TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor

Meclis Koruma Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan "Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi" ile meclis yerleşkesindeki güvenlik önlemleri arttırılıyor. 23 kişilik ekibin 757 kamera aracılığıyla 24 saat kesintisiz izlediği meclis çevresi yeni elektronik çitlerle çevrildi. Işınlar aracılığıyla kameraların göremediği ölü bölgelerden kaçak girişleri tespit edecek çitler, güvenlik ihlallerini anında merkeze uyarı şeklinde gönderecek.

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Plaka okuma sistemiyle günlük ortalama 3 bin 700 otomobilin girdiği mecliste araçların tüm geçmişi giriş anında ekranda görüntüleniyor. Mantar bariyerlerin yanı sıra 60 tona kadar olan araçların çarpmalarına dayanıklı yeni engelleyiciler de alınan güvenlik önlemleri arasında. Diğer taraftan giriş kapılarına ise olası çatışmalara karşı çelik balistik siperler kuruldu.

Yapay zeka ile meclise giriş yapan kişilerin geçmişi araştırılacak

Alınan güvenlik önlemleri arasında en dikkat çeken ise şüphesiz yapay zeka desteği. Yerli imkanlarla geliştirildiği belirtilen yüz okuma ve video analiz yeteneğine sahip sistem, meclise giren kişileri algılayarak anında MERNİS’e (Merkezî Nüfus İdare Sistemi) bağlanıyor. Buradan kimlik bilgileri alan yapay zeka, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinde otomatik sorgulama yaparak kişinin varsa daha önce işlediği suçları ve aranıp aranmadığı bilgisini ekranda çıkarıyor.

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Diğer taraftan meclis içerisinde poşet, kutu gibi sahipsiz nesneleri algılayan yapay zeka, geçmişe dönük inceleme ile paketi kimin bıraktığını tespit ederek uyarı verecek. Üstelik meclise drone ile yapılacak saldırılara karşı ASELSAN tarafından geliştirilen, insansız hava araçlarının uzaktan kontrollü şekilde yere indirilmesini sağlayan sistemin devreye alınacağı ifade ediliyor. Kademeli olarak hayata geçirilen "Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi"nin yerli imkanlarla geliştirildiği ve önemli oranda tasarruf sağlandığı belirtiliyor.

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Grup toplantılarının yapıldığı salı günleri gruplar da yapay zeka ile incelenecek. Kişileriçekinden, korkan ve somurtkan gibi farklı sınıflara ayıracak yazılım,olanları ile işaretleyerek güvenlik ekiplerine bildirecek. Üstelik video analiz ile girişte belirlenen kişilerin tüm hareketleri