TCL ilk telefonu Plex’i duyurdu

Bünyesindeki Alcatel ve BlackBerry markaları ile akıllı telefon pazarında boy gösteren Çinli TCL şimdi kendi markasını piyasaya sürüyor. TCL Plex firmanın pazardaki ilk akıllı telefon modeli olacak.

TCL Plex özellikleri ve fiyatı

TCL Plex modeli firmanın üst seviyeye yakın konumlandırdığı bir telefon olacak. 6.53 inçlik LCD panelinde 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon delik şeklinde çentik tasarımına yer verilmiş. Firmanın NXTVISION teknolojisi gerçek zamanlı olarak ekranda renkleri optimize edebiliyor.

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11nm sürecindeki Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan model 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Android 9 üzerinde TCL UI kullanıcı ara yüzüne yer veriliyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 sensör yer alırken yanında 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Yapay zeka ile düşük ışık ortamları dahil pek çok sahnede optimizasyonlar yapılıyor. 960fps yavaş çekim kayıt yapabilen paket gerçek zamanlı olarak SDR videoları HDR seviyesine çıkarabiliyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde.

3820mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenirken kenar kısmında yer alan atanmış bir tuşa farklı kısayollar atayabiliyorsunuz. TCL Plex için 360$ fiyat etiketi mevcut ve yıl sonunda piyasada olacak.