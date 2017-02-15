Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen yeni güvenlik düzenlemesiyle birlikte yüz tanıma, araç altı görüntüleme ve video analiz gibi özelliklere sahip yapay zeka sistemi hayata geçiriliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meclis Koruma Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan "Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi" ile meclis yerleşkesindeki güvenlik önlemleri arttırılıyor. 23 kişilik ekibin 757 kamera aracılığıyla 24 saat kesintisiz izlediği meclis çevresi yeni elektronik çitlerle çevrildi. Işınlar aracılığıyla kameraların göremediği ölü bölgelerden kaçak girişleri tespit edecek çitler, güvenlik ihlallerini anında merkeze uyarı şeklinde gönderecek.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı"
Plaka okuma sistemiyle günlük ortalama 3 bin 700 otomobilin girdiği mecliste araçların tüm geçmişi giriş anında ekranda görüntüleniyor. Mantar bariyerlerin yanı sıra 60 tona kadar olan araçların çarpmalarına dayanıklı yeni engelleyiciler de alınan güvenlik önlemleri arasında. Diğer taraftan giriş kapılarına ise olası çatışmalara karşı çelik balistik siperler kuruldu.

Yapay zeka ile meclise giriş yapan kişilerin geçmişi araştırılacak

Alınan güvenlik önlemleri arasında en dikkat çeken ise şüphesiz yapay zeka desteği. Yerli imkanlarla geliştirildiği belirtilen yüz okuma ve video analiz yeteneğine sahip sistem, meclise giren kişileri algılayarak anında MERNİS’e (Merkezî Nüfus İdare Sistemi) bağlanıyor. Buradan kimlik bilgileri alan yapay zeka, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinde otomatik sorgulama yaparak kişinin varsa daha önce işlediği suçları ve aranıp aranmadığı bilgisini ekranda çıkarıyor.
Ayrıca Bkz. "Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm"
Grup toplantılarının yapıldığı salı günleri gruplar da yapay zeka ile incelenecek. Kişileri yüz ifadelerine göre çekinden, korkan ve somurtkan gibi farklı sınıflara ayıracak yazılım, kıyafeti şüpheli olanları ile işaretleyerek güvenlik ekiplerine bildirecek. Üstelik video analiz ile girişte belirlenen kişilerin tüm hareketleri anlık olarak takip edilecek.

Diğer taraftan meclis içerisinde poşet, kutu gibi sahipsiz nesneleri algılayan yapay zeka, geçmişe dönük inceleme ile paketi kimin bıraktığını tespit ederek uyarı verecek. Üstelik meclise drone ile yapılacak saldırılara karşı ASELSAN tarafından geliştirilen, insansız hava araçlarının uzaktan kontrollü şekilde yere indirilmesini sağlayan sistemin devreye alınacağı ifade ediliyor. Kademeli olarak hayata geçirilen "Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi"nin yerli imkanlarla geliştirildiği ve önemli oranda tasarruf sağlandığı belirtiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
K E N 2 yıl en beğenilen
Aman iyi korunsun, vekillerimize bir şey olmasını istemeyiz. Onlar ülkemizin geleceği için 7/24 çalışan, okullar tatil olduğunda bile tatil oylamasını reddeden kişiler.
Aman iyi korunsun, vekillerimize bir şey olmasını istemeyiz. Onlar ülkemizin geleceği için 7/24 çalışan, okullar tatil olduğunda bile tatil oylamasını redde...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TimUcurO 2 yıl
gören de memleketi kurtarıyorlar zannedecek ahah
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Altay- 2 yıl
5 yıl içinde uyuyarak emekli olup, 30 yıl emek veren adamdan daha çok maaş alan milletvekillerimize yakışır böyle şeyler.
Varlığımız milletvekillerine armağan olsun.
5 yıl içinde uyuyarak emekli olup, 30 yıl emek veren adamdan daha çok maaş alan milletvekillerimize yakışır böyle şeyler.Varlığımız milletvekillerine arma...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eSSelamuAleykum 2 yıl
Peki bu kameralar milletvekillerinin aldıkları rüşveti, zimmetlerine geçirdikleri gayrimenkulleri, çaldıkları paraları, yedikleri yetim haklarını filan da bildirecek mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Kodlari yerli olsun compile ( derleme ) yapilacak isletim sistemi de yerli olsun ...
O zaman guvenlikten bahsedilir . Tabi bir de aciklar olusabilir onun icin de ayrica buyuk bir ekip gerekli ki kisa surede cozulsun ...
Anlayacaginiz onemli olaylarda nerde bu guvenlik dedirtecektir malesef ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rohanli_Theoden 2 yıl
TBMM'ye doğal zeka girmedi 80 senedir yapay zeka mı girecek!?
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 2 yıl Rohanli_Theoden
Rohanli_Theoden
TBMM'ye doğal zeka girmedi 80 senedir yapay zeka mı girecek!?



Bu vekillerin hepsini kov, yerine bir yapay zeka programı yerleştir. Ülkeyi bin kat daha iyi yönetir kesin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 2 yıl
Bu adamlar niye s600 biniyor arkadaş dayayın egea yı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet1905_47 2 yıl
yeni anayasadan sonra büyük saldırılar mı bekliyorlar acaba? sınak gibi ,koruma önlemleri arttırılmıs, yeni bir "senator palpatine" vakası olmasın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırılanhayaller 2 yıl
Çürük içerde olduktan sonra Yapay zeka da işe yaramaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MolagBal 2 yıl
Terminator'deki Skynet ve Ölümcül Deney'deki Kızıl Kraliçe geldi aklıma. Aman diyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
742793 2 yıl
Bu sistemi hangi şirket yapacak acaba

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Hani korkmuyolardı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ashley j williams 2 yıl
yapay zeka

hollywood sağolsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3696 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kamera, Türkiye Gündemi ve
8 etiket daha yüz tanıma tbmm türkiye büyük millet meclisi güvenlik önlemi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Injustice 2’ye tam 7 adet yeni karakter eklendi 2 yıl Google'dan internet temizliği: 2 milyar URL kaldırıldı 2 yıl Samsung Galaxy Xcover 4 geliyor 2 yıl Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanının robot askerler beklentisi 2 yıl Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de! 2 yıl Rolls-Royce 2016’yı 5.6 milyar dolar zarar ile kapattı 2 yıl Lucid Air sürüş modu ayarlarında oldukça ilgi çekici bazı seçenekler sunuyor 2 yıl Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir 2 yıl Lamborghini 1465 otomobilini geri çağırdı 2 yıl Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı 2 yıl General Mobile 4G Nougat 7.1.1 incelemesi "Yazılımsal 3D Touch geldi" 2 yıl HTC, yeni ve farklı bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalışıyor 2 yıl Ford, $200 milyona yeni bir rüzgar tüneli tesisi inşaa edecek 2 yıl Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir 2 yıl Google’ın verdiği yüksek maaşlar, çalışanların şirketi terk etmesine neden oldu 2 yıl Elon Musk’a göre 10 yıl içinde satılan tüm araçlar otonom olacak 2 yıl Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek 2 yıl Proterra CEO'su: "Elektrikli otobüsler 10 yıl içinde pazara hakim olabilir." 2 yıl Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor 2 yıl PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor Sonraki Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı 2 yıl İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı 2 yıl Casper VIA M2 incelemesi "Yekpare metal, bronz metalik rengiyle buluştu" 2 yıl Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir 2 yıl Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri 2 yıl 14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3 için yeni bir görsel sızdırıldı 2 yıl Apple’ın hisseleri tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor 2 yıl Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor 2 yıl Ekran sektörü 169 milyar dolar değere gidiyor 2 yıl tp-link'in yeni nesil yüksek performanslı ağ ürünleri 2 yıl Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor 2 yıl Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir 2 yıl Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti 2 yıl 600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına 2 yıl Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm 2 yıl Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak 2 yıl Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar 2 yıl Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim