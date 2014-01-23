Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın"

NAS konusunda tecrübeli bir firma olan Synology'nin daha çok iş yerleri için tasarladığı DS1513+ test masamızda. Veri koruma adına her çözümün düşünüldüğü ürün, yedekleme ve veri koruma yanı sıra WEB, FTP, Medya, ePosta ve benzeri servisler için sunucu görevi de yapabiliyor.

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