Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm

İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi - Tüp Bebek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Stanford Üniversitesi’nde görevli Türk doktor Prof. Dr. Utkan Demirci ve aynı üniversitenin tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen, 2014 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları ve çocuk sahibi olmada büyük başarı sağlayan mikroçip yöntemi hakkında bilgiler verdi.

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Gebeliğin gerçekleşmesi için sperm ve yumurta kalitesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken araştırmacılar, mikro akışkan çip yöntemiyle DNA’sı en kaliteli ve sağlam sperm ile yumurtayı seçerek birleşmesini sağlıyor. Spermleri kısmen labirent gibi bir ortama koyan mikroçip, çıkışa sadece deformasyona uğramamış sağlıklı DNA yapısına sahip olanların ulaşmasını sağlıyor. Böylelikle embriyonun da sağlıklı yetişmesi mümkün hale geliyor.

Kısırlık tedavisinde en fazla yüzde 76,2 başarı oranına ulaşıldı

Bebek sahibi olmak isteyen erkeklerde kısırlığın yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Utkan Demirci, bu yöntemin ilk olarak Türkiye’de üç yıllık süreçte 1250 kişiye uygulandığını ve yüzde 69,4 oranda başarıya ulaştıklarını belirtti. Günümüzde kullanılan tüp bebek tedavisindeki başarının yüzde 55 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde çip teknolojisinin artıları daha net şekilde görülüyor.

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35-42 yaş aralığındaki kadınlarda yüzde 53.85, 35-53 yaş aralığındaki erkeklerde ise yüzde 64.7 gebelik oranı elde eden bilim insanları, en yüksek erkek kısırlığı sorunu yaşayan hastalarda yüzde 76,2'yi görmeyi başardı. İzmir Teknokent’te üretilen mikroçipleri dünyanın diğer bölgelerine satan araştırmacılar kısırlık tedavisinde oldukça önemli bir adım attı.