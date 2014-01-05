Symbian ve MeeGo dönemi resmen sona erdi

Haber Editörü
Nokia'yı uzun süre akıllı telefon pazarının bir numarasında tutan Symbian platformu ve Android işletim sistemine alternatif olarak geliştirilen MeeGo platformu 2 Ocak itibariyle resmen sona erdi.
Firma iki platform için bir süredir gerekli anonsları kullanıcılara yapmaktaydı. 2 Ocak tarihinden sonra artık Symbian ve MeeGo işletim sistemli cihazlara resmi olarak destek verilmeyecek.
Aslında iki platformun fişi 2011 başlarında Microsoft ve Nokia arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile çekilmişti. Geniş bir kullanım alanı olan Symbian ve yine geniş bir hayran kitlesi oluşturan MeeGo için Nokia biraz beklemek durumunda kaldı Symbian tarafında PureView 808 ve MeeGo tarafında N9 üretilen son akıllı telefonlar oldu.
Symbian en parlak dönemini 2010 yılında 111 milyon akıllı telefon satışı ile yaşamıştı. Ancak hem iPhone hem de Android platformunun yükselişi başlayınca sert düşüşler de gecikmedi. Sadece 3 yıl içerisinde Symbian'ın çöküşü mobil cihaz pazarında ne kadar hızlı bir değişim olduğunu da gösterdi. Symbian ekibi 2 Ocak tarihinde attığı tweet ile Symbian dönemini resmen kapatmış oldu.
http://www.androidheadlines.com/2014/01/ah-techtalk-nokia-finally-abandons-symbian-meego.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılım zamanı: 22 Ocak 2009
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Meego ilk çıktığı dönem herkesin takdirini kazanmıştı.Stabil,hızlı ve özelliklede swipe özelliği vede tuşsuz kullanımıyla benzersizdi.
Elop meego`yu bitirdiği gün bir daha Nokia cihazı almayacağıma kendi kendime söz verdim çünkü meego gibi mükemmel bir sistemin bitirilmesi bana bu kadar koyuyorsa onun üzerinde aylarca çalışan mühendisleri(jolla) düşünemiyorumm.
Böyle cahilce yorum yapıp bilgi kirliliği yapmak yerine susup daha çok faydalı olabileceğini hiç düşündün mü? Symbian'ın çöküşünün temel sebebi onu geliştirmeyen Nokia'nın ta kendisidir. S60v5 döneminde Samsung ve o zamanki adıyla Sony Ericsson Cortex-A8 işlemcili 600 ve 720 MHz hızında cihazlar çıkarırken Nokia ARM11 434 MHz hızında kaplumbağalar çıkarıyordu. Hem işlemci hem de çalışma frekansları olarak aralarında uçurum vardı. Ayrıca o cihazlar 256 MB RAM'e sahipken Nokia'nın cihazları 128 MB RAM'e sahipti. Haliyle bu kadar zayıf bir donanımı böyle bir arayüze koydukları için yazılım donanıma ağır geldi ve S60v5 kararsız çalışıp teklemeye başladı. Oysa Samsung ve Sony Ericsson'un cihazlarında böyle sorunlar hiç yoktu.
MeeGo içinse çok geç değildi. Elop olmasaydı ve eski strateji devam etseydi şimdiye dünya çapında satış rekorları kıran ve marketinde yüzbinlerce uygulamaları olan N9'un torunlarını görmüş olurduk. MeeGo için bütçesi kısıtlı falan değildi. Hayır bilmiyorsun etmiyorsun bari sallayıp insanları yanlış bilgilendirme. Bkz: Aklı yok fikri var.
Microsoft Nokia içindeki gizli çalışmalarına 2008'de başlamıştı. Ardından şirket içine yerleştirilmeye başlanan truva atlarının Symbian ve Maemo/MeeGo üzerine geciktirici ve yanlış yönlendirici sabotajlarıyla şirketin küresel ölçekte başarısının düşürülmesi sağlandı. Tahmin edersin ki Symbian üzerindeki ARM11 işlemcinin ısrarının sebebi de Microsoft'un yanlış yönlendirici sabotajlarıydı. Yine MeeGo tarafında da geciktirici ve yanlış yönlencirici politikalar uygulattı. Neticede küresel ölçekte başarı düşünce Kuzey Amerikalı yatırımcılar yönetim kuruluna CEO değişimi konusunda baskı yapmaya başladılar. Daha sonrasında hayatını oradan oraya kovulmakla geçiren ve aldığı tazminatlarla para kazanan Elop'u Kuzey Amerikalı yatırımcıların da desteğini alarak şirketin başına getirdiler. Nokia'nın düştüğü bu ateş çemberi içinde başına geçerek süreci daha da hızlandırarak Nokia'nın Microsoft'a satışını adım adım izledik. Üstelik bu Elop'un ilk vukuatı da değil. Daha önce yine CEO olduğu Macromedia'nın da sonunu hazırlayıp Adobe'a satılmasını sağlamıştı. Bunu bilmediğinden adım kadar eminim. Daha sonra aynısını Nokia için yaptı.
N9 için kalkıp başarılı olsa bile devamını getirmeyeceğiz deyip başarısız olan WP7 ile ısrarla yoluna devam etti ve sonunda WP7 hüsranla bitti. Ayrıca Nokia hiçbir zaman N9'un satış rakamlarını açıklamadı. Çünkü gayet başarılıydı. Hem Nokia hem de Microsoft'un çuval dolusu paralar harcayıp dünya çapında reklamlar yaptığı, etkinlikler düzenlediği, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi akıllı telefonların temel pazarı olarak kabul edilen birçok coğrafyada satışa çıkardıkları L800 ve L900 karşısında Nokia'nın tek kuruş bile reklam yapmadığı ve sırf L800 ve L900'ün satışları baltalanmasın diye Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulmayıp üçüncü dünya ülkelerinde satışa sunulan ve kısıtlı pazar imkânı olan N9 onca engellemeye ve sıfır reklama rağmen L800'den de L900'den de daha fazla satmıştır. Şayet Nokia bu cihaza L800 ve L900 için yaptığı muamelieyi yapsaydı ve temel pazarlarda satışa sunsaydı satış rekorları kırmış bir N9 görmüş olurduk. N9 hakkında tek bir olumsuz görüş bile yoktu. Ama L800 ve L900 için aynı şeyleri söyleyen yoktu. MeeGo ile kıyaslanmayacak kadar kötüydü.
Sırf Symbian'ı düşürmek için yanan platform açıklamasını yaptı. Ki o zamana kadar Symbian yükselen bir grafik çiziyordu. Elop o açıklamayı yaptıktan sonra Symbian birden çakılmaya başladı. Bu grafikler yeni Elop stratejisi(!)nin sonuçları.