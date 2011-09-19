Symbian Anna, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor

Nokia'nın 2016 yılına kadar destek sözü verdiği Symbian platformunun merakla beklenen güncellemesi Anna, sonunda ülkemizde de son kullanıcının kullanımına sunuluyor.

Bugünden itibaren bilgisayar üzerinden Ovi Suite aracılığıyla ya da doğrudan akıllı telefonlar üzerinden (OTA) yüklenebilen Anna güncellemesi, içerdiği iyileştirmeler ile Nokia N8, Nokia C7, Nokia C6-01 ve Nokia E7'nin sunduğu kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyor.

Symbian Anna'nın öne çıkan yenilikleri şöyle;

Kullanıcı Arayüzü Daha canlı ikonlar QWERTY klavye ile yazı girişleri esnasında mesajları, internet sayfalarını, rehberi ya da mailleri görülebilmesine imkan veren bölünmüş ekran görünümü Dikey QWERTY klavye Çeşitli arayüz iyileştirmeleri

Haritalar ve Navigasyon Daha gelişmiş arama fonksiyonu Toplu taşıma hatları Facebook, Foursquare ve Twitter desteği

Hareket halindeyken daha rahat ve hızlı erişime imkan sunan internet tarayıcısı

C7'de NFC donanımını aktif hale getirerek, kullanıcıların başta Nokia C7'ler olmak üzere birçok NFC destekli cihaz ile içerik paylaşımına izin verilmesi

Microsoft Communicator Mobile ile anlık mesajlaşma

Toplantı istek desteği de dahil olmak üzere E-posta geliştirmeleri

Donanım hızlandırmalı şifreleme ile kurumsal anlamda güçlü güvenlik

Firmaların yerel ağlarına erişebilmek isteyenler için IPSEC ve SSL VPN özelliği

Son kullanıcıya yönelik bu özelliklere ek olarak Symbian Anna'nın geliştiricilere sunduğu yeni özellikler şöyle;

Flashlite 4

Java Runtime 2.2

Qt Mobility 1.1

Qt 4.7