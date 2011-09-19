Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Symbian Anna, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor

7 yıl
7,6b
1
38
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Symbian Anna, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor
Tam Boyutta Gör

Nokia'nın 2016 yılına kadar destek sözü verdiği Symbian platformunun merakla beklenen güncellemesi Anna, sonunda ülkemizde de son kullanıcının kullanımına sunuluyor.

Bugünden itibaren bilgisayar üzerinden Ovi Suite aracılığıyla ya da doğrudan akıllı telefonlar üzerinden (OTA) yüklenebilen Anna güncellemesi, içerdiği iyileştirmeler ile Nokia N8, Nokia C7, Nokia C6-01 ve Nokia E7'nin sunduğu kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyor.

Symbian Anna'nın öne çıkan yenilikleri şöyle;

  • Kullanıcı Arayüzü
    • Daha canlı ikonlar
    • QWERTY klavye ile yazı girişleri esnasında mesajları, internet sayfalarını, rehberi ya da mailleri görülebilmesine imkan veren bölünmüş ekran görünümü
    • Dikey QWERTY klavye
    • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri
  • Haritalar ve Navigasyon
    • Daha gelişmiş arama fonksiyonu
    • Toplu taşıma hatları
    • Facebook, Foursquare ve Twitter desteği
  • Hareket halindeyken daha rahat ve hızlı erişime imkan sunan internet tarayıcısı
  • C7'de NFC donanımını aktif hale getirerek, kullanıcıların başta Nokia C7'ler olmak üzere birçok NFC destekli cihaz ile içerik paylaşımına izin verilmesi
  • Microsoft Communicator Mobile ile anlık mesajlaşma
  • Toplantı istek desteği de dahil olmak üzere E-posta geliştirmeleri
  • Donanım hızlandırmalı şifreleme ile kurumsal anlamda güçlü güvenlik
  • Firmaların yerel ağlarına erişebilmek isteyenler için IPSEC ve SSL VPN özelliği

Son kullanıcıya yönelik bu özelliklere ek olarak Symbian Anna'nın geliştiricilere sunduğu yeni özellikler şöyle;

  • Flashlite 4
  • Java Runtime 2.2
  • Qt Mobility 1.1
  • Qt 4.7
Symbian Anna, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor
Tam Boyutta Gör
Symbian Anna, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lepanto 7 yıl en beğenilen

silver021

Football Mania

silver021 Birileri halen symbianmı diyor vay be gözlerim yaşardı. :) En son nokia kaderine terkedilmişti diye biliyorum. Baksanıza sesleri haberleri bile bi taraf edildi. Symbian annası alsında bellesine çalsın bu vakitten sonra nokiadan adam olmaz. 3. dünya ülkelerine sattığı malların değeri kalmadı artık. halen bir kaç apaçi nin elinde görüyorum nokiayıyı o kadar. onlarda telefonu atıp tutup sallama sewdalısı gençlikten ötürü sadece. :)
merak etme symbian adam olur da onu böyle acımasız eleştiren fanatikler adam olmaz.


kardeş sende bi nokiapaçisin galiba. söylemlerine dikkat et. ! sen kime adam olmaz diyorsun ya. sen kimsin.


Sen kimsin de Nokia kullananlara apaçi diyorsun peki? Evet ben de tekrarlıyorum, saçma sapan bir şekilde kendi kompleksleri sebebiyle Nokia marka telefon kullanan herkese apaçi diyenler adam olmaz!
Artık anlayın ulan anlayın, BU SADECE BİR T-E-L-E-F-O-N! Ve bizim hayatımıza telefonlarımız yön vermiyor, onlar sadece bizim eşyalarımız; sizin hayatlarınıza telefonlar yön veriyorsa, kimi bastırılmış yönlerinizi, eksiklerinizi telefon ile kapatmaya çalışıyorsanız onu bilemeyiz...
silver021Football Maniasilver021 Birileri halen symbianmı diyo...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl

silver021
Birileri halen symbianmı diyor vay be gözlerim yaşardı. :) En son nokia kaderine terkedilmişti diye biliyorum. Baksanıza sesleri haberleri bile bi taraf edildi. Symbian annası alsında bellesine çalsın bu vakitten sonra nokiadan adam olmaz. 3. dünya ülkelerine sattığı malların değeri kalmadı artık. halen bir kaç apaçi nin elinde görüyorum nokiayıyı o kadar. onlarda telefonu atıp tutup sallama sewdalısı gençlikten ötürü sadece. :)

Okullar açıldı hadi bakalım okuluna git oku.
silver021Birileri halen symbianmı diyor vay be gözlerim yaşardı. :) En son nokia kaderine terkedilmişti diye biliyorum. Baksanıza sesleri h...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 7 yıl
neyapsa ne etse boş nokia başımız saholsun iyiuyu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar C6-01 Kullanıcısıyım Symbian Annayı Kurdum Fakat wlandan web Taramas Baslat Diyorum Tel Nete Girmiyor Wep de Açtığımda İse Ayarları Kontrol Edin Yazıyor.. 3 defa Tekrar Yükledim Sonuc Aynı Yanlız Hattan 0.facebooka girebiliyorum Benim gibiBöyle Bir Hata Yaşayan Varmı Bu Konuda Ne Yapmalıyım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavilim_ 7 yıl
serdary76
Arkadaşlar merhaba, Güzel bir güncelleme olduğu düşüncesindeyim ve hem gerçekten hızlandı hem de görselliği çok hoşuma gitti. Henüz internetini kullanamadım ama daha iyi olduğuna eminim. Fakat en büyük sorunum, yüklü uygulamalarım ve oyunlarım gitti :( özellikle deli gibi kastığım angry birdsüm :S Arkadaşım denedi ve oyun yeniden yüklendiğinde ise sıfırdan yüklenmiş gibi oluyormuş. Uygulama yöneticisi içerisinde bulunan Yüklü uygulamalar sekmesinde tüm eski yüklemelerimi görüyorum. Acaba bunları yeniden çağırma gibi bir şansım var mıdır? Yardımcı olabilirseniz sevinirim Teşekkürler :)

bende senin gibi güncelleme yaptım ve sende olduğu gibi herşey gitti şimdi asıl soruna gelince sorun burda bitmiyor (en azından bende) silinen oyunları tekrar yüklemeye çalıştığımda örneğin angry birds müzik çalarda kütüphaneyi yenile dediğinizde angry birdsin tün seslerini alıyor bir müzik olarak müzik kütüphanesine atıyor ve siz her müzik dinlemeye çalıştığınızda angry birdsin kuş seslerini dinliyorsunu ciyak ciyak diye bağırıyorlar bence ciddi bir sorun güncelleme yapılması gereken bir sorun... 2.si haritalarda yürüme ve sesli rehber sorunları var başka kimsdede çıkıyormu acaba merak ediyorum ve bunlar gibi bir kaç ufak tefek sorunlar var bu hatalar symbian anna kullanıcılarının hepsinde oluyormu cevap verebilecek veya sonun çözümü için yardımcı olabilecek birileri varmı_?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KieRoN 7 yıl mavilim_
mavilim_

serdary76

Arkadaşlar merhaba, Güzel bir güncelleme olduğu düşüncesindeyim ve hem gerçekten hızlandı hem de görselliği çok hoşuma gitti. Henüz internetini kullanamadım ama daha iyi olduğuna eminim. Fakat en büyük sorunum, yüklü uygulamalarım ve oyunlarım gitti :( özellikle deli gibi kastığım angry birdsüm :S Arkadaşım denedi ve oyun yeniden yüklendiğinde ise sıfırdan yüklenmiş gibi oluyormuş. Uygulama yöneticisi içerisinde bulunan Yüklü uygulamalar sekmesinde tüm eski yüklemelerimi görüyorum. Acaba bunları yeniden çağırma gibi bir şansım var mıdır? Yardımcı olabilirseniz sevinirim Teşekkürler :)

bende senin gibi güncelleme yaptım ve sende olduğu gibi herşey gitti şimdi asıl soruna gelince sorun burda bitmiyor (en azından bende) silinen oyunları tekrar yüklemeye çalıştığımda örneğin angry birds müzik çalarda kütüphaneyi yenile dediğinizde angry birdsin tün seslerini alıyor bir müzik olarak müzik kütüphanesine atıyor ve siz her müzik dinlemeye çalıştığınızda angry birdsin kuş seslerini dinliyorsunu ciyak ciyak diye bağırıyorlar bence ciddi bir sorun güncelleme yapılması gereken bir sorun... 2.si haritalarda yürüme ve sesli rehber sorunları var başka kimsdede çıkıyormu acaba merak ediyorum ve bunlar gibi bir kaç ufak tefek sorunlar var bu hatalar symbian anna kullanıcılarının hepsinde oluyormu cevap verebilecek veya sonun çözümü için yardımcı olabilecek birileri varmı_?

bendede angr bırds var ama müzik dinlerken hiç öyle bi sıkıntıya maruz kalmadım... Ama media güncellerken 1500 tane ses dosyası buldu. Benm yüklediklerim şarkılar kısmında ayrı bı şekilde duruyor. Uygulama seslerı de ayrı bı klasörde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.kabasakal 7 yıl
selam arkadaşlar bence nokia ya yapılan eleştirilerde haksızlık. bizler aşırı fanatik davranış gösteriyoruz herkesin iyisi kendine:) kimsenin kimseye faydası olmadıktan sonra klavye delikanlılığının ne anlamı var? ben şahsen n8 kullanıyorum vede şuana kadar nokia kullanıcılığımdan bıkmıştım artık berbattı hepsi ama n8e kadar n8 beklentilerimin üstünde çıktı ve beni o nokia düşmnlığından kurtardın8 olmasa nokia yı hayatta tavsiye etmezdim şuan anna yı yeni yüklüyorum umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz birbirimize sataşmak yerine tavsiyelerde bulunursak daha yerinde olur gibi geliyor bana kullanıcıdan kullanıcıya farkeder telefon. ben telefonumla yarış pistine gitmiyorum şahsen, çok hızlı olmasada olur (n8 bana fazlasıyla yetiyo)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdary76 7 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Güzel bir güncelleme olduğu düşüncesindeyim ve hem gerçekten hızlandı hem de görselliği çok hoşuma gitti. Henüz internetini kullanamadım ama daha iyi olduğuna eminim.

Fakat en büyük sorunum, yüklü uygulamalarım ve oyunlarım gitti :(
özellikle deli gibi kastığım angry birds'üm :S
Arkadaşım denedi ve oyun yeniden yüklendiğinde ise sıfırdan yüklenmiş gibi oluyormuş.

"Uygulama yöneticisi" içerisinde bulunan "Yüklü uygulamalar" sekmesinde tüm eski yüklemelerimi görüyorum. Acaba bunları yeniden çağırma gibi bir şansım var mıdır? Yardımcı olabilirseniz sevinirim

Teşekkürler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehan_de 7 yıl
Güzel bir kız ismi :) işletim sistemine değil de Anna'ya hayran olabilirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevengeR 7 yıl
symbian dediğimiz işletim sistemine neden hep kötü gözle bakıyorsunuz ki arkadaşlar
yani tamam yavaş bilmemne de sanki 6600 dan beri aynı sistemi kullanıyorlarmış gibi şikayet etmeyin bence
adı symbian kaldı diye de hiç kendini geliştirmedi değil sonucunda nerden nereye geldi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetbaris87 7 yıl
hepiniz kafayı yemişsiniz :(:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
forma girip ilk buraya bakıp mesaj attığına göre sende normal değilsin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 7 yıl
Android iyiki piyasadasın. Şu 2002'de 7650 ile başladığım sonra 6600, 6670, 3250 xpressmusic ve N78 ile devam eden ve hala birbirinin kopyası şeklinde çalışan Symbian'dan bizi kurtardın.
Symbian evet güzel bir işletim sistemiydi. 2002'den 2006'ya kadar başarılıydı. O zamanlar bize sunulmayanları sunuyordu. Tamam yavaştı stabil değildi ama bunun sebebi donanım özürlü telefonlar yapan Nokia'nındı.
Symbian işletim sistemi adam gibi yenilense, Android'den bile hızlı çalışabilir. Çünkü Android, Linux tabanı üzerinde Java sanal makinası çalıştıran bir platform. Ondan bu kadar yüksek donanım istiyor. Ama ne olursa olsun görselliği, geliştirebilirliği vs vs Android vazgeçilmezdir.
İyiki varsın Android.... Şunu soylemeden edemeyeceğim daha dosya alıp yollayamayan, muzik atmanız için iTunes'a ihtiyaç duyan, tema değiştiremediğiniz, widget koyamadığınız iOS bi su içsin böyle bir dolaşsın gelsin.
Hiç haz etmediğim bir işletim sistemi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 7 yıl
Ben "sahoron"un yorumlarına büyük ölçüde katılıyorum. Kendimde ve ailemde iPod, iPhone bulunduğu ve Jailbreak, pil değişimi, ekran değişimi gibi işlemleri yakından tanıdığım için iOS işletim sisteminin artı ve eksilerini iyi biliyorum. Konuyu Symbian'dan fazla uzaklaştırmak istemiyorum ama iOS'ta hakiki çoklu uygulama desteğinin bulunmadığı bir gerçek. Arkadaşın da dediği gibi 7-8 yıllık Nokia telefonlarda bile hakiki çoklu uygulama çalıştırma mevcuttu. Şu an benim gözüme bu konuda en iyi Blackberry göründü. Birkaç kere kurcalama fırsatım oldu. Uygulama açıp çıkarak başka işlemler yapıp tekrar geri döndüğünüzde uyguluma anında kaldığı yerden devam ediyor. Sistemde hiçbir yavaşlama da meydana gelmiyor. Android'i yeterince kurcalayamadığımdan bilemiyorum ama onda da olduğunu biliyorum. iOS'taki ise "hızlı erişim"den başka birşey değil. Uygulamadan çıkmadan daha önce çalıştırdığınız uygulamaya dönmekten başka bir özelliği yok. Arkaplanda ufak tefek servisleri çalıştırıyor (mesajlaşma, haber vs.), çoklu uygulamadan kastı bu kadar.
Asıl konuya dönersek, Symbian'ın artık teknolojinin çok gerisinde kalan eski bir işletim sistemi olduğu bir gerçek. Piyasadaki çok daha güçlü rakipleri karşısında ucuz ve hafif işletim sistemi olmaktan başka yapabileceği birşey olduğunu düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 7 yıl
sahoron
Yavaş olması haricinde kral bir işletim sistemi. Herkesin dilinde tutturduğu ios hala doğru düzgün bir çoklu uygulama özelliği yapamıyor. 2011 deyiz ve de 2012 geliyor fakat seneyi tam hatırlamıyorum ama 2002 felan sanırım symbian çoklu uygulama desteği veriyordu. Büyük bir ayıp ios için. Ve artı olarak jailbreak olmasa ios kullanıcıları renklerini dahi değiştiremiyorlar fakat symbian öyle mi? Yavaş olması haricinde bin basar iosa. Eminim ios fanları gelecektir ama bu bir gerçek ve marka taraftarlığı yapmayın lütfen komik oluyorsunuz bilginiz varsa konuşun/dile getirin yoksa atıp tutmayın kendi yanlışınızı doğru olarak göstermeye çalışmayın. Bu arada hiçbir markanın boyu moyu değilim:D

Yavaş olması kötü demek için yeterli. Kişileştirme istiyosan android symbiandan daha iyidir mesela sadece ios a bakma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 7 yıl
sanbyan onu acık bır sıstem muhahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 7 yıl
Cikali bir hafta olucak nerdeyse, bugun bulusmadik

Guncellemeyi begenmeyen arkadaslar sadece yazilim guncellemesi ile en az %30 performans artisi olan baska bir platform varsa ona gecelim

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7633 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, symbian ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Vaio C Video İnceleme 7 yıl Samsung Wave 3'ü inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim