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Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın"

5 yıl
6,9b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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NAS konusunda tecrübeli bir firma olan Synology'nin daha çok iş yerleri için tasarladığı DS1513+ test masamızda. Veri koruma adına her çözümün düşünüldüğü ürün, yedekleme ve veri koruma yanı sıra WEB, FTP, Medya, ePosta ve benzeri servisler için sunucu görevi de yapabiliyor.
 

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karabeyefe 5 yıl en beğenilen
Synology bu işi gerçekten çok iyi biliyor. NAS'ın diğer NAS'larda da sunulan özellikleri yerine sadece öne çıkan özelliklerine değinilmesi iyi olmuş. Bu işleri yakından takip eden biri olarak ne olabilir ki diye açtım ama sıkılmadan izledim. Teşekkürler.
Synology bu işi gerçekten çok iyi biliyor. NAS'ın diğer NAS'larda da sunulan özellikleri yerine sadece öne çıkan özelliklerine değinilmesi iyi olmuş. Bu işleri...
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Speed-Step 5 yıl qrolica
Merhaba,

Burada NAS'ların ne işe yaradığını anlatan ayrıntılı bir anlatım mevcut.

donanimhaber.com/...

Bu ürün daha çok işi bilenlere yönelik olduğu için tek tek NAS nedir ne işe yarar diye anlatmadık :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,Burada NAS'ların ne işe yaradığını anlatan ayrıntılı bir anlatım mevcut.donanimhaber.com/...Bu ürün daha çok ...
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tropik17 5 yıl
Bir de bunun içine hdd mi alacağız? Vay babom vay.
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Evren 5 yıl
bilgilendirme için tesekkurler
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Evren 5 yıl
Ertan bey yukarda da belirttim. Soylemis oldugum fikir sahsi fikrimdir.
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Ertan ERBEK 5 yıl Evren
Evren

Ertan bey yukarda da belirttim. Soylemis oldugum fikir sahsi fikrimdir.

Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürünlerimizle ilgli yaşadığınız bir sıkıntı sorun düşük performans gibi bir durum olursa lütfen bizle bu verileri paylaşınki size daha iyi hizmet edebilelim. Sonuçta biz insanız ve gözümüzden kaçan bir çok nokta oluyor bu nedenle işin özünde sizlerden gelen geri dönüşlere muhtacız Yardımlarınızı esirgemezseniz çok seviniriz.
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Evren 5 yıl
Ertan bey kullanıcılar kendi kafalarında ki dusuncelere gore yorum yapabilir. Ancak haberi yapılan markanın satıcısı bir firmada calısıp en iyisi bizim ki yok oyle sey diyeceginize normal yolla yaklasabılırsınız onerılerde bulunabilirsiniz. agresıf olmanıza gerek yok:-)
1 Yanıt Yanıtla
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Ertan ERBEK 5 yıl Evren
Evren

Ertan bey kullanıcılar kendi kafalarında ki dusuncelere gore yorum yapabilir. Ancak haberi yapılan markanın satıcısı bir firmada calısıp en iyisi bizim ki yok oyle sey diyeceginize normal yolla yaklasabılırsınız onerılerde bulunabilirsiniz. agresıf olmanıza gerek yok:-)

Evren Bey, Evet Türkiyede firmanın dağıtıcı olan firmada çalışıyorum ve elimizden gelenden daha fazla hizmeti kullanıcılarımıza vermeye çalışıyorum bununa ilgili bir sorunum yok umarım verdiğimiz hizmetlerle ilgili sizinde bir sorununuz yoktur hali hazırda yaptığımız anketlerde toplantılarda genel olarak Synology markamız ve diğer markalarımızla ilgili de bir sorun gözükmüyor.

İşin özüne dönersek bana hala en iyi bizimiki demedim ama bu ürünü Türkiyede temsil etmeye değer buluyorsam doğal olarak iyi bir kaç yönü olduğunu düşündüğüm içindir, hali hazırda dünyada kendilerini burada temsil etmemiz için uğraşan bir çok firma var. Ana konumuz ve sadece söylediğiniz söze istinaden "daha yuksek performans icin qnap tarafına bakmalı." kısmındayım ben. Elinizde bir veri varmıdır yoksa öylesine söylenmiş bir sözmüdür.

Yorumlarınız konusunda bir sorunum cidden yok, ben yaptığınız karşılaştırmaya istinaden bizim kaçırdığımız bir nokta varmıdır onu öğrenmeye çalışıyorum eğer performansımız ile ilgili test ettiğiniz birşey var elinizde bir veri varsa bunu değerlendirmek isteriz. Bu nedenle soruyorum bu öylesine söylenmiş bir sözmüdür yoksa elinizde bir veri varmı ?
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MassiveDynamic 5 yıl
Daha çok ev kullanıcılarına uygun düşük maliyetli cihazların incelenmesi kullanıcılar açısından daha mantıklı olacaktır.abd fiyatı bile 790dolar olan bir cihazı kaç kişi evine alabilir ki?
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cceviz 5 yıl
evde merkezi bir medya sunucusu ve yedekleme ünitesi kurmak için gayet ideal. özellikle telefonlarla senkronizasyon olayı süper.
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Evren Küçük 5 yıl
Zırt pırt anketler çıkıyor. Destek olalım diye doğru doldurmaya çalışıyoruz ama işsiz birisi "Hangi sektörde çalışıyorsunuz?" sorusuna "kamu" veya "özel" demek zorunda ise bu anket saçma olmuyor mu? Umarım bu anketi siz yapmıyorsunuz. Çoğu insan saçma sapan cevaplar veriyordur zaten. Doğru cevabın şıklarda olmadığı bir anketin sonuçlarının hiç bir değeri yoktur.
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MrPerFormance 5 yıl
İki tane aynı cihazdan bağlanıldığında birinin aktif diğerinin pasif olduğu ve aktif olanın gittiğinde diğerinin devreye girdiği söylendi. Bu açıklamada kapalı kalmış noktalar mevcut. Böyle bir cihazı tercih edecek olan firmalar elbet olacaktır. Bu nedenle bu cihazda replication hizmetinin ve cluster hizmetlerinin testi yapılmalıydı diye düşünüyorum. Hotspeare özelliğinin test edilmesi güzel olmuş. Birimimizde kullandığımız cihazlardan bir tanesinde diskin birisi anlık olarak error vermişti. Hotspeare olarak ayarladığım diskin devreye girmesiyle kesinti yaşanmamıştı. Benim yapmam gereken sadece error veren diski değiştirmek oldu. Güzel bir özellik. Artık yeni nesil disk kontrolcülerde bu özellik mevcut.
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VstyLe 5 yıl
isletim sistemini denemek istiyenler urunun sitesine girsin arama kutusuna demo yazsin ve kullansin cok guzel olmus
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Stansflower 5 yıl
TeknoSeyir'de çoktan izlemiştik zaten.
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