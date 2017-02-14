Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm

Stanford Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdüren Türk bilim insanları, geliştirdikleri yeni mikro akışkan çip yöntemi ile çocuk sahibi olma şansını yüzde 70 seviyelerine çıkarmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm
 
İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi - Tüp Bebek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Stanford Üniversitesi’nde görevli Türk doktor Prof. Dr. Utkan Demirci ve aynı üniversitenin tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen, 2014 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları ve çocuk sahibi olmada büyük başarı sağlayan mikroçip yöntemi hakkında bilgiler verdi.
Ayrıca Bkz. "2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak"
Gebeliğin gerçekleşmesi için sperm ve yumurta kalitesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken araştırmacılar, mikro akışkan çip yöntemiyle DNA’sı en kaliteli ve sağlam sperm ile yumurtayı seçerek birleşmesini sağlıyor. Spermleri kısmen labirent gibi bir ortama koyan mikroçip, çıkışa sadece deformasyona uğramamış sağlıklı DNA yapısına sahip olanların ulaşmasını sağlıyor. Böylelikle embriyonun da sağlıklı yetişmesi mümkün hale geliyor.

Kısırlık tedavisinde en fazla yüzde 76,2 başarı oranına ulaşıldı 

Bebek sahibi olmak isteyen erkeklerde kısırlığın yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Utkan Demirci, bu yöntemin ilk olarak Türkiye’de üç yıllık süreçte 1250 kişiye uygulandığını ve yüzde 69,4 oranda başarıya ulaştıklarını belirtti. Günümüzde kullanılan tüp bebek tedavisindeki başarının yüzde 55 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde çip teknolojisinin artıları daha net şekilde görülüyor.
Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı!"
35-42 yaş aralığındaki kadınlarda yüzde 53.85, 35-53 yaş aralığındaki erkeklerde ise yüzde 64.7 gebelik oranı elde eden bilim insanları, en yüksek erkek kısırlığı sorunu yaşayan hastalarda yüzde 76,2'yi görmeyi başardı. İzmir Teknokent’te üretilen mikroçipleri dünyanın diğer bölgelerine satan araştırmacılar kısırlık tedavisinde oldukça önemli bir adım attı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Capire 2 yıl en beğenilen
Tebrik ederim bilimadamlarımızı yatak odası mücahitleri Suriyelilere karşı en önemli Silahımız

1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Time Lord 2 yıl
Ülkemizde halen bilimin ilerlediğini görmek ümit verici. Tebrikler güzel insanlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krone 2 yıl
Tüp bebek yöntemiyle %55 olan başarı oranının %70'e çıkması gerçekten iyi. Helal olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Tebrikler ,Helal olsun böyle şeyler görmek gerçekten umut ve gurur verici.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pemaxs 2 yıl
As bayrakları as
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
kadir ustaaa uzmanlara acil helallık üfleyiver !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanameSama 2 yıl
Güzel güzel bilimde daha fazla böyle buluşlara imza atmamız lazım.Ülke şu gericilikten kurtulsa daha güzel şeyler ortaya çıkacak gerçi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir Alla razı olsun <3
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MemberOfDH 2 yıl
Well done.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 2 yıl
Tüp bebekten sonra şimdi de çip bebekler gelecek desene... :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 2 yıl
bilim adamları Türk araştırma abd de açıklama italya da şimdi veletlere soruyorum bunun yüzde kaçı Türk seviniyoruz mu sevinmiyoruz mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Time Lord 2 yıl sosisvesalam
Ad Block
bilim adamları Türk araştırma abd de açıklama italya da şimdi veletlere soruyorum bunun yüzde kaçı Türk seviniyoruz mu sevinmiyoruz mu?

Bu kafadaysan sevinme. En azından insanlığın sağlık sorunlarından birine etkili bir çözüm bulmuşlar, bu bile sevinmek için bir neden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Time Lord 2 yıl
Ülkemizde halen bilimin ilerlediğini görmek ümit verici. Tebrikler güzel insanlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1955 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilim, bilim insanı ve
7 etiket daha kısırlık kısırlık tedavisi mikro akışkan çip mikroçip Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Proterra CEO'su: "Elektrikli otobüsler 10 yıl içinde pazara hakim olabilir." 2 yıl Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor 2 yıl PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti 2 yıl TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor 2 yıl Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı 2 yıl İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı 2 yıl Casper VIA M2 incelemesi "Yekpare metal, bronz metalik rengiyle buluştu" 2 yıl Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir 2 yıl Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri 2 yıl 14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3 için yeni bir görsel sızdırıldı 2 yıl Apple’ın hisseleri tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor 2 yıl Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor 2 yıl Ekran sektörü 169 milyar dolar değere gidiyor 2 yıl tp-link'in yeni nesil yüksek performanslı ağ ürünleri 2 yıl Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor 2 yıl Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir 2 yıl Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti 2 yıl 600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm Sonraki Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak 2 yıl Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar 2 yıl Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor? 2 yıl Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı! 2 yıl 2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak 2 yıl Egzoz gazından mürekkep üretildi 2 yıl Nokia 3310 geri mi dönüyor? 2 yıl Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor 2 yıl Multi milyarder Warren Buffett'ın yeni hedefi giyilebilir teknoloji 2 yıl Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak 2 yıl Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu 2 yıl İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli 2 yıl Google artık indirimli uygulamalarda eski fiyatı da gösteriyor 2 yıl Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı 2 yıl Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti 2 yıl Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir 2 yıl tp-link akıllı ampül, ev kamerası ve sensörler mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim