Cd'sinden çıkar. Virüs pc'ye girer tüm kaynakları sömürür fakat bizim program yan gelir yatar bir de üstüne üstlük utanmadan lisans için para ister. Vay efenim niye batıyoruz sorusunun yanıtıdır bu. Herhalde şirket CEO'su bile kendi yazılımlarını kullanmıyordur. Kullansaydı bu hallere gelmezlerdi.
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seven44 5 yıl
Norton internet security 2014
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bkaakco 5 yıl
Norton kaldırdıktan sonra Defender devreye girmiyordu artık ne çakallıklar yaptıysa. Ama hallettim, sandıkları kadar saf değilim. Sonraki 2 ay falan da amma yalvardılar e-mail ile nolur alın falan diye. Hadi len ordan dedim
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