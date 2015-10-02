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TAG Heuer'ın Android Wear işletim sistemli saati Kasım ayında geliyor

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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TAG Heuer'ın Android Wear işletim sistemli saati Kasım ayında geliyor
İsviçre merkezli dünyanın en iyi saat üreticilerinden TAG Heuer, uzun zamandır bilgiler gelen Android Wear işletim sistemli saatini Kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor.
Şirket CEO'sunun CNBC kanalına verdiği röportaj kapsamında öğrenildiği kadarıyla TAG Heuer'ın Android Wear işletim sistemli akıllı saati, 9 Kasım tarihinde New York merkezli bir etkinlik kapsamında görücüye çıkartılıyor. Daha önce söylenenden 400$ daha fazla yani 1,800$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtilen saat, şuan için ortalama 400-500$ seviyesinde satılan Android Wear akıllı saatlerin de en pahalısı olacak.
Apple'ın akıllı saati Watch ise bildiğiniz üzere 1,249 TL'den 56,000TL'ye uzanan oldukça geniş bir fiyat skalasında satılıyor.
Not: Görsel temsilidir. 

http://www.droid-life.com/2015/09/30/tag-heuers-1800-android-wear-watch-arrives-november-9/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
TAG Heuer dolayı bu kadar pahalı oluyor
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einhander 3 yıl
yarın bırgun hublot graham panerai patek gibi markalarda akıllı saat işine girse bu fiyatlardan çokta farkı olmaz hatta dahada yuksek fıyatlara satabılırlerde
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smart1978 3 yıl
El yapimi islemci RAM wifi bluetooth sensorlere mi sahipte bu kadar pahali ?! ..
Isim marka olmanin avantajlari ( tuketiciye dezavantaj tabiki ) ...
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meego 3 yıl
1800$ pazarınıza nur yağsın... Bu ne fiyat be 5.5 milyar
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Knock Code 3 yıl meego
meego

1800$ pazarınıza nur yağsın... Bu ne fiyat be 5.5 milyar

Tag heuerun kendi saatleride yaklaşık o fiyatlardan başlıyor.
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kımyasal 3 yıl
Otomatik mekanizmasını diğital sisteme enerji verme amaçlı entegre ederlerse o zaman markaya yakışır bir melez ürün olur.Yoksa gerisi ''sektör akıllı saatlere geçti,ee bizde içine yapıştırdık anakartı,ekranı'' olur.TAG Heuer eğer dönüşüm içerisinde ise,yıllardır yaşattığı ''farkını'' devam ettirmeli.
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MrKemal17 3 yıl
Hem geleneksel saat, hem akıllı saat olan hibrit bir saat olacaksa fiyatı çok uygun. Normal akıllı saat olacaksa diğer üreticilerden benzer donanımı daha ucuza almak mantıklı olacaktır.
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