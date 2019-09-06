Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TCL ilk telefonu Plex’i duyurdu

Akıllı telefon pazarında önemli bir yeri olan Çinli TCL, kendi markasını taşıyan Plex adındaki akıllı telefon ile ilk adımı atıyor. TCL Plex üst seviye bir telefon olmuş.
18 sa.
2b
7
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bünyesindeki Alcatel ve BlackBerry markaları ile akıllı telefon pazarında boy gösteren Çinli TCL şimdi kendi markasını piyasaya sürüyor. TCL Plex firmanın pazardaki ilk akıllı telefon modeli olacak.

TCL Plex özellikleri ve fiyatı

TCL Plex modeli firmanın üst seviyeye yakın konumlandırdığı bir telefon olacak. 6.53 inçlik LCD panelinde 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon delik şeklinde çentik tasarımına yer verilmiş. Firmanın NXTVISION teknolojisi gerçek zamanlı olarak ekranda renkleri optimize edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan dayanıklılık odaklı Galaxy Tab Active Pro"

11nm sürecindeki Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan model 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Android 9 üzerinde TCL UI kullanıcı ara yüzüne yer veriliyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 sensör yer alırken yanında 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Yapay zeka ile düşük ışık ortamları dahil pek çok sahnede optimizasyonlar yapılıyor. 960fps yavaş çekim kayıt yapabilen paket gerçek zamanlı olarak SDR videoları HDR seviyesine çıkarabiliyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde.

3820mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenirken kenar kısmında yer alan atanmış bir tuşa farklı kısayollar atayabiliyorsunuz. TCL Plex için 360$ fiyat etiketi mevcut ve yıl sonunda piyasada olacak.

 


https://www.gsmarena.com/tcl_plex_goes_official_with_653_display_snapdragon_675_and_triple_cameras-news-38989.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brk6152 14 sa.
Okadar marka varken birde tcl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 14 sa.
Ya kardeşim, sizin işiniz bunun TCL'nin ilk telefonu olmadığını bilmek!
Benim işim bu değil, ben burdan ekmek yemiyorum; ama ben biliyorum. Siz yanlış haberi olduğu gibi aktarıyorsunuz.
Aldığınız parayı hak ettiğinize inanıyor musunuz?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 15 sa.
Fiyat pahalı, snapdragon 675 düşük kalmış 712 olmalıymış. 675 ile 660 ın gpu farkı neredeyse yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 17 sa.
Specleri fena değil gibi. Ama sürdürülebilir bir cihaz olacak mı bakmak lazım
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ananbcn 14 sa. yeni yorumcu astegon
Sepecleri fena değilmiş... Yesinler senin gavur özentiliğini... Ula sei varya bisey derdimde.. neyse
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bypangea 8 sa. astegon
"Özellikleri fena değil gibi" yazmak varken yarı ingilizce yarı Türkçe yazmak tamamen saçmalık, Türkçe sizin gibiler yüzünden bu hale geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 17 sa.
Güzel telefon .. iyi bir firma.. I phone zaten satışları düşüşte, çinli firmalarla rekabet edemez hale geldi çünki teknoloji üretemiyor. Pazar farklı üreticiler istiyor. Tcl de onlardan birisi..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zambara Makaka 17 sa. yeni yorumcu
İPhone varken gereksiz bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
abdusauk +106 smart1978 +89 oguzhan diric +86 Fakirdepocu +80 200ugececekaga +78 Ridianod +72 murdocklawless +64 amadeus99 +64 Tensi +62 darkaura +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Üye, 6 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1981 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ifa2019, tcl plex ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 22 dk. Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey 7 sa. Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber 8 sa. LG G8X ThinQ resmen tanıtıldı: İki ekran tek telefon 11 sa. Cem Yılmaz’ın Karakomik filmlerinden yeni fragmanlar geldi 12 sa. Huawei'den AirPods'a yeni rakip geldi: FreeBuds 3 tanıtıldı 13 sa. IFA 2019'da BEKO Standı büyüklüğü ile büyüledi! 14 sa. Twitter, SMS ile tweet gönderme özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı 15 sa. 2020 Audi A5 ailesi yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 17 sa. Yapay zekaya yeni bir yaklaşım getiren Kirin 990 yonga seti duyuruldu 17 sa. Xiaomi, 9 Eylül'de Mi Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini tanıtacak 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN TCL ilk telefonu Plex’i duyurdu Sonraki Nokia yeni cep telefonlarını duyurdu 19 sa. PS2 konsolu artık cebinizde 19 sa. Facebook'un çöpçatanlık servisi ABD'de kullanıma sunuldu 19 sa. Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor 19 sa. Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor 20 sa. Wikipedia yasağı Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek 20 sa. LEGO, Star Wars ürünleri kataloğuna Imperial Star Destroyer’ı da ekliyor 21 sa. Firefox 69 gelişmiş takipçi engelleme özellikleriyle kullanıma sunuldu 22 sa. Super Nintendo oyunları, Switch Online üyeleri için indirilebilir hale geldi 22 sa. Apple Music tarayıcılara geliyor 22 sa. Samsung Galaxy Fold geri geldi| Katlanabilen telefon elimizde 1 gün Microsoft, Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor 1 gün 10x yakınlaştırma yapabilen Motorola One Zoom tanıtıldı 1 gün Samsung’dan dayanıklılık odaklı Galaxy Tab Active Pro 1 gün Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Android 10, telefonunuzun USB portu kirlendiğinde veya aşırı ısındığında uyaracak 1 gün Acer, taşınabilir projeksiyonu C250i’yi duyurdu 1 gün Asus VivoWatch SP saati EKG ile geliyor 1 gün Acer performans artışı için Predator PowerGem bileşeni kullanıyor 1 gün Doom 64 oyunu Kasım ayında Nintendo Switch'e geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
35 bin tl ye araba bulamiyorum.Yazik günah /Onerilerinizi bekl...
DH Forum
SON DAKİKA...YENİKAPIDA İSRAF SERGİSİ HAZIRLIĞI BAŞLADI
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim