Türkiye’den büyük teknoloji şirketlerine yeni düzenleme hamlesi

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Tam Boyutta Gör Türkiye, büyük teknoloji şirketlerinin hakimiyetini dizginlemek için yeni düzenlemeler hazırlıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası'ndan (DMA) ilham alan bu adım, ABD ile ticari gerilimlere yol açma riski taşıyor. Zira Başkan Donald Trump, bu düzenlemeler nedeniyle ABD’li şirketlere açılan büyük davalardan ve cezalardan hiç hoşnut değil. Hatta Trump, bu nedenle ek tarife uygulamayı bile dile getirmişti.

Yakında Meclis’e geliyor

Üst düzey Türk yetkililere dayandırılan Bloomberg haberine göre yakın zamanda Meclis’e sunulması planlanan yasa tasarısı Apple, Google, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerinin arama motorları, uygulama mağazaları ve çevrim içi pazaryerlerinde kendi hizmetlerini öne çıkarmalarını engelleyecek. Çok uluslu dev şirketlerle birlikte Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel büyük şirketler de düzenlemeye dahil olacak.

Konuyla ilgili Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililer, tasarının iktidar partisi tarafından desteklendiğini ve Türkiye Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hazırlandığını belirtti.

Uymayan şirketlere ciddi cezalar geliyor

Düzenlemeye uyulmaması durumunda, şirketlerin yıllık gelirlerinin yüzde 10’una varan oranlarda para cezasıyla karşılaşabilecekleri ifade ediliyor. Kurallara birden fazla kez uyulmaması halinde bu ceza yüzde 20’ye çıkabilecek. Bu hamle, dijital piyasaları daha adil hale getirmeyi hedeflerken, ABD ile ticari ilişkilerde yeni gerilimler doğurabilir.

Tasarı, özellikle Apple gibi kapalı ekosistemlere sahip şirketlerin üçüncü taraf uygulamaların yüklenmesine izin vermesini zorunlu kılacak. Apple’ın mevcut politikası gereği, iPhone ve iPad kullanıcıları yalnızca App Store üzerinden uygulama indirebiliyor. Ancak yeni düzenleme, Android’de olduğu gibi Apple cihazlarına da harici kaynaklardan uygulama yükleme imkanı getirebilir.

Bunun yanı sıra, teknoloji devlerinin kullanıcı verilerini işleme biçimlerine de sınırlamalar getirilecek. Kişisel verilerin açık onay olmadan işlenmesi engellenirken, bu verilerin ticari amaçlarla nasıl kullanıldığı konusunda şeffaflık sağlanması zorunlu olacak. Önerilen düzenlemeler, uygulama geliştiricileri, reklamverenler ve çevrim içi pazaryeri satıcıları için de yeni kurallar içeriyor. Büyük teknoloji platformlarının, bu ticari kullanıcılara hizmet kapsamı, performans ve fiyatlandırma hakkında net bilgiler sunması gerekecek.

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