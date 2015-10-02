TAG Heuer'ın Android Wear işletim sistemli saati Kasım ayında geliyor

İsviçre merkezli dünyanın en iyi saat üreticilerinden TAG Heuer, uzun zamandır bilgiler gelen Android Wear işletim sistemli saatini Kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket CEO'sunun CNBC kanalına verdiği röportaj kapsamında öğrenildiği kadarıyla TAG Heuer'ın Android Wear işletim sistemli akıllı saati, 9 Kasım tarihinde New York merkezli bir etkinlik kapsamında görücüye çıkartılıyor. Daha önce söylenenden 400$ daha fazla yani 1,800$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtilen saat, şuan için ortalama 400-500$ seviyesinde satılan Android Wear akıllı saatlerin de en pahalısı olacak.

Apple'ın akıllı saati Watch ise bildiğiniz üzere 1,249 TL'den 56,000TL'ye uzanan oldukça geniş bir fiyat skalasında satılıyor.

Not: Görsel temsilidir.

http://www.droid-life.com/2015/09/30/tag-heuers-1800-android-wear-watch-arrives-november-9/