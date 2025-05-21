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    Enerji yatırımlarını hızlandıracak 'süper izin' kanunu bu hafta TBMM'ye sunulacak

    Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerinin ihale ve onay sürecini 42 aydan 3 aya kadar indirecek "süper izin" modeli geliyor. Kanun teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak.

    Enerji yatırımlarını hızlandıracak 'süper izin' kanunu geliyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulum sürecini hızlandıracak “süper izin” modeli üzerinde çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerjide süper izin torba kanunun bu hafta TBMM’ye sevk edileceğini açıkladı.

    3. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde açıklama yapan Bakan Yardımcısı Tancan, “Başta depolamalı rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için süper izin olarak duyurulan ve çeşitli izin ile onay süreçlerine tekabül edecek kanun ve ikincil mevzuat konusunda düzenlemeler yürütülüyor. Bu çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Süper izin torba kanununun bu hafta içinde Meclis'e sevk edilmesini bekliyoruz.” dedi.

    “Süper izin” modeli ile yenilenebilir enerji santrallerinde ihale ve onay süreci 42 aydan 3 ile 6 aya kadar inecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazne ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile il özel idarelerine dağıtılmış olan imza yetkisinin EPDK ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda toplanması sağlanacak. Firmaların bürokratik onay süreci için çok sayıda kurumdan izin alması gerekmeyecek. Kamulaştırma ve ÇED süreci gibi işlemler hızlanacak.

    Türkiye'nin 2035 hedefleri neler?

    Türkiye'de Nisan 2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün 118 bin 668 megavat seviyesine ulaştığını, bu miktarın yüzde 60,6'sının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğun aktaran Bakan Yardımcısı Tancan, elektrik kurulu gücünün 2035'te 227 bin 200 megavata, toplam yenilenebilir kapasitesinin de 160 bin 200 megavata ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

    Tancan, "2035'e kadar kapasitemizin 43 bin 100 megavatı rüzgar, 76 bin 900 megavatı güneş olacak şekilde toplam 120 bin megavata çıkarılması, bu kapsamda yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırım alanı oluşturulması hedeflenmiştir." dedi.

    Türkiye’de depolamalı tesislerin de yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 2035’e kadar 7,5 gigavat elektrik depolama sistemlerinin devre girmesi planlanıyor. EPDK bugüne kadar toplam 15 bin 375 megavatsaat depolama kapasiteli GES projesi ile 19 bin 671 megavatsaat depolama kapasiteli RES projesi için önlisans verildi. 54 megavatsaat depolamalı GES ile 100,8 megavatsaat depolama kapasiteli RES için de üretim lisansı alındı.

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