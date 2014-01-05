Symbian ve MeeGo dönemi resmen sona erdi





Nokia'yı uzun süre akıllı telefon pazarının bir numarasında tutan Symbian platformu ve Android işletim sistemine alternatif olarak geliştirilen MeeGo platformu 2 Ocak itibariyle resmen sona erdi.





Firma iki platform için bir süredir gerekli anonsları kullanıcılara yapmaktaydı. 2 Ocak tarihinden sonra artık Symbian ve MeeGo işletim sistemli cihazlara resmi olarak destek verilmeyecek.





Aslında iki platformun fişi 2011 başlarında Microsoft ve Nokia arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile çekilmişti. Geniş bir kullanım alanı olan Symbian ve yine geniş bir hayran kitlesi oluşturan MeeGo için Nokia biraz beklemek durumunda kaldı Symbian tarafında PureView 808 ve MeeGo tarafında N9 üretilen son akıllı telefonlar oldu.





Symbian en parlak dönemini 2010 yılında 111 milyon akıllı telefon satışı ile yaşamıştı. Ancak hem iPhone hem de Android platformunun yükselişi başlayınca sert düşüşler de gecikmedi. Sadece 3 yıl içerisinde Symbian'ın çöküşü mobil cihaz pazarında ne kadar hızlı bir değişim olduğunu da gösterdi. Symbian ekibi 2 Ocak tarihinde attığı tweet ile Symbian dönemini resmen kapatmış oldu.

http://www.androidheadlines.com/2014/01/ah-techtalk-nokia-finally-abandons-symbian-meego.html