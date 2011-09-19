Symbian Anna, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor

Haber Editörü
Nokia'nın 2016 yılına kadar destek sözü verdiği Symbian platformunun merakla beklenen güncellemesi Anna, sonunda ülkemizde de son kullanıcının kullanımına sunuluyor.
Bugünden itibaren bilgisayar üzerinden Ovi Suite aracılığıyla ya da doğrudan akıllı telefonlar üzerinden (OTA) yüklenebilen Anna güncellemesi, içerdiği iyileştirmeler ile Nokia N8, Nokia C7, Nokia C6-01 ve Nokia E7'nin sunduğu kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyor.
Symbian Anna'nın öne çıkan yenilikleri şöyle;
- Kullanıcı Arayüzü
- Daha canlı ikonlar
- QWERTY klavye ile yazı girişleri esnasında mesajları, internet sayfalarını, rehberi ya da mailleri görülebilmesine imkan veren bölünmüş ekran görünümü
- Dikey QWERTY klavye
- Çeşitli arayüz iyileştirmeleri
- Haritalar ve Navigasyon
- Daha gelişmiş arama fonksiyonu
- Toplu taşıma hatları
- Facebook, Foursquare ve Twitter desteği
- Hareket halindeyken daha rahat ve hızlı erişime imkan sunan internet tarayıcısı
- C7'de NFC donanımını aktif hale getirerek, kullanıcıların başta Nokia C7'ler olmak üzere birçok NFC destekli cihaz ile içerik paylaşımına izin verilmesi
- Microsoft Communicator Mobile ile anlık mesajlaşma
- Toplantı istek desteği de dahil olmak üzere E-posta geliştirmeleri
- Donanım hızlandırmalı şifreleme ile kurumsal anlamda güçlü güvenlik
- Firmaların yerel ağlarına erişebilmek isteyenler için IPSEC ve SSL VPN özelliği
Son kullanıcıya yönelik bu özelliklere ek olarak Symbian Anna'nın geliştiricilere sunduğu yeni özellikler şöyle;
- Flashlite 4
- Java Runtime 2.2
- Qt Mobility 1.1
- Qt 4.7
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Sen kimsin de Nokia kullananlara apaçi diyorsun peki? Evet ben de tekrarlıyorum, saçma sapan bir şekilde kendi kompleksleri sebebiyle Nokia marka telefon kullanan herkese apaçi diyenler adam olmaz!
Artık anlayın ulan anlayın, BU SADECE BİR T-E-L-E-F-O-N! Ve bizim hayatımıza telefonlarımız yön vermiyor, onlar sadece bizim eşyalarımız; sizin hayatlarınıza telefonlar yön veriyorsa, kimi bastırılmış yönlerinizi, eksiklerinizi telefon ile kapatmaya çalışıyorsanız onu bilemeyiz...
Okullar açıldı hadi bakalım okuluna git oku.